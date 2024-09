Deze Amsterdammers maken een kookboek met razendsnelle gerechten voor je vreetkick

Een Snickers met gesmolten kaas, een halve donut met Nutella, hagelslag, aardbeien en citroenrasp of een tosti met knakworst, mosterd en sambal: als je stoned bent wil je zoveel mogelijk smaaksensaties in je mond. Vaak hangt wat er in je mond verdwijnt af van hoe goed je je keukenkastje hebt bevoorraad. Als je lui bent geweest en alleen nog oudbakken crackers kunt vinden, is dat vette pech. Maar als er toevallig ontbijtkoek, een half zakje borrelnoten en spuitslagroom ligt, kun je los.

Adna Ghilazghi en Hendrawanto van Renen, beter bekend als Ome Ad en Chef Wanto, hebben het stonerpad vaak genoeg bewandeld om te weten hoe je een vreetkick stilt. Deze week gaat hun kookprogramma The Amsterdam Stoner Cookbook Show van start op YouTube. Elke week leggen ze in een kort filmpje uit hoe je in een paar minuten een overdadige snack in elkaar flanst. De serie is gemaakt in aanloop naar The Amsterdam Stoner Cookbook, een kookboek met verhalen over stoned zijn dat in maart uitkomt.



