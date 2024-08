Deze autistische Nederlands-Turkse tiener kreeg zeer succesvol seksuele voorlichting van Reddit

Een 18-jarige Nederlands-Turkse maagd vroeg op Reddit seks- en versiertips met de post ‘Ik ben autistisch en weet niet hoe je aan seks begint’.



“Ik weet hoe het fysiek werkt,” zo begint zijn boodschap, gericht aan een gigantische ruimte vol vreemden. “Maar hoe gaat het er precies aan toe voordat je gaat vozen en zo? Hoe laat je iemand weten dat je je seksueel aangetrokken voelt tot die persoon? Hoe weet je dat iemand seksueel aangetrokken is tot jou? En hoe creëer je een situatie voor seks?”



Als je je ooit langer dan twee minuten op het internet hebt begeven, weet je al hoe dit gaat eindigen. Het is als toekijken hoe een kitten de snelweg op huppelt met zijn zachte, nog intacte poezenpootjes. Je hoopt er maar het beste van, maar in je hart weet je dat de hersenen van poezewoes al snel over het hete asfalt zullen worden uitgesmeerd.

Maar dan gebeurt er iets opmerkelijks. De Reddit-gemeenschap reageert noch sarcastisch noch bitter. Nee, ze geven oprecht suggesties, behulpzame suggesties. Ze zijn geduldig, beschermend en bemoedigend. Ze praten tegen hem als een mens dat medeleven verdient. Ze vragen hem dingen als: “Als je je hand op haar onderrug legt, beweegt ze dan van je weg?” Ze stellen hem gerust met dingen als: “Accepteer dat het gênant wordt en dat je waarschijnlijk wordt afgewezen. Dat is allemaal oké.” Ze praten tegen hem zoals mensen tegen elkaar praatten voordat menselijke interactie zich vooral online ging afspelen.



Dit is geen fictie. Dit is het verhaal van een 18-jarige Nederlands-Turkse jongen met autisme die op Reddit op zoek ging naar seksadvies, en zo aan de wieg kwam te staan van de meest positieve, beschaafde denktank toegewijd aan het glibberige gebied van menselijke seksualiteit die het internet ooit heeft gezien. Zelfs toen het ongemakkelijk werd, en het onderwerp van vleesgerelateerde woordgrappen werd aangesneden – “Am girl. Have used meat-based puns to flirt,” zei een gebruiker – bleef het gesprek behulpzaam en positief.



De reacties zijn fascinerend, goedbedoeld, en soms zelfs kwetsbaar als gebruikers hun eigen angsten en onzekerheden delen over de onuitgesproken regels van intimiteit. Door de threads heen scrollend denk je na een tijdje: “Waar ben ik? Is dit nog steeds het internet? Waar zijn alle trolls? Welk jaar is dit? Wanneer zijn in vredesnaam de regels veranderd?”



Maar er is één probleem: de discussie heeft geen bevredigend einde. De jongen kwam terecht op een behulpzaam internetforum dat hem precies vertelt wat hij moet weten over luisteren, geduld hebben en communiceren. Hij is dankbaar en optimistisch. En dan komt de cliffhanger. Zijn de adviezen blijven hangen? Heeft hij zijn kersverse kennis in kunnen zetten om zijn droomvrouw te vinden? Of gewoon iemand om een nacht onschuldig mee te knuffelen? Heeft dit verhaal een happy end?



Dus hebben we hem opgezocht, om hem te vragen hoe zijn leven is veranderd na zijn Reddit Masterclass in seksualiteit.



TONIC: Het lezen van jouw Reddit-thread heeft mijn geloof in de mensheid hersteld.

[Lacht] Ja. Mensen waren aardig.



Bijna te aardig. Je schreef: ‘Ik had nooit verwacht dat mensen me daadwerkelijk zouden helpen.” Wat verwachtte je wel?

Ik verwachtte niets, om eerlijk te zijn. Ik weet het niet, misschien sarcasme.



Ja, het is het internet.

Maar best veel mensen bleken me te willen helpen. Ik leerde daadwerkelijk iets dat bruikbaar is. Ik moet natuurlijk nog veel meer leren, maar dit was een geweldig begin.



Waarom vroeg je het online aan vreemden in plaats van aan een oudere volwassene of aan een vriend die je persoonlijk kent?

Het probleem is: mijn moeder is moslim en erg conservatief, dus zij kon me niet helpen. Mijn vrienden zijn ook erg conservatief. Ze mogen echt niks, man. Toen kwam ik terecht op een heel religieuze middelbare school in Turkije waar ze geen seksuele voorlichting geven. Dan moet iedereen het zelf maar uitvogelen.



Kom je uit Turkije?

Ik kom uit Amsterdam en ik ben ook weer terug nu. Maar ik heb vijf jaar doorgebracht in Turkije en daar was ik sociaal heel geïsoleerd. Iedereen is zo fucking conservatief en ik ben dat niet. Ik kon niet echt goed opschieten met mensen daar. [Lacht] Het internet was de enige plek waar ik dingen kon leren. Al het zinnige dat ik in mijn leven heb geleerd, komt van het internet.



Dat kan een gevaarlijke plek zijn om jezelf op te leiden.

No shit.



Waarom besloot je advies te vragen op Reddit? Wat was de druppel die de emmer deed overlopen?

Oh man, alles. [Lacht]



Er was niet een specifiek moment waarop je zoiets had van: ik kan dit niet meer aan?

Waarschijnlijk toen ik 18 werd. Tot dat moment had ik het gevoel dat ik nog tijd had. Iemand zou in mijn leven komen en me laten zien hoe het moest. Maar als je 18 bent, ben je fucking volwassen. Ik zou al wat ervaring moeten hebben. Maar ik wist nog steeds helemaal fucking niks.



Je wist niks over seks in het algemeen, of over interacties die vooraf gaan aan seks?

Ik begrijp seks, maar niet hoe je daar komt. Je moet eerst iemand kennen. Ik ben niet echt goed in het maken van nieuwe vrienden. Ik bedoel, ik kan wel vrienden maken. Elke keer dat ik naar de kroeg ga, maak ik nieuwe vrienden. Maar hoe ga je van vrienden naar wat daarna komt, weet je wel?



Hoe kwam je erachter hoe seks werkt? Als er geen seksuele voorlichting werd gegeven op jouw school, waar heb je…?

Het internet, gast. [Lacht]



Ah.

Ik kende alleen porno en dat hielp niet echt. Ik wist dit toen niet, maar als je genoeg porno kijkt, ga je denken: “Ja ik begrijp hoe het werkt. Je zegt wat cliché dingen en dan ga je neuken.”



Je bezorgt een pizza bij haar thuis, ze heeft geen geld om je te betalen en, bam, je bedrijft vurig de liefde op een wollig tapijt.

Ik had geen flauw idee en was me daar totaal niet van bewust.

Videos by VICE

Wat was jouw grootste openbaring in je Reddit-discussie? Was er advies waarvan je dacht: ‘Oh wow, ik wist dit helemaal niet’?

Het gedeelte over aanrakingen verraste me. Als een meisje je aanraakt, betekent dat niet altijd wat jij denkt dat het betekent, of het betekent juist meer dan je denkt. Je gaat ervan uit dat een aanraking wat betekent, bijvoorbeeld als ze je hand of je rug aanraakt, maar misschien betekent het ook niets.



Tenzij het wel wat betekent.

Tenzij het wel wat betekent! [Lacht]



Maar wacht, nee, misschien betekent het niks.

Het kan heel verwarrend zijn, maar het heeft me wel aan het denken gezet over de non-verbale manier waarop mensen met elkaar flirten.



Soms werd het Reddit-advies heel, heel specifiek. Iemand gaf je een stap-voor-stap handleiding: ‘Begin met het aanraken van haar bovenarm. Dan de rug/schouder. Ga dan naar haar middel en haar onderrug. Dan naar haar handen.’ Hielp dat?

Ja, dat hielp.



Echt? Voor mij voelde het niet zozeer als advies over intimiteit, maar als een routebeschrijving naar het vliegveld.

Nou, ik heb het niet zo letterlijk genomen. Het is als leren dansen. Je wil eerst precies weten waar je je handen en voeten moeten laten, maar als je comfortabeler wordt, kun je improviseren. Je begint gewoon met kleine aanrakingen en als ze dat fijn vindt, kan je die uitbreiden. Ik had geen flauw idee, maar nu wel.



En hun advies over wat er in de slaapkamer gebeurt?

Mind-fucking-blowing.



Wat dan, specifiek?

In de slaapkamer kan er nog steeds gecommuniceerd worden. Als je in bed bezig bent, kan je gewoon nog dingen zeggen.



Je wist niet dat je met je partner kan praten als jullie allebei naakt zijn?

Nee! In porno praten ze nooit. Ze doen alles als vanzelf, het is alsof ze fucking telepathisch zijn. Maar je kan daadwerkelijk praten. Je kunt dingen zeggen, zoals: ‘Dat vind ik niet fijn’ of ‘Vind jij dit fijn?’ Ik wist wel dat je toestemming moet hebben. Ik wist dat je zeker moet weten dat iemand echt seks met jou wil, voordat je begint aan seks. Maar daar hield het ook op.



Er waren geen vervolgvragen?

Ja. Ik bedoel, dat heb ik nooit gezien. Dat gebeurt nooit in porno.



Ron Jeremy vraagt nooit: ‘Vind je dit prettig? Zal ik dit blijven doen?’

[Lacht] Nee.



Er was ook Reddit-advies, hoe goed bedoeld ook, dat liet zien hoe verwarrend seks kan zijn. Mensen vertelden je dingen die elkaar bijna tegenspraken. Zoals ‘Vraag toestemming voor alles wat je doet. Maar vraag niet te vaak toestemming, want dan help je de sfeer om zeep’. Hielp dat, of maakte het je nerveuzer?

Het hielp me zeer. Ik bedoel, het lijkt misschien een beetje vaag. Maar als je ermee bezig bent en het gebeurt, dan besef je: oh ja, het is beide. Het is niet het één of het ander. Seks is niet zo zwart-wit. Het kan elke minuut veranderen. Je moet toestemming vragen, maar niet overdrijven.



Wacht even. Zeg je nu, wat ik denk dat je zegt?

[Lacht] Ja, het is gebeurd.



Gast!

Ik was maagd voor de Reddit-thread, en even daarna. Nou, dat station is gepasseerd.



Is dit officieel dankzij Reddit?

Nou dat weet ik niet, maar het heeft me zeker geholpen.



We hebben geen gedetailleerde geschiedenis nodig hoor, maar je had zo’n veertig intimiteitscoaches die waarschijnlijk wel een beetje benieuwd zijn naar hoe het is gebeurd.

Nou, ik heb haar zelf niet echt hoeven benaderen. Ik had wat gepraat met een meisje en we gingen samen winkelen. Toen liet ze me een condoom zien die in haar tas zat en ze zei: “Ik heb hierover zitten denken”. Een paar dagen later belde ze me op en we spraken af en gingen naar haar huis. Dat is het wel.



Hebben jullie gepraat, of was het vooral pornosterrentelepathie?

Ik moest verbaal communiceren elke keer dat we van houding wisselden, en toen mijn penis slapper werd, heb ik gezegd: ‘Kun je me pijpen?’ Dat soort dingen.



En je vroeg haar wat zij fijn vond en wat niet?

Ja natuurlijk. Als ik het niet vroeg, deed ik het bewust rustig aan, zodat ze kon zien wat ik deed en nee kon zeggen als ze dat niet wilde. Want mensen hebben me ook verteld dat je niet te veel moet praten in de slaapkamer. Ik heb ook haar buik niet aangeraakt, want ik wist dat ze zich daar ongemakkelijk over voelde.



Hoe wist je dat?

Ze ging naar de slaapkamer om zich uit te kleden toen ik in de woonkamer was en toen kwam ze naar buiten met alleen een shirt aan. Ik vroeg waarom en ze vertelde dat ze onzeker was over haar buik. Ik vind een paar extra pondjes helemaal niet erg, maar ik herinnerde me dat mensen op Reddit zeiden dat het er niet altijd toe doet wat jij vindt. Zij was onzeker en zij wilde haar shirt aanhouden, dus vond ik dat ook prima. Ik heb geleerd dat het geen hogere wiskunde is. Je moet gewoon even rustig aandoen en luisteren naar de ander. Je doet het niet in je eentje, weet je? Nogal duidelijk, maar je kan zo bezig zijn met het moment dat het makkelijk is dat te vergeten. Probeer je gewoon voor te stellen wat zij denkt, en dan komt het wel goed.



Wow. Je had een gezonde, volwassen seksuele ervaring die deels was geïnspireerd door een gesprek met vreemden op een internetforum. Dat is nog niet eerder voorgekomen.

Nou, laten we kijken of me dit nog een keer lukt. Ik had wel geluk.



Het is niet zo dat je de loterij hebt gewonnen hè. Je bent zelfvertrouwen aan het opbouwen. Je denkt meer aan haar dan aan je eigen directe behoeften. Je loopt al voor op 90 procent van de mannen.

Misschien. Maar dat het één keer is gebeurd, wil niet zeggen dat ik nu zeker weet hoe ik het nog een keer moet doen. Snap je wat ik bedoel? Ik denk erover na om contact op te nemen met een sekstherapeut. Ik moet echt begrijpen hoe dit werkt.



Of je moet het misschien blijven proberen. Niemand weet alles al voordat ze hieraan beginnen. Je blijft het proberen, en faalt dan. Vallen en opstaan. En je wordt keer op keer afgewezen totdat je weet wat werkt en wat niet en op den duur valt alles op zijn plaats. Dat is hoe iedereen dit aanpakt, niet alleen jij.

Misschien wel. Ik maak in ieder geval stappen. [Lacht]. Ik geloof niet meer echt in porno.

Update 18 april: de naam van de geïnterviewde is op verzoek verwijderd.