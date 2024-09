Deze app gijzelt je smartphone om je door je examens heen te helpen

De smartphone is een zegen en een vloek voor ons intellect. Enerzijds hebben we nu toegang tot een onvoorstelbare hoeveelheid kennis, op een manier die we vijftien jaar geleden voor tovenarij zouden hebben aangezien. Maar tegelijkertijd is het apparaatje in onze zak ook een dooddoener voor onze concentratie. Het is moeilijker dan ooit om je aandacht erbij te houden als alles in de wereld om je heen geëvolueerd lijkt te zijn om je af te leiden.

In het onderwijs is het een probleem waar eerdere generaties niet mee te maken hebben gehad, en waar nu dus nieuwe oplossingen voor moeten komen: hoe houd je leerlingen, die zelfs vroeger zonder smartphone al moeilijk te motiveren waren, nu in godsnaam nog bij de les?

Vodafone is hard aan het werk om oplossingen te bedenken voor technologie in het onderwijs. In het kader van hun campagne Powerful Connections zoeken ze naar manieren om de telefoon een vriend van het leren te maken in plaats van een vijand. Zo hebben ze de app Unlock to Learn ontwikkeld, die je telefoon gijzelt en weigert te unlocken tenzij je vragen beantwoordt over een vak dat je moeilijk vindt. Dat klinkt misschien als een soort chantage, maar ja, als het helpt…

In de video hieronder zie je Ernest, een HAVO-leerling die in de aanloop naar de examenperiode werd gevolgd en de app op zijn telefoon geïnstalleerd kreeg.

Verder ontwikkelt Vodafone nog een hele reeks handige apps en initiatieven die het onderwijs kunnen ondersteunen en verrijken, zoals het Digitale Klaslokaal, een programma voor vluchtelingenkinderen, en SAM, voor gepersonaliseerd leren. Als je meer wil weten over Powerful Connections en de programma’s die Vodafone ontwikkelde (ook voor maatschappelijke doelen buiten het onderwijs), kijk dan op Powerfulconnections.nl.