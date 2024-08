Deze Belg verliet de filmindustrie om zijn eigen kaaswinkel te beginnen

Is een kantoorbaan echt zo kut als het klinkt? Hoe eerlijk moet je zijn bij een sollicitatie? En word je niet beter je eigen baas? Alles wat je moet weten over hoe werken werkt, nu in de VICE Guide to Work.

De professionele droomcarrière van velen ziet er zo uit: strak in pak, een goed gevulde bankrekening, reizen op kosten van de baas en als het even kan, een ereplekje op een of andere awarduitreiking. Voor wie niet in een sector zit die wordt gedomineerd door winstbejag en de bijhorende machtsverhoudingen, lijkt het verlangen om iets boeiends te creëren de meest directe weg naar ongebreideld geluk.



Octave Laloux is een van de dapperen die besloot de wegwijzer naar selfmade-land te volgen. Deze slagerszoon (en -kleinzoon) verliet zijn goedbetaalde baan in de filmindustrie om Saint-Octave te starten, zijn eigen kaas- en delicatessenwinkel.

VICE: Hey Octave, waarom besloot jij om voor jezelf te beginnen werken?

Octave: Mijn vorige job was geen geweldige match. Ik ben niet gemaakt om te werken onder een baas en met collega’s. Ik werkte nochtans in de filmindustrie, een droomjob op het eerste gezicht. Maar ik raakte al snel gedesillusioneerd. Ik werd op marketing gezet en er kwam heel wat administratie bij kijken. Ik had meer nood aan een creatieve job, iets concreter. En dat hele open kantoor-idee… dat was ook niets voor mij. Op een gegeven moment was ik op reis en dacht ik bij mezelf: ‘Als ik terugkom, ga ik er gewoon voor’.

Wist je toen al waar je juist voor wou gaan?

Mijn peter en mijn grootvader waren slagers in de Ardennen, en ik had wel zin om iets in die trant te doen. Uiteindelijk is het kaas geworden, omdat ik daar al heel lang blij van wordt. Als veertienjarig gastje organiseerde ik geregeld een ‘cheese commitee’ met wat vrienden: een avondje bingewatchen met een grote plateau kaas voor onze neus. Wat ik zo geweldig vind aan deze sector is dat er zoveel bij komt kijken: geschiedenis, geografie, verkoop, logistiek,… Het is heel breed. En het helpt dat ik heel graag eet. Als ik op het kerstfeest niet het grootste stuk foie gras krijg, is het voor mij geen geslaagd kerstdiner.

Wanneer ben je er echt aan begonnen?

Heel wat vrienden van mij zijn ook zelfstandige geworden. Dat werkt motiverend. Wat houd me dan nog tegen om zelf ook iets geweldigs uit de grond te stampen? En hoe dieper je durft te springen, hoe meer kansen je ziet. Voor mij was de locatie van Saint-Octave heel bepalend voor de rest van het project. Ik ben begonnen in een klein winkeltje van twintig vierkante meter in de Marollen. Zo kon ik zonder al te grote financiële risico’s zien of het concept aansloeg.

“Tijdens de opstart zit je boordenvol goesting om die winkel te openen. Maar als het moment er dan eindelijk is en je er middenin zit, gaat alles plots veel trager.”

Van de film- naar kaaswereld: hoe heb je je voorbereid op die switch?

Ik ben begonnen met me in te lezen op het internet en heb daarna verschillende producenten bezocht om te ontdekken hoe zij kaas maken. Ik volgde een jaar lang avondlessen en stond ik met Maitre Corbeau op de markt van Namen. Zijn verfrissend eenvoudige benadering van kaas is me altijd bijgebleven.

Wat definieert volgens jou een ondernemer?

Voor mij is ondernemen blijven evolueren, blijven creëren en jezelf in vraag durven stellen. Als je niet meer evolueert, dan ben je geen ondernemer meer, maar een winkelier. En daarmee bedoel ik niet zozeer financieel groeien, maar grenzen blijven opzoeken en nieuwe ideeën blijven ontwikkelen. In een volgende fase moet je ook in staat zijn om te beheren wat je hebt gecreëerd. Het is belangrijk dat je je niet alleen op het algemene concept focust. Je moet elk aspect tot in de puntjes uitwerken.

Hoe ziet je doorsnee werkdag eruit?

In het begin werkte ik heel veel in de winkel. Ik stond 6 dagen op 7 achter de toonbank. Maar nu we winst beginnen maken, heb ik andere mensen kunnen aannemen, waardoor ik zelf stilaan weer een leven heb. Ik heb nu af en toe een rustdag en kan me ook weer bezighouden met andere projecten en passies. Ik ben het liefst met heel veel tegelijk bezig. Ondertussen heb ik een goed evenwicht kunnen vinden en ben ik steeds gelukkiger met wat ik doe. Ik zie dat als de beloning van jarenlang hard werken.

Wat had je niet verwacht toen je besloot een eigen winkel te beginnen?

Herscholing wordt vaak enorm bejubeld, maar het is niet heel de tijd zo geweldig. De hele opstartfase is super. Je zit boordenvol goesting om die winkel te openen. Maar als het moment er dan eindelijk is en je er middenin zit, gaat alles plots veel trager. Het heel proces verandert, en je zit in een volledig andere dynamiek. Je bent nu niet meer aan het creëren of plannen maar aan het managen. En daar was ik niet op voorbereid. Er zijn ook heel wat mensen die hun angsten en frustraties op jou projecteren. Toen ik net m’n eerste winkel had geopend, kwamen er verschillende keer per maand mensen verkondigen dat ik failliet zou gaan en dat het nooit zou werken. Zomaar, zonder reden. Je moet al echt heel sterk in je schoenen staan om je daar niets van aan te trekken.

Saint-Octave is heel aanwezig op sociale media. Hoe belangrijk is dat digitale volgens jou?

Sociale media zijn heel handig om bepaalde zaken te promoten. Zo hebben we deze winter een racletteavond georganiseerd en dat nieuws ging ongelooflijk snel rond op sociale media. Maar soms kost het je gewoon te veel energie, vergeleken met wat je eruit haalt. Elke dag iets te posten kan al snel als een verplichting voelen, zeker als je op sommige momenten niet meteen iets interessants te delen hebt. Als jonge ondernemer ben je continu aan het nadenken over je imago en je onderneming, en de digitale boel even loslaten is dan niet eenvoudig. Mensen vinden het ook niet oké als je pas twee dagen later antwoordt op een comment of mail.

“Als je bang bent voor financiële onzekerheid, kan je je daar perfect op voorbereiden.”

Hoe bewaar jij het evenwicht tussen werk en ontspanning?

Wat er ook gebeurt, weekends zijn heilig voor mij. De winkel moet m’n job blijven. Het is uiteraard een passie, maar er zijn ook andere dingen in het leven. Dat is voor mij het grote geheim om gelukkig te blijven en me goed in m’n vel te voelen. Vrije tijd is ontzettend belangrijk om nieuwe dingen te ontdekken en uit te proberen. Als je de hele dag met je neus in de kaas zit, ga je niet heel ver geraken.

Welk advies heb je voor andere mensen die voor zichzelf willen beginnen?

Er wordt vaak gezegd dat het een sprong in het diepe is, maar in zekere zin is het een proces. Het is een evolutie, iets dat groeit en geleidelijk aan tot stand komt. Als je bang bent voor financiële onzekerheid, kan je je daar perfect op voorbereiden. Luister, kijk en proef, laat je inspireren, omring je met de juiste mensen en blijf zoeken naar een evenwicht. En no stress, we zitten in België. Het is hier zo slecht nog niet.

