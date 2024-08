Deze Amsterdamse bar laat zien dat je prima cocktails van afval kunt maken

Het laatste waar ik aan denk als ik aan de bar sta en door een rietje aan mijn met fruit versierde cocktail aan het slurpen ben, is de hoeveelheid troep zo’n tropisch drankje achterlaat. Met alle parapluutjes, stampertjes, rietjes, stukken fruit en servet

Nu cocktailbars steeds populairder worden, kan het niet anders dan dat zo’n bar op een gemiddelde vrijdagavond een shitload aan afval produceert. Julian Bayuni van Vesper, een cocktailbar in Amsterdam, bevestigt dit. Hij vertelt me dat plastic rietjes – het meest gebruikte en meest onnodige product op aarde – voor veel problemen zorgen omdat ze door filters heen glippen en dieren erin verstrikt raken of ze opeten. De manier waarop er in bars met afval wordt omgegaan is volgens Julian verkeerd. Veel van wat klakkeloos wordt weggesmeten kan namelijk opnieuw gebruikt worden. Daarom zijn ze bij Vesper met het initiatief Trash the Place gestart: een initiatief waarmee ze collega-bartenders milieubewuster willen laten werken.

