Everyday Astronaut is een aardgebonden astronaut die hele normale dingen doet

Alle foto’s met dank aan Tim Dodd/The Everyday Astronaut

Er zijn weinig beroepen die zó bewonderd als die van astronaut. Dat is niet zo gek – terwijl wij allemaal vast op de aardbol zitten, hangen zij in het ISS met gewichtloosheid te spelen. Maar ondanks het voetstuk waarop we astronauten geplaatst hebben, vergeten we soms dat zij hun ruimtepak ook gewoon been voor been aan doen.

Videos by VICE

Het zijn dat soort normale momenten die Tom Dodd, een 31-jarige fotograaf uit Iowa, wil vastleggen met zijn grappige Instagram-account. Een soort ontdekking van het dagelijkse leven van een astronaut die vastzit op Aarde.

“Ik begon gek te worden tijdens het project. Ik verloor zó veel slaap; het nam mijn leven over.”

Dodd’s carrière als alledaagse astronaut begon als een slechte financiële beslissing. In 2013 kocht hij een echt Russisch ruimtepak, inclusief helm, bij een veiling van online ruimte-memorabilia. Zulke dingen kosten bieders meestal duizenden euro’s, maar Dodd stelde de zijne veilig voor maar 290 euro.

Na het maken van een paar grappige foto’s voor zijn vrienden werd het pak maanden niet gebruikt. Maar toen hij in 2014 het pak meenam tijdens een reisje naar het Kennedy Space Center om een paar toffe foto’s te maken van het gigantische logo op het gebouw, werd hij door andere bezoekers aangezien als onderdeel van de tour. Er vormde zich zelfs een rij om foto’s met hem te maken.

“Het was zó warm die dag,” herinnerde Dodd zich. “Na 20 minuten zag ik niks meer en ik wist dat ik ging flauwvallen. Toen heb ik het pak maar uitgedaan en ik had het pak letterlijk tot mijn hielen volgezweet omdat de laarzen ook afgesloten zijn”

Ook al heeft Dodd nooit foto’s terug kunnen vinden van die misgelopen originele photoshoot (terwijl hij daar wel een paar keer om gevraagd heeft op Reddit), realiseerde hij zich daarna het potentieel van het pak. Kort daarna nam hij het heft in eigen handen.

“Ik begon gek te worden tijdens het project,” zei hij. “Ik verloor zó veel slaap en het nam mijn leven over.”

Dodd plaatste in 2014 zijn eerste fotoserie als de Everyday Astronaut op Reddit en kreeg al snel internationale aandacht bij media als The Guardian en industriemensen als Chris Hatfield, de eerste Canadese astronaut die een ruimtewandeling deed.

Ondanks zijn kortstondige moment in de spotlights, duurde het wel even voordat mensen echt gegrepen waren door het idee van de Everyday Astronaut.

“Bill Ingalls [NASA’S officiële fotograaf] retweette al mijn dingen maar ik kwam nergens,” vertelt Dodd. “Je moet mensen dit soort dingen echt duizend keer in het gezicht van mensen gooien voordat ze het doorhebben, en zelfs dan geven ze er nog niet om. Maar ik ging gewoon door.”

Zijn doorzettingsvermogen heeft vruchten afgeworpen – hoewel nog niet in geld. Dodd heeft duizenden euro’s in het project gestopt, maar hij heeft er nog geen geld aan verdiend. Desondanks blijft project een integraal deel van zijn leven; hij nam het zelfs mee naar Machu Picchu waar hij op de knie ging voor zijn vrouw.

“Ik had het pak niet echt aan toen ik het aanzoek deed,” zei Dodd. “Die foto is ongeveer vijf minuten daarna gemaakt. [Mijn vrouw] steunt mijn projectje, maar zou me vermoord hebben als ik dat gedaan had.”

Na drie fotoseries in zijn carrière heeft Dodd zo’n 45.000 volgers vergaard op Instagram en heeft hij de wereld rondgereisd met zijn ruimtepak. Hij heeft uitnodigingen gekregen van NASA’s Orion-team (dat werkt aan het krijgen van mensen naar Mars) om foto’s te maken in hun prototype en tijdens het International Astronautical Congress van dit jaar stopten Bill Nye en de hoofden van het communicatieteam van SpaceX hem om te praten en hem te feliciteren.

Terwijl hij er nog geen geld mee heeft verdiend, is de Everyday Astronaut wel van plan om te stoppen met zijn huidige werk om dit project full-time op te pakken.

Dodd probeert een kinderboek rond dat concept te maken en hij hoopt Amerika rond te reizen om het boek en ruimtevaart te promoten. Hij heeft al een sponsorship van MyPod, een klein caravanbedrijf, en hij wil zijn caravan te verbouwen tot een Space Shuttle die hem kan bijstaan tijdens bij zijn eerste lange missie.

Bijna alle foto’s van Dodd’s hebben een kleine inside-joke. Bijvoorbeeld de bovenstaande foto, daar hangt een foto van de Don Pettit aan de muur, een astronaut bekend om zijn gewoonten met zijn wasgoed.

Voor meer van de Everyday Astronaut, volg Dodd op Instagram.