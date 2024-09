Volgens deze Amsterdamse Instagrammer drink je wijn het best bij junkfood

We runnen dit weekend een MUNCHIES-restaurant op Bacchus Wijnfestival , waar elke dag een andere topchef de tent in lichterlaaie komt zetten. Koop je tickets snel hier en kom met ons op totaal niet-snobistische manier over wijn lullen.

Zo’n twee weken geleden dook er een Instagramaccount op dat ‘ikweetniksvanwijn‘ heet. Zonder er al teveel over na te denken, drukte mijn duim op ‘volgen’. Ik denk omdat ik mezelf heel erg herken in de naam van het account: ik weet helemaal niks van wijn. Ik drink het wel en ik hou best van een glaasje (of twee, of drie), maar als mensen met termen als ‘houttonen’ en ‘malolactische fermentatie’ beginnen te gooien, maak ik dat ik wegkom. Door moeilijke wijnwoorden voel ik me namelijk als een domme oen die het niet verdient een glas Châteauneuf-du-Pape in handen te hebben. Ik gok dat hetzelfde geldt voor de 304 andere Nederlanders die het account inmiddels wat duimliefde hebben gegeven.

Ted Pouls (25), de jonge gast uit Amsterdam die de trotse eigenaar is van dit account, recenseert in elke post een fles wijn. En Ted Pouls maakt daar geen moeilijke woorden aan vuil. Ted Pouls begrijpt dat de jonge wijndrinker niet hoeft te weten of er al dan niet een hint vanille in een wijn zit. Ted Pouls geeft liever antwoorden op de vragen die we wél stellen, zoals welke wijn het lekkerst smaakt in een plastic beker, bij 20 kipnuggets op de achterbank van een Range Rover, of als je gebogen staat over een afwas die je al twee weken ‘vergeten’ bent.

Ik sprak hem over wijn- en junkfoodcombinaties, wijn recenseren met emoji’s, en het achterhaalde snobisme van de wijnwereld.

Dit is Ted Pouls, mijn nieuwe idool. Foto met dank aan Ted Pouls.

MUNCHIES: Hey Ted, waarom begon je dit fabuleuze Instagramaccount?

Ted Pouls: Ik wil afwijken van het snobisme in de wijnwereld. Er zijn zogenaamd allerlei regels voor wijnpairings, maar dat is zo’n gedoe. Er is geen beginnen aan om dat te begrijpen!

Ik combineer alle soorten wijn met alle soorten eten. Als ik iets heb gevonden wat ik lekker vind samengaan, deel ik dat. Als dat toevallig een tosti met emmentaler, ketchup en een glas Tierra Fuerte Graciano is, is dat zo. Het hoeft allemaal niet zo serieus te zijn. Ik hoop zo een beetje de drempel te verlagen en mensen te motiveren om wijnen te proeven en vrijer te combineren met eten. Je moet gewoon kijken wat je zelf lekker vindt!

Je had hiervoor een uitgebreid Tumblr-account. Waar is dat heen?

Die heb ik per ongeluk gewist! Ik had de hosting stopgezet, maar realiseerde me niet dat ik daarmee ook meteen al mijn blogposts kwijtraakte. Jammer! Dat opgebouwd archief is nu weg, maar ik was er niet meer echt mee bezig. Instagram is wat simpeler, dat is fijn.

Ik heb thuis een wijnrek dat ik vul met wijnen die ik nog niet ken, uit alle prijsklassen. Er ligt zo’n 150 euro aan wijn, en de duurste fles kost 70 euro. Die bewaar ik voor als ik mijn scriptie heb afgerond. De laatste tijd recenseer ik vaker goedkope wijnen uit budgetsupermarkten zoals de Lidl, maar dat komt omdat mijn studiefinanciering is stopgezet

Bij wijn-spijscombinaties: kies je eerst de snack en zoek je daar een wijn bij of omgekeerd?

Soms trek ik een fles open voor bij m’n eten, maar het kan ook andersom gaan. Bijvoorbeeld die grote bak kipnuggets: mijn vrienden en ik hadden toevallig nog een fles zoete witte wijn liggen. Ik dacht meteen: hah, daar past kip bij! Sowieso is de serveersuggestie bij witte wijn vaak gegrilde kip, maar dat is zo cliché, dus ik ging fastfood halen. Past prima!

Vooral op de achterbank van een Range Rover?

Op de achterbank van welke auto dan ook – laten we niet te snobistisch doen. Ik drink altijd wijn als ik op de achterbank van een auto zit. Dat maakt lange ritten wat dragelijker.

Je gebruikt ibuprofen-emoji’s als beoordelingssysteem, zag ik. Hoe werkt dat?

Een topwijn krijgt een of zelfs nul ibuprofen-emoji’s. Maar hoe meer emoji’s, hoe viezer de wijn is of hoe meer koppijn je ervan krijgt. Die wijn is dan in ieder geval echt niet aan te raden, om welke reden dan ook. Het is dus een soort omgekeerde schaal: hoe meer ibuprofens, hoe minder ik de wijn aanraad. Ik weet dat het wat onduidelijk kan zijn. Zeker omdat je eigenlijk geen ibuprofens moet nemen als je een kater hebt, eerder paracetamol. Maar daar bestaat geen emoji van.

“Een Beaujolais Brouilly past perfect bij een Big King XXL van de Burger King. Een monster van een burger moet je temmen met een wijn met hoog alcoholpercentage!”

Wat waren je beste wijn-fastfoodpairings tot nu toe?

Een Beaujolais Brouilly past perfect bij een Big King XXL van de Burger King. Een monster van een burger moet je temmen met een wijn met hoog alcoholpercentage!

Volgens de klassieke pairing zou je chianti met vlees moeten eten, maar in mijn ervaring is dat onzin: ik drink heel graag chianti bij een pizza zonder vlees. De wijn past lekker bij het massieve van het pizzadeeg en deze combinatie is ook goed voor het milieu: we moeten sowieso allemaal wat minder vlees eten.

Ook vond ik toevallig dat een fles tempranillo goed bij döner past. Ik had geen cola meer, dus moest ik aan de tempranillo. Het kruidige van de wijn leek het dode, grijze dönervlees weer een beetje tot leven te wekken.

Waarom is deze Pinot Blanc D’Allemagne zo geschikt voor een Tinderdate?

Je belandt ongetwijfeld met elkaar in bed, daarvoor is ‘ie top.

Spreek je uit ervaring?

Ja. En de dag na de date drink je best een rode wijn, bijvoorbeeld van het Australische Penfolds, in een heel groot glas. Daarmee kun je lekker op de bank zitten, tot rust komen en op je zonden reflecteren.

De Châteauneuf-du-Pape is dan weer perfect voor als je de vaat doet zonder shirt aan. Vertel!

Ja, dit wijntje is ideaal om even af te koelen. Of het nou is omdat het buiten 28 graden is of omdat je oververhit raakt omdat je handen continu in het hete sop staan: neem even pauze met deze wijn (wel licht gekoeld drinken!) en je kunt er weer tegenaan.

In een van je recensies vermeld je dat de fles jammer genoeg te groot is. Wat is het probleem met grote wijnflessen?

Die passen dus niet in een gewone glasbak. Dat is heel onhandig, want je moet de fles dus eerst kapotslaan voordat je ‘m kan weggooien.

Nog een laatste tip voor ons wijnleken?

Wees niet bang om eens een fles te kopen die je niet kent. Probeer gewoon en kom erachter wat je lekker vindt.

Bedankt, Ted.