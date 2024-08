Deze treurige mac and cheese heeft het internet een trauma bezorgd

Macaroni met kaas, het is een simpel gerecht zonder poespas. In het Amerikaanse woordenboek wordt het omschreven als “een gerecht van macaroni in een kaassaus”. Lekker duidelijk.

De schrik was dan ook groot toen een kantoormedewerker, die Twittert onder de naam “Jan Levinson”, het gerecht van een collega tegenkwam dat bestond uit pasta met geraspte kaas. Het gerecht deed zich voor als ons het door iedereen geliefde mac and cheese. Ze maakte er een foto van en gooide die op Twitter waar de tweet viral ging.

Screengrab via Twitter.

Ik heb te doen met deze anonieme collega. Haar mislukte poging tot comfortfood is nu het lachertje van het internet geworden. Maar toch, om dit gerecht macaroni and cheese te noemen, is nogal wat.



“Tja als je er simpel naar kijkt, kan het de naam mac and cheese dragen,” vertelt Michael Ferraro aan MUNCHIES. Ferraro is eigenaar van macbar, een restaurant dat geheel in het teken staat van mac and cheese. “Het is wel de meest zielige variant die ik ooit heb gezien.”



“Ik bedoel, je kunt ook geen gekonfijte kers in een enorm glas gin doen en het een cocktail noemen,” zegt Erin Wade, eigenaar van mac-and-cheese-restaurant Homeroom. “Macaroni and cheese moet heet, romig, smelten en plakkerig zijn. Deze variant heeft dat allemaal niet. Geef het wat liefde, smelt die kaas.”



Het is is ons helemaal duidelijk: smelt die kaas mensen.