Deze Belg maakt fraaie kunstwerken van dickpics op Grindr

Toen Charles-Elie een tijdje terug een Grindr-profiel aanmaakte, gleden er plots ongevraagd heel wat penisfoto’s in zijn inbox. Maar wat doe je met zo’n ongevraagde confrontatie in JPEG-format in je digitale postvak? Niet iedereen raakt echt opgewonden van zo’n lap vlees in pixels, en het kan soms voelen alsof je buurman plots naakt voor je deur staat. Dit nogal Freudiaanse ongemakkelijkheidsgevoel bracht Charles-Elie op het idee om er iets anders mee te doen. Op een haast marxistische wijze maakte hij van de vunzige plaatjes iets fraais, door er schone collages van te fabriceren. Zijn serie “Penis Pics Art” tilt de klassieke dickpics naar een vooral figuurlijk, hoger niveau. We namen de plaatjes onder de loep en vroegen Charles-Elie naar wat hij vindt van ongewenste foto’s in de inbox, zijn geilste openingszin op Grindr, en hoe we eigenlijk met dit soort blootplaatjes moeten omgaan.

VICE: Hi Charles! Hoe kwam je erop om collages te maken van Grindr-penissen?

Charles-Elie: Goh, ik ben er nu twee maanden mee bezig. Ik zit al langer op Grindr, maar ik heb er nooit echt iets nuttigs mee gedaan, tot nu. Ik herinstalleer de app om de zoveel maanden en dan verwijder ik ‘m weer na een paar dagen als er niks tussen zit. Het is een guilty pleasure.

Videos by VICE

Er glijden op Grindr dus meer dickpics in je DM’s dan bij andere apps?

Klopt! De gay community is veel actiever wat dat betreft. We gaan veel luchtiger om met dat soort dingen – dickpics en seksafspraakjes enzo. Er wordt niet al te veel gefilterd. Alle beelden en gesprekken zijn best rauw.

Hoe voel je je als je zo’n foto ontvangt?

Het gebeurt niet vaak dat ik er echt van gechoqueerd raak. Het is in de gay cultuur wel normaal om heel open en direct over seks te communiceren. Geil word ik er niet echt van, ongemakkelijk wel.

Wat was de heftigste foto die je tot nu toe hebt ontvangen?

Ja, dat was eigenlijk deze ochtend nog. Ik werd net wakker en deed mijn dagelijkse social media check. Ik zag een nieuw bericht in mijn Grindr-inbox staan. Het was een close-up van een fistingscène — heel expliciet, vlezig en eigenlijk gewoon smerig. Ik liet ‘m zien aan mijn collega’s en zij konden er gelukkig om lachen. Maar zoiets is natuurlijk een beetje ongemakkelijk.

Als je het zelf niet per se flatterende foto’s vindt, waarom maak je er dan kunst van?

Wel, ik denk dat het vooral een therapeutische werking heeft. Door ermee te spelen en er kunst van te maken, krijgen ze een andere betekenis en gaat die ongemakkelijke sfeer er vanaf.

Hoe vaak stuur je zelf eigenlijk dickpics naar mensen?

Ik deed het vroeger wel, vooral wanneer ze erom smeekten. Maar sinds dit project besef ik dat ook mijn dickpics kunnen worden gebruikt voor andere doeleinden. Al zou ik het niet erg vinden om mijn edele delen in een kunstwerk terug te zien.

Ik zag dat er over de collages een dikke politieke, vooral communistische saus is gegooid. Denk je bewust na over deze link of is dit toeval?

Die associatie had ik zelf niet. Ik wil er niet meteen een politiek statement mee maken.. Ik ben altijd al gefascineerd geweest door communisme, brutalisme en de Sovjet-Unie. Eigenlijk heeft het iets heel softs, al die Oostblok-stoerdoenerij. Dit vermengen met een sappig, ongemakkelijk beeld geeft het dan weer een laagje humor.

Ook gespierde torso’s en bier komen vaker terug ?

Ja, een erectie toont wel een soort van mannelijke kracht. Misschien heeft dat er wel weer mee te maken.

Vind je dat dickpics een vorm van seksuele intimidatie zijn?

Ik wil daar liever niet over oordelen. Ik houd me graag buiten de hele #metoo-discussie, aangezien ik het zelf nooit zo intens heb meegemaakt. Het enige wat ik naar vind, is wanneer mensen ongevraagd foto’s van hun exen of scharrels publiceren en doorsturen. Dat kan echt niet.

Wat beweegt je eigenlijk om urenlang naar dickpics te staren? Is dat lijden voor de kunst?

Het is een beetje dubbel. Door de ongemakkelijkheid die ik eerst had, ben ik er iets mee gaan doen. Het heeft iets therapeutisch. Ik ben hierdoor veel relaxter geworden wat dat betreft. En anderzijds, ik hou gewoon van seks en alle fantasieën errond. Bij gay apps gaat alles daarover: pronken met je lichaam en seks. Ik hou van dit universum.

Wat is de beste openingszin die je op Grindr hebt ontvangen?

Om eerlijk te zijn, letterlijk geen. Meestal zijn het dickpics, geen grap.

Waar moet een goeie dickpic volgens jou wel aan voldoen?

Wel, ik kan je één ding vertellen. Hij moet echt niet slap hangen. Daar heb je niets aan natuurlijk. Liefst ook een foto van hoge kwaliteit, dus niet zo’n korrelige webcamfoto. Afschuwelijk vind ik dat.

Welk effect wil je bereiken met deze beelden? Hoe moeten we ons erbij voelen?

Mijn voornaamste reden is eigenlijk het hele topic lichter maken, ernaar kijken met een korrel zout. Het is allemaal echt niet zo erg. En als je ze niet wil ontvangen, hoef je maar iemand te blokkeren of die app te verwijderen. Zo simpel is het.

Bekijk hieronder zijn allesbehalve preutse meesterwerkjes en voel je vooral niet ongemakkelijk.

Meer werk van Charles-Elie vind je op zijn website.