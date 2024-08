Deze bar heeft eindelijk weer geamputeerde tenen voor in hun tenencocktail

Het personeel van het Downtown Hotel was nogal boos toen ze hoorden dat iemand die zichzelf een “dronken idioot” noemde het belangrijkste ingrediënt van hun Sourtoe Cocktail had gestolen. “Het is erg moeilijk om aan tenen te komen,” zei Terry Lee, de “tenenkapitein” van het hotel toentertijd. (De dief heeft de afgehakte teen inmiddels wel teruggestuurd).

Gelukkig gaat een nietsvermoedende postbode binnenkort een drietal verse (oké, niet echt vers) reservetenen bij ze afleveren. Nick Griffiths is een oud-marineofficier uit Bolton in Engeland en verloor in februari drie tenen in de 480 kilometer lange Yukon Artic Ultra-race. Er deden maar 21 mensen mee aan ‘s werelds koudste en zwaarste ultrarace. Griffin was één van de vijf deelnemers die al op de tweede dag door de dokters uit de race werd gehaald. Hij had niet door dat na ongeveer 100 kilometer te hebben afgelegd bij een temperatuur van -54 ºC zijn handen, gezicht, oren en ook zijn voeten helemaal bevroren waren.

https://twitter.com/packlight/status/982481702290317312

De beste man werd op een sneeuwscooter en daarna met een truck naar het Whitehorse General Hospital gebracht, waar hij het lot van zijn voeten hoorde. “Ik was niet echt bezorgd totdat de dokter binnenkwam en naar mijn voeten keek,” vertelde hij aan het Bolton News. “Hij zei dat mijn voeten derde- of vierdegraads brandwonden hadden door de bevriezing. Het kon eigenlijk niet slechter. Je gaat in ieder geval een paar of al je tenen verliezen.”

In het ziekenhuis liet een verpleegster hem een video zien van hoe ze de Sourtoe-cocktail dronk in het Downtown Hotel. Meteen nadat Griffith hoorde dat drie van zijn tenen moesten worden geamputeerd, schreef hij de bar of hij ze kon doneren.

“In hun reactie zeiden ze dat ze zijn tenen heel graag wilde hebben en dat ik vereeuwigd zou worden in hun hall of fame,” vertelde hij aan Canadian Press. “Dus toen ik naar de operatiekamer werd gereden, vroeg ik aan de chirurg of ik de tenen mocht houden en hij antwoordde: ‘Dat is nogal een bizarre vraag, maar natuurlijk mag je ze hebben.’” (De barmanager van het Downtown Hotel vertelde dat hij erg uitkeek naar de nieuwe, grote tenen, omdat die “het vlezigst zijn.”)

Op dit moment bewaart Griffiths zijn pas geamputeerde tenen nog in drie kleine potjes op zijn slaapkamer. Hij is nog aan het uitzoeken hoe hij ze het beste naar het noordwesten van Canada krijgt. Hij vraagt zich af of hij ze wel met de post moet sturen. MUNCHIES heeft geprobeerd om in contact te komen met Griffiths om te vragen hoe het is om je organen te doneren aan een cocktailbar, maar heeft nog geen reactie ontvangen.

Ons advies aan de Canadese postbodes: blijf die pakketjes controleren, er kan zomaar een geamputeerde teen in zitten.

