Deze app valt je lastig als een vervelende ouder zodat je stopt met zuipen

Je had nog wel zulke goede voornemens: vanavond houd je het rustig, na drie biertjes naar huis en nog vlug een aflevering van Temptation Island kijken. Maar voordat je het weet heb je de vierde ronde al achter de kiezen. Het plan voor een productieve ochtend heb je samen met je zelfbeheersing weggespoeld. De hele volgende ochtend bestaat uit het stiekem paracetamol wegwerken en jezelf vervloeken om je gebrek aan zelfbeheersing.

Maar er is hoop. Misschien is er toch een goede manier om je overvloedige drankgebruik in te dammen. Onderzoekers van de Victoria University in Australië hebben namelijk een app ontwikkeld die je berichten stuurt als een stel zeurende ouders.

Videos by VICE

De mobiele applicatie heet Mobile Interventon for Drinking in Young People (MIDY) en werd gelanceerd als onderdeel van een initiatief om Australische studenten minder te laten drinken. Gebruikers ontvangen tijdens een avondje stappen om het uur een vragenlijst waarin gevraagd wordt om hun alcoholconsumptie, uitgaven, locatie en stemming te beoordelen. Vervolgens ontvangt de gebruiker een op maat gemaakte bericht: “Moest je morgen niet werken?” en “Hoe laat ben je van plan om naar huis te gaan?” in de hoop ze minder te laten drinken of vroeger naar huis te gaan.

In de eerste groep die getest werd, vulde 89% van de studenten elk uur de vragenlijst in en ze beoordeelden de app positief. Nu zijn ze met een twee jaar durend onderzoek gestart met driehonderd studenten waarin de effectiviteit van de app wordt getest. Hoofd van het onderzoek dr. Tim Corney: “De resultaten van programma’s die gericht zijn op het veranderen van het drinkgedrag en normen rond alcohol zijn veelbelovend. Het nieuwe onderzoek is gefocust op de effectiviteit interventies voor een groep die veel risicogedrag vertoont en alcoholgerelateerde problemen heeft.”

De onderzoekers van Victoria University zijn niet de eerste die smartphones gebruiken om drankproblemen te tackelen. Er zijn verscheidene apps op de markt die helpen met het minderen van alcohol zoals AlcoChange en Drinkaware. Maar kan een geautomatiseerd bericht je echt tegenhouden met het achteroverslaan van dat biertje?

MUNCHIES nam contact op met psycholoog dr. Emma Davies, die onderzoek doet naar methoden om het alcoholgebruik van jongeren te verminderen. Davies is niet overtuigd van de nieuwe apps.

Zij zegt: “Het enige voordeel dat digitale interventies hebben over face-to-face-interventies is de potentie om een groot publiek voor relatief weinig geld te bereiken. Er is maar weinig aanleiding om te geloven dat zulke interventies ook echt veranderingen aanbrengen in het drinkgedrag van jongeren. Er zijn zelfs gevallen bekend waar dergelijke interventies averechts werken – het zogeheten ‘boemerangeffect’. De app heeft de potentie het alcoholgebruik juist toe te laten nemen door ‘psychologische reactance’, waardoor mensen juist iets meer gaan doen omdat ze zich in hun vrijheid beperkt voelen.”

Davies vervolgt: “Ons onderzoek met drinkende studenten toont aan dat we ons niet moeten richten op het individu, via zulke apps, maar we ons moeten focussen op bredere sociale normen en gebruiken die geassocieerd zijn met drank. Op universiteiten zouden we bijvoorbeeld de introductieweek anders kunnen ingericht. We zijn nu ook bezig met een studie waarin we kijken of ‘nuchtere raves’ of andere alcoholvrije muziekevenementen om de gehele alcoholconsumptie te verminderen.”

Dus voorlopig zul je het op eigen kracht moeten doen, maar als je jezelf binnenkort weer betrapt met een glaasje teveel op raden we je aan om kijken hoe Polen hun kater bestrijden.