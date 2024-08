Deze Amsterdamse meisjes verkopen vegan spacecake aan toeristen via Instagram

Het water loopt je niet bepaald in de mond als je in een coffeeshop een zwetende hasjbrownie achter glas ziet wegkwijnen. Coffeeshophouders zijn eenmaal geen patissiers. Zonde eigenlijk, want als ze iets meer moeite en liefde in hun producten zouden steken, zouden we kunnen genieten van edibles waar je maag net zo vrolijk van wordt als de rest van je lijf.

Als je naast wietpatisserieliefhebber ook nog eens veganist bent, is het vrijwel onmogelijk om aan een fatsoenlijke spacecake te komen. Toch is er één adres in Amsterdam waar je terecht kan, namelijk bij Vegan High. MUNCHIES sprak met Priscilla* en Tanja*, die via Instagram zoetigheid verkopen waar je heerlijk van gaat spacen.

MUNCHIES: Voor ons staat een hele tafel vol edibles. Het ziet er hartstikke lekker uit. Wat is het allemaal?

Priscilla: Een wortelmuffin, chocolade-koffietaart met noten en deze chocolate balls, die we ‘Amaze balls’ noemen. Ze zitten normaal op een stok, maar dat vindt Tanja maar niks. Tanja blowt helemaal niet en heeft nog nooit spacecake gegeten. Zelf heb ik het weleens geprobeerd, maar eerlijk gezegd vind ik het effect te heftig.

Hoe weten jullie dan hoeveel wiet je erin moet doen?

Tanja: Dat testen we uit op onze vrienden.

Priscilla: In het begin wisten we niet hoeveel wiet we erin moesten doen. Bij coffeeshops gebruiken ze meestal een halve gram wiet per portie, maar wij doen tegenwoordig 0,3 gram. Dat is sterk genoeg.

Aan wie verkopen jullie de edibles?

Priscilla: We verkopen ze voornamelijk aan toeristen.

Tanja: Veel daarvan komen uit Israël, want onze edibles zijn ook koosjer.



Hoe weten die toeristen jullie te vinden?

Priscilla: Via HappyCow, een soort TripAdvisor voor vegetariërs en veganisten.

Tanja: Op hun forum vroeg iemand naar veganistische spacecake. Het was een oude thread uit 2012. Wij reageerden pas in 2016 dat we wel konden helpen en hadden ons e-mailadres erbij gezet. Alle bestellingen die we krijgen hebben we te danken aan die ene post. We zitten ook op Instagram, maar de meeste mensen kennen ons via HappyCow.

Dus jullie hebben een hoop toeristen over de vloer?

Priscilla: Het is niet helemaal legaal, dus liever spreken we ergens anders af.

Tanja: Meestal op openbare plekken. Dat brengt natuurlijk wel wat spanning met zich mee. Je groet een totaal vreemde, ze geven jou geld en jij geeft hen vervolgens iets.

Van spacecake kan je veel te hard gaan als je te veel eet. Is het niet gevaarlijk als die dingen zo lekker zijn?

Tanja: Spacecake kan heel intens zijn, zelfs voor de grootste stoner ter wereld. Het maakt helemaal niet uit of je veel blowt of niet. Edibles zijn echt totaal iets anders. Als je ze eet zijn de effecten psychedelischer en heel onvoorspelbaar.

Is er een verschil in de high bij de producten die jullie verkopen?

Tanja: De hoeveelheid suiker bepaalt hoe snel je de wiet wordt opgenomen in je lichaam. Onze chocolate balls zijn het zoetst, dus daar merk je het effect het snelst. Maar het slaat alleen sneller in, de high is bij alle producten uiteindelijk even sterk.



Waarom zijn jullie edibles helemaal veganistisch?

Priscilla: We zijn zelf geen veganisten. We eten geen spacecake – ook geen veganistische. We zijn beiden wel vegetariër. Wij kwamen op het idee door een gemeenschappelijke vriend, die een blog heeft. Hij vertelde ons dat hij ontzettend veel vragen kreeg over waar je vegan edibles kunt krijgen.

Tanja: Het was dus voor ons een gat in de markt.

Priscilla: In principe verschilt een veganistische edible niet veel van een normale. Alleen gebruiken we kokosolie in plaats van boter.

Als ik het goed heb, verwerk je de wiet eerst in de kokosolie, toch?

Priscilla: Klopt, je moet de wiet zo’n tien uur op een laag vuur laten intrekken. Hoe langer, hoe beter.

Tanja: En dan ruikt het hele huis naar wiet.

Priscilla: Na een tijdje ga je je heel vaag voelen. Achteraf merk je dat je heel stoned bent door de dampen.

Krijg je geen klachten van de buren als het hier naar een coffeeshop ruikt?

Tanja: Nee hoor, we wonen boven een coffeeshop, dus iedereen denkt vast dat de geur daar vandaan komt.

Zijn jullie niet bang om gepakt te worden?

Priscilla: We willen zo min mogelijk risico lopen. Het liefst zouden we onze producten verkopen via een coffeeshop, want dan zou het wel legaal zijn.

Tanja: Die zou ons dan bijvoorbeeld ook de wiet kunnen leveren.

Priscilla: We zijn er wel mee bezig, maar coffeeshops zijn niet zo geïnteresseerd in onze producten. De spacecakes die zij verkopen zijn niet te eten, maar tegelijkertijd vinden hun klanten dat niet erg, omdat zij alleen zo stoned mogelijk willen worden. Ik hoop dat de Amsterdamse coffeeshops meer op wietwinkels in Amerika gaan lijken. Daar gaan ze er veel bewuster mee om.

Jullie richten je dus op een heel andere doelgroep.

Priscilla: Veganisten zijn over het algemeen heel bewust met dingen bezig. Niet alleen met eten, maar ook met drugs. Ze zijn niet zo als Britse toeristen, die naar Amsterdam gaan om zoveel mogelijk naar de klote te gaan.

Tanja: Het persoonlijke contact met onze klanten trekt ze ook aan. Wij leggen ze rustig uit wat ze kunnen verwachten en waar ze op moeten letten. Achteraf vertellen ze ons ook vaak wat ze van de taart vonden en wat ze allemaal beleefd hebben.

Denken jullie dat jullie ooit meer Nederlandse klanten krijgen?

Priscilla: Ik denk dat het vooral toeristen zullen blijven. Veganisme is in het buitenland veel groter dan hier.

Tanja: We willen wel graag meer edibles op bestelling maken. Het allerliefst zou ik spacebruidstaart willen maken!

Wat gebeurt er met alle cakejes die jullie niet verkopen?

Priscilla: Onze edibles zijn wat langer houdbaar dan gewone, omdat ze helemaal veganistisch zijn. Maar helaas moeten we ze weleens weggooien.

Tanja: Soms geven we ze weg aan vrienden, maar we doen altijd hard ons best om ze te verkopen.

Priscilla: De olie kun je trouwens nog goed voor je huid gebruiken. Door de wiet ontspannen je spieren helemaal, waardoor het de perfecte massageolie is.

Misschien is het ook tijd voor een cosmeticalijn. Bedankt Priscilla en Tanja!

* De namen van de geïnterviewden zijn gefingeerd en bij de redactie bekend.



In een eerdere versie van dit artikel stond een alinea die na publicatie is geschrapt, om de privacy van de geïnterviewden te waarborgen.



