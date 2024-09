Deze Amsterdammers maken een kookboek met razendsnelle gerechten voor je vreetkick

Een Snickers met gesmolten kaas, een halve donut met Nutella, hagelslag, aardbeien en citroenrasp of een tosti met knakworst, mosterd en sambal: als je stoned bent wil je zoveel mogelijk smaaksensaties in je mond. Vaak hangt wat er in je mond verdwijnt af van hoe goed je je keukenkastje hebt bevoorraad. Als je lui bent geweest en alleen nog oudbakken crackers kunt vinden, is dat vette pech. Maar als er toevallig ontbijtkoek, een half zakje borrelnoten en spuitslagroom ligt, kun je los.

Adna Ghilazghi en Hendrawanto van Renen, beter bekend als Ome Ad en Chef Wanto, hebben het stonerpad vaak genoeg bewandeld om te weten hoe je een vreetkick stilt. Deze week gaat hun kookprogramma The Amsterdam Stoner Cookbook Show van start op YouTube. Elke week leggen ze in een kort filmpje uit hoe je in een paar minuten een overdadige snack in elkaar flanst. De serie is gemaakt in aanloop naar The Amsterdam Stoner Cookbook, een kookboek met verhalen over stoned zijn dat in maart uitkomt.

MUNCHIES sprak de Amsterdammers over hun kookshow, de noodzaak van een magnetron en natuurlijk over wiet.

MUNCHIES: Ha Adna en Hendrawanto! Vertel eens, waar kennen jullie elkaar van? Adna Ghilazghi: Ik organiseer al een paar jaar kookfeestjes en een festival vanuit Ome Ad Serveert. Wanto kwam als cateraar op de tweede editie van Het Hoofdgerecht waar het gonsde: voor lekker eten moet je bij die Indonesische gast zijn. Hendrawanto van Renen: Ik was eerst copywriter, maar daar werd ik een beetje ongelukkig van, ik wilde geen stomme producten meer verkopen. Tijdens mijn studie aan de kunstacademie kookte ik altijd, in restaurants, voor vrienden, en na een wat grotere cateringklus in een galerie werd ik vaker gevraagd. Toen was ik ineens cateraar.

En toen werden jullie stoned en ontstond het idee voor een stonerkookboek en een kookshow? Ad: Ik was niet eens stoned toen ik het bedacht. Ik kreeg twee Franse vriendinnen op bezoek en zij wilden per se het centrum in, naar de Wallen en zo. Daar heb je bijna alleen maar shoarmatenten, steakhouses, wafelwinkels en coffeeshops. Het was vrijdagavond en superdruk. Toen dacht ik: shit, er moet toch iets leukers zijn? Er komen zoveel mensen naar Amsterdam voor de coffeeshops. Het is logisch dat mensen iets leukers willen meenemen dan een sleutelhanger of een T-shirt met een domme slogan, namelijk een leuk boekje voor jezelf of voor je stonervrienden. Het is een ideaal souvenirtje. Wanto: Ik ken de taferelen die Ad omschrijft goed. Ik heb lang op de Wallen gewerkt, bij Latei en de Ton Ton Club. Alle toeristen komen om te zuipen, te blowen, voor de hoeren en misschien per ongeluk pakken ze een museumpje. Souvenirwinkels zien er allemaal hetzelfde uit. Toen Ad het concept mailde dacht ik: hè, maar dat is er toch al? Niet dus. En dat zijn vaak goeie ideeën, dingen waarvan je verwacht dat ze er al lang zijn.

Zou het niet beter zijn voor de stonede toeristen zijn als jullie een restaurant beginnen voor hen? Ad: Haha, ja, maar dat is iets meer werk. Wie weet is dat de volgende stap.

Zijn jullie zelf stoners? Wanto: Vroeger wel, maar ik ben nu iets ouder en iets verstandiger. Iets ouder vooral. Ik rook weleens wat maar ben niet continu stoned. Ik heb best een serieuze business ineens. Ad: Ik blow eigenlijk alleen op feestjes of als ik draai. Ik ben tegenwoordig wel een pro: ik doe op vrijdagmiddag al boodschappen en haal dan sowieso chocolade. En dan meestal ook nog iets voor een tosti omdat ik ook iets hartigs wil als ik stoned thuiskom.

Wat is jullie lievelingsgerecht voor als je stoned bent? Ad: Als je stoned bent is alles lekker. Wanto: Als chef heb ik momenten dat ik echt geen zin heb om te koken. Dan koop ik kant-en-klare pannenkoeken, Faja Lobi-pindakaas, dat heb ik als Indo altijd in huis, en dan met banaan, kokosrasp en hagelslag. Dan heb je echt een hele lekkere pannenkoek en hij is in een minuut klaar. Ad: Ik heb Wanto erbij gevraagd voor zijn culinaire skills. Ik ben een stoner die oké kan koken, hij kan echt koken. En hij maakt dingen ook nog mooi op.

Waar moet een goed stonergerecht eigenlijk aan voldoen? Ad: Het moet simpel zijn. Dus zo min mogelijk vuur, zo weinig mogelijk snijden en zo veel mogelijk met de magnetron. Dat is ook een veiligheidsdingetje. Je komt ’s nachts thuis en je kijkt: wat heb ik in huis? Ah, een donut, wat nutella en hagelslag erop, Southpark aanzetten en klaar ben je. Wanto: De gouden driehoek is: zoet, zout en vet. Ad: En crunchy. Laten we iets met Bugles doen! Alles wat krokant is, is trouwens goed. Wanto: Mijn broer kauwde vroeger van alles in zijn mond fijn en stopte dat dan in Bugles. Wauw. Ik was het bijna vergeten, dankjewel voor deze herinnering.

Zijn jullie bang dat dit project in de weg gaat staan van serieuzere klussen? Wanto: Nee en ja. Natuurlijk kunnen mensen het tegen je gaan gebruiken. Aan de andere kant denk ik: het is met een knipoog, als mensen mij hierdoor minder serieus nemen, is dat niet mijn probleem. Ik kook nu op de UvA en de HvA, waar de kantines aan het veranderen zijn in een meer food court-achtig concept. Lokale ondernemers zoals ik doen hun ding naast het standaard aanbod van bijvoorbeeld frikandellen. Ik probeer een beetje gezond en comfort food te combineren door bijvoorbeeld een frietje op de kaart te zetten maar dan van zoete aardappel. Ad: Ik werk in het onderwijs dus eh, ja, ik ben wel benieuwd wat ze gaan zeggen. Ik geef Economie op een gymnasium, ik ben een creatieve ondernemer. Ze hebben me daar ook aangenomen omdat ik als ondernemer de praktijk kan koppelen aan de theorie. Wanto: Het is krom dat wiet een beetje in de verdomhoek zit, want alcohol vindt niemand een probleem. Terwijl daar veel misbruik mee is. Ik heb nog nooit problemen gehad met iemand die stoned is, wel met mensen die dronken zijn. Gelukkig zijn er steeds meer politici die het willen legaliseren. Hennep is een heilzaam plantje en echt een wonderproduct. Er is gewoon veel hypocrisie over diverse soorten drugs. Maar goed, daar heeft ons boek verder niets mee te maken.

Zijn dit kookprogramma en het boek wel een soort tegenreactie op jullie verantwoorde werk? Wanto: Ik noem mezelf wereldvercateraar. Hier kan ik even losgaan en niet nadenken of er bossen worden gekapt voor het ene product, of gentechnologie voor het andere. Ad: Een beetje wel denk ik. Voor Het Hoofdgerecht kies ik alleen maar cateraars die verantwoord koken, zoals Wanto. Met Edelweiss ben ik nu ook bezig met een fastfoodfestival. Niet omdat we nou zoveel van patat en frikandellen houden, maar gewoon omdat het soms lekker is om tegendraads te zijn. Wanto: Ik schreef vandaag op mijn uithangbord: get healthy or fry trying. Ik meen dat echt. Iedereen worstelt met goed voor zichzelf willen zorgen en tegelijkertijd verleidingen proberen te weerstaan, zeker omdat snacks goedkoop zijn. Ik zie het bij studenten: een bordje eten bij mij kost 7,50 terwijl een frikandel een euro kost. Sommigen kiezen dan toch met hun nieuwe sneakers aan hun voeten en de nieuwste iPhone in de hand voor die goedkope frikandel.

Wat kunnen we allemaal van jullie verwachten? Ad: We hebben een hele lijst met recepten, en er komen nog dingen bij. Ik wil graag sushi maken met zure matten. Snoep waar je als kind lijp van werd speelt een grote rol in onze recepten. Wanto: Fireballs, knettersnoep. Oeh, laten we marshmallows roosteren, die in een zure mat rollen en daarna door van dat knetterspul. Ad: Zat ideetjes dus. Elk recept in het boek wordt ingeleid door een verhaaltje, bijvoorbeeld van een vriend die toen hij nog thuis woonde een zak gesuikerde banaantjes had liggen. Hij had zich helemaal verheugd op die banaantjes, maar toen hij thuiskwam zag hij zijn moeder net de laatste in haar mond steken. Dat soort verhaaltjes. Wanto: Oh, en we willen ook bekende stoners gaan uitnodigen in onze show, Seth Rogen bijvoorbeeld, en Snoop Dogg.

The Amsterdam Stoner Cookbook Show is vanaf vandaag hier bewonderen en wordt door Ad en Wanto gemaakt met de jongens van film- en animatiebureau Stolen Goods. Het boekje is vanaf half maart online te verkrijgen en na het lanceringsfeestje van 25 maart in verschillende conceptstores en toeristenwinkels te koop.

Hou vanaf half februari deze website in de gaten: www.amsterdam-stonercookbook.com