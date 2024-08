Deze bakker vond het slim om sekteleider Charles Manson te eren met een donut

Naar aanleiding van de dood van Charles Manson, een beruchte Amerikaanse crimineel, afgelopen zondag, besloot donutketen Voodoo Doughnut uit Portland om de man een eerbetoon te geven. Even voor de duidelijkheid, Manson was de leider van een moordlustige sekte die in de jaren 60 in Californië huishield.

En hier zie je hem: het gezicht van een moordenaar prijkend op een donut, zijn bruine, warrige haar gemaakt van botercrème, inclusief zijn grote frons en een ‘x’ in plaats van het hakenkruis dat hij op zijn voorhoofd had getatoeëerd.

Videos by VICE

Screenshot via Twitter.

Voodoo Doughnuts eert wel vaker mensen die net overleden zijn door hun gezicht op donuts te plakken. Maar hun keuze is een stuk twijfelachtiger dan de acteurs en muzikanten die ze normaal op een donut plakken.



Een donut met daarop het gezicht van een overleden moordenaar ging veel mensen ietsje te ver. De twitterpost die zondagavond werd geplaatst, ontving veel kritiek en werd snel weer verwijderd. Twittergebruikers vonden dat de donut de moordenaar onterecht op een voetstuk plaatste. Na een storm aan kritiek, besloot de keten om uitleg te geven. “We eren hem niet. Maar ook criminelen sterven,” zei de keten in een daaropvolgende tweet, die later ook verdween.

Screenshot via Twitter.

Jezus.

“Voodoo Doughnut maakt necrologieën voor beroemde en beruchte mensen,” zei Sara Heise, een woordvoerder van de keten in een e-mail aan MUNCHIES afgelopen dinsdag. “We gebruiken ons platform voor het posten van necrologieën en we verdienen er niks aan.”

Oké dan. Heise vertelde niet waarom de tweets met de foto’s van de donuts waren verwijderd. Hoe dan ook, alles is natuurlijk vastgelegd door een aantal oplettende twittergebruikers. Het internet vergeet niets – hoewel niemand Charles Manson waarschijnlijk ooit zal vergeten.