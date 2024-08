Bij deze bar krijgen vrouwen die ongesteld zijn 25% korting

De herkomst van de bloody mary is niet helemaal duidelijk. Sommigen menen dat het drankje een ode is aan de Bucket of Blood club in Chicago, andere mensen zeggen dat het eerder een grappige herinnering is aan de tijd dat de genadeloze Mary de eerste op de Engelse troon zat. Eén ding is zeker, het Bloody Hour van de Israëlische bar Anna LouLou is duidelijk. Het idee is dat vrouwen wanneer ze in hun meest depressieve week van de maand zitten, kunnen aankloppen voor een goed glas wijn.

Als een vrouw op een maandag, dinsdag, woensdag of zaterdag aan de ober vertelt dat ze ongesteld is, krijgt ze meteen 25 procent korting. Dit getal is gekozen omdat vrouwen zo’n 25 procent van hun leven bloedend doorbrengen. “We hopen dat vrouwen gewoon tegen ons kunnen zeggen, ‘Hé, ik ben vandaag ongesteld geworden’, en dat ze zich hiervoor niet hoeven te schamen. Het moet voor vrouwen normaler worden om over hun menstruatie te praten,” vertelt Moran Barir, de organisator van Bloody Hour, aan Haaretz. “Ik geloof dat deze avonden ervoor zorgen dat de situatie ook voor mannen bespreekbaar wordt. Ja, vrouwen menstrueren, en ja mannen moeten ook interesse tonen en vragen stellen over het onderwerp. Dit is niet alleen iets voor vrouwen.”

Videos by VICE

Deze promotie is goed voor 25 procent van de omzet de vier dagen per week dat de bar geopend is. Volgens Anna Loulous Facebookpost over het evenement is de korting gebaseerd op vertrouwen; het is makkelijk om alsof te doen, een vrouw hoeft alleen maar te zeggen dat het “weer die tijd van de maand is.” Ze vertelt dat ze haar idee kreeg toen ze ooit in een restaurant zat en de ober zich niet meer kon herinneren welke wijn ze had besteld. “Ik zei hem simpelweg, ‘Zo kun je het onthouden: Ik ben op dit moment ongesteld, dus breng me rode wijn.’”

De bar organiseerde afgelopen weekend zijn eerste Bloody Hour en volgens Barir was het een groot succes. “Sommige reacties blijven me echt bij. Een man vertelde dat hij met een vriendin was en dat ze voor het eerst in hun jarenlange relatie echt over menstrueren hebben gepraat. Hij gaf aan dat zijn vriendin zich eerst een beetje schaamde, maar dat de omgeving ervoor zorgde dat zij, en hij, zich meer op hun gemak voelden. En dat dit er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat zij open met elkaar een gesprek konden voeren.”

Barir gaf aan dat vrouwen zich in eerste instantie schamen om de barman te vertellen dat ze ongesteld zijn, maar dat is nu juist het gevoel dat ze wil aanpakken. “Dit is nou hét perfecte moment om het er over te hebben, ondanks dat het op het begin misschien een beetje vreemd klinkt,” zegt ze. “We zouden de gebeurtenis moeten normaliseren, dit gebeurt bij 51 procent van de bevolking. Het is niets om je voor te schamen.”

Lees ook: Als man betaal je in dit café 18% meer

Dit is niet de eerste keer dat Anna Loulou een controversieel onderwerp aankaart. Ze is al langer een voorvechter van LGBTQ-rechten en staat er om bekend de gemeenschap dichter bij elkaar te brengen, ondanks de verschillen in religie, politieke voorkeur of achtergrond. “Er is geen andere bar zoals deze in Israël,” vertelt Vera Korman, vaste klant bij Anna Loulou, aan Mic. “Normaal is er weinig interactie tussen linkse Israëliërs en Palestijnen. Ze weten amper van elkaars bestaan. De bar vult hier dus eigenlijk een groot gapend gat. Het is de plek voor mensen die de wil en de geest hebben om de ander te begrijpen. Het is een plek waar veel kan.”

Een feestje bij Anna Loulou eerder dit jaar. Foto’s via Anna Loulou’s Facebook pagina

Net zoals haar drang naar vrede en een multiculturele samenleving, hoopt Barir dat Bloody Hour nieuwe discussies start. Zij en medeoprichter Dana Etgar hopen ook een aantal vragen naar aanleiding van het eerste evenement te bespreken. Bijvoorbeeld hoe transgenders zich ook welkom gaan voelen en of de mate van menstrueren van invloed is op je vrouwelijkheid.

Er is haar ook gevraagd of menstruatie wel het juiste punt is om op te focussen. “Ik zie mijzelf als een feminist en ik zie Bloody Hour als een feministische daad, maar ik begrijp dat er discussie ontstaat over prioriteiten. Ik geloof dat alle feministische vraagstukken samenhangen met elkaar en ik zal altijd mijn best doen om te leren begrijpen hoe ik kan werken met alle vraagstukken waar ik in geloof.”

Daar gaan we op drinken, welke dag van de maand het ook is.