Deze bar geeft een gratis fles drank aan elke man die zijn knot afknipt

Hier op kantoor noemt het meisje links van mij het de meest sexy mannentrend van de 21e eeuw en mijn collega rechts wil er het liefst de keukenschaar in zetten: iedereen lijkt een mening te hebben over mannen die hun haren in een knot op hun achterhoofd draaien.

Toen de mannenknot een aantal jaar geleden steeds vaker in het straatbeeld opdook, begon het al te dagen: deze trend zou de geschiedenis ingaan als de meest bespotte haartrend voor mannen ooit. De mannenknot, meestal te zien in combinatie met ruige baard en een shirt met buitenproportioneel brede hals, wordt gerockt door de man in je leven die zichzelf zowel ruig als fashion vindt. En sommige mensen storen zich daaraan.

De eigenaars van Boobie Trap, een bar in Brooklyn, bijvoorbeeld. Als het aan hen ligt, moet het in 2017 maar eens gedaan zijn met de mannenknot. Ze geven een gratis fles drank aan iedere man die bereid is ter plekke zijn geliefde knotje af te knippen.

Kristen North, de mede-eigenares van de bar, vertelt: “Ik vind ze niet schattig en ik vind vooral dat ik er veel te veel gezien heb afgelopen seizoen. Het is tijd voor een nieuwe stijlsensatie, en dat wil ik een duwtje in de rug geven.”

Van haar plan is voorlopig nog niet veel terecht gekomen: nog geen enkele gast is de uitdaging aangegaan. North vertelde dat als iemand het zou aandurven, ze de bewuste knipbeurt zouden filmen.

Omdat het normaal gesproken in de aard van de mens ligt om domme dingen te doen in ruil voor gratis drank, vroegen we ons af hoe het komt dat de mannenknotman hier niet aan toegeeft. Wat vinden zij van Norths plan?

Sam Lemonick is journalist en heeft een knotje op zijn hoofd, en hij vindt dat de wereld te hard is voor mannen met een progressieve haardos. “De maatschappij heeft de knot gestigmatiseerd, en ik vind dat wel begrijpelijk,” vertelt hij ons. “Ik ben een zelfhatende mannenknotman, denk ik.”

Op de vraag of hij in ruil voor alcohol zijn knotje zou afknippen, vroeg hij: “Voor hoeveel drank?” Een gratis biertje zou niet genoeg zijn, maar voor een hele avond lang gratis drank zou hij het wel doen.

Mede-bezitter van de trotse mannenknot Brett Veerhusen vult aan: “Ik zou naar mijn moeder of verloofde luisteren als ze genoeg hadden van mijn mannenknot, maar ik zou nooit zo wanhopig zijn om het te doen omdat een bar het wil. Dit is duidelijk een onverschrokken poging om media-aandacht te krijgen. Bravo!”

Hij gaat verder: “De mensheid gaat op een vreemde manier om met de mannenknot – ze houden ervan of haten het – maar dat stoort me niet echt. Omarm hoe je eruit ziet en als je toevallig zin hebt om je haar af te knippen in ruil voor een Moscow Mule, is dat jouw keuze.”

Boobie Trap heeft de gratis fles drank in ruil voor een knipbeurt zelfs een naam gegeven: de man bun special. Toen we hen opbelden, hadden ze hier eigenlijk maar over te zeggen: “dat onze taak bestaat erin mensen dronken te krijgen.” Een actie zoals de man bun special maakt het allemaal een beetje lolliger en de bar staat bekend om hun gekke acties.

De actie geldt nog steeds voor zover wij weten, dus als je weinig schaamte hebt en gratis drank wil scoren – en het eigenlijk toch al een beetje gehad hebt met je lange haar – kan Boobie Trap je redder zijn. Je moet er alleen wel voor naar Amerika.