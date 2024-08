Deze smartwatch leest je emoties en bepaalt met welke vrienden je moet afspreken

Motherboard is vandaag en morgen op de dertiende editie van The Next Web. We zullen jullie te pas en te onpas onze indrukken delen over de nieuwste techontwikkelingen. En we trappen af met een vriendenmanager die je relaties en vriendschappen automatisch beheert op basis van je emotionele en fysieke staat.

In een ideale wereld zou ik een persoonlijke assistent nemen die al mijn afspraken met leuke mensen regelt, maar daar heb ik geen geld voor. Gelukkig is er nu een vriendenmanager Pplkpr. Door de hartslagband en gps om je pols weet de app hoe jij je voelt als je met vrienden, familie of je liefje hangt. Het algoritme meet vijf verschillende emoties namelijk op basis van de verkregen data – het lijkt een beetje op die vijf wezentjes uit de film Inside Out. En het is verdomd handig om te zien aan welke fake friends of saaie collega’s je geen tijd meer hoeft te verspillen. Zoals in de trailer al wordt gezegd: “Plan tijd met mensen waardoor je je goed voelt, en blokkeer degenen die dat niet doen.”

Maar dat is nog niet alles. De app moet ook berichtjes naar je vrienden gaan sturen, een afspraak inplannen met iemand die wel goed bevonden is door het algoritme en zelfs mensen uit je telefoon verwijderen die niets aan je leven toevoegen. Geen fomo meer voor een feestje van iemand die je eigenlijk toch niet mag, want Pplkpr weet toch al dat je liever een avondje wilt gamen bij die goede jeugdvriend. Maar de app is hiermee ook wel erg ongenuanceerd. Je sociale leven bestaat uit waardes en in het systeem zijn je vrienden niet meer dan wat enen en nullen.

Pplkpr is bedoeld als kunstwerk. De ontwikkelaars Lauren McCarthy en Kyle McDonald willen ons eraan herinneren dat er, ondanks alle technologische voordelen, nog steeds dingen zijn die mensen beter kunnen. Ze benadrukken dat echte vriendschappen niet alleen gebaseerd zijn op gecompliceerde algoritmen, maar dat het genuanceerder ligt. “Het wordt ingewikkeld als we een algoritme beslissingen namens ons laten nemen,” vertelden ze aan Wired. “Maar als we deze technologie gebruiken om ons te helpen met onze eigen beslissingen en wat zelfbewuster zijn, is het perfect.”

Hoe dit soort tech onze vriendschappen gaat beïnvloeden, is nog niet zeker. Maar laten we hopen dat we er iets zorgzamere en empathischere mensen door worden en dat dit soort tech niet eindigt zoals het maar al te vaak in Black Mirror gebeurt.

De app heeft mij in ieder geval nu al geïnspireerd om een middelbare schoolvriend een appje te sturen: “We moesten echt weer eens chillen.”

