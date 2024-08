Deze Belgische app is groter dan Tinder en laat het Midden-Oosten stiekem daten

Nederlanders geven toe dat ze grotere leugenaars zijn dan Belgen. Russen en Amerikanen vinden politieke discussies allebei een groot taboe – zowat vier op de tien mensen in beide landen gaat het onderwerp uit de weg. Vier op de tien Amerikanen én Saoedi’s denken dat Dinosaurussen nooit hebben bestaan. De helft van de Japanners vindt spelfouten irritant, Noren rijden nooit onder invloed en 82 procent van de Turken vindt het niet meer dan normaal dat je vervolgd wordt voor het verbranden van je nationale vlag.

Deze data werden niet door een of ander onderzoeksinstituut verzameld, maar door datingapp TWOO die vooral in Brazilië, India en Saoedi-Arabië ontzettend populair is. Vanuit de middeleeuwse binnenstad van Gent krijgen de ontwikkelaars het Midden-Oosten aan het daten – iets waar Tinder alleen maar jaloers op kan zijn.

Wereldwijd heeft de app 187 miljoen gebruikers. Dat is meer dan anderhalf keer Tinder. 3 miljoen Saoedi’s (1 op de 10 inwoners), plus 9,5 miljoen Indiërs en meer dan 300.000 Iraniërs maken er actief gebruik van.

“Zichzelf ’te koop aanbieden’ kan voor een vrouw sociale zelfmoord betekenen.”

Het koppel Nasim* (26) en Moamed* (25) uit de Iraanse hoofdstad Teheran heeft elkaar net gevonden dankzij de app. De ouders en vrienden van Nasim beweren allemaal dat ze niet streng religieus zijn en een hekel te hebben aan grote macht van de geestelijken. Maar dat verandert bitter weinig aan de culturele dwangbuis waar met name vrouwen in gewurmd worden. “Ik moet iedere avond om negen uur thuis zijn,” zegt Nasim, een ingenieur, “tot ik getrouwd ben”.

Nasim woonde even samen met haar zus, maar besloot toch weer thuis te gaan wonen toen ze zag hoe zwaar haar ouders leden onder geruchten die familieleden en buren verspreidden.

“Het gerucht deed de ronde dat we ondeugende meisjes waren,” zegt Nasim, “het type dat uitgaat, danst, drinkt en met jongens omgaat. Vooral het idee dat we snel geen maagd meer zouden zijn, was ondraaglijk voor mijn ouders. Dus ging ik maar weer bij ze wonen.” Zelfs in haar eigen vriendenkring durft Nasim niet te vertellen dat ze geen maagd meer is. “Dan loop ik de kans dat dat stigma misschien wel voor de rest van mijn leven aan mij blijft kleven.”

Volgens Nasim betekent het voor een vrouw “sociale zelfmoord als ze zich ’te koop’ aanbiedt op Tinder. Stel je eens voor dat je ontdekt wordt door kennissen of familieleden.” Wat haar vriend Moamed met zijn tijd doet, maakt dan weer helemaal niks uit. Er wordt door niemand gevraagd of hij nog maagd is en hoeveel partners hij al heeft gehad. Wat jongens doen, is privé.

“De onschuld van de tagline wordt door velen in landen als Saoedi-Arabië en India als alibi gebruikt om te kunnen daten.”

Deze culturele context is vruchtbare grond voor TWOO. Veel jonge mensen in Iran zijn klaar met religie, dus moslimapps als Shaadi.com – waar je de gegevens van je hele familie moet invoeren – of Salaam Swipe – waar je moet invullen hoe religieus je bent – zijn niet echt populair. TWOO biedt vooral meisjes een uitweg met hun onschuldige tagline: “Ik wil gewoon nieuwe vrienden maken.”

Zo werkt het ook voor Nasim en Moamed; ze hangen het verhaal op dat ze verliefd werden tijdens een onschuldige ontmoeting op TWOO. Het stigma zou te groot zijn als ze zouden zeggen dat ze doelgericht naar een partner aan het zoeken waren. TWOO is een handig excuus om toch te kunnen daten.

“De onschuldige tagline wordt door veel mensen in landen als Saoedi-Arabië en India als alibi gebruikt om te kunnen daten,” zegt TWOO-CEO Joost Roelandts in het Gentse hoofdkwartier. Ook al was het nooit echt hun bedoeling om mensen een alibi te geven. Meer dan de helft van de gebruikers zegt ook nog steeds dat ze de app alleen gebruiken om nieuwe mensen te leren kennen. Dat zijn vooral mensen in de leeftijdscategorie van 30 tot 55 die in het normale leven niet zoveel mensen meer ontmoeten.

Maar in het Midden-Oosten is er duidelijk meer aan de hand. “Het zijn plekken waar er veel gêne is over daten,” zegt Roelandts. “De wet speelt ook mee. Op sommige plekken is het zelf verboden om datingplatformen te maken of te gebruiken.”

“Het merendeel van de chats die ik heb, begint nog steeds met een huwelijksaanzoek of onverbloemde sex talk.”

In Iran worden koppels niet meer gearresteerd tijdens een eenvoudig afspraakje, maar in Saoedi-Arabië kunnen datende stelletjes wel nog achter de tralies belanden. Ook al glippen Tinder en andere dating-apps vaak door de mazen van het net, toch is het veiliger om je te verbergen achter een app die onschuldig oogt.

Als we langs de Saoedische gebruikers scrollen, zien we honderden profielen van vrouwen met diepe decolletés, en zwaar aangezette ogen, wenkbrauwen en lippen. De meeste mannen houden het wat traditioneler met een rood-wit geruite hoofddoek. We raken uiteindelijk aan de praat met ene Fadia (27) uit Riyad. Ze heeft geneeskunde gestudeerd, en is op zoek naar dates en eventueel een relatie. Maar ze is tot nu toe nog niet echt succesvol.

“Om de één of andere reden blijven veel mannen vrouwen zien als lustobject, huisvrouw of reproductiemiddel.”

“Ons land zit in een stroomversnelling,” zegt ze. “Sinds een paar jaar mogen single mannen bijvoorbeeld zonder familieleden in een winkelcentrum komen. Sinds vorig jaar mogen celebrity’s uit binnen- en buitenland hier optreden. Daten blijft nog wel achter. Het merendeel van de chats die ik heb, begint nog steeds met een huwelijksaanzoek, met onverbloemde sex talk of het voorstel om binnen enkele uren af te spreken in een hotel. Om de één of andere reden blijven veel mannen – zelfs in mijn open-minded omgeving – vrouwen zien als lustobject, huisvrouw of reproductiemiddel.”

“Met alle veranderingen van de laatste tijd, zijn de meeste mensen eigenlijk in de war,” voegt ze er nog aan toe. “Iedereen is aan het daten en de traditionele normen worden massaal overboord gegooid. Toch spreekt niemand erover en is de angst nog te groot. Dat is volgens mij de voornaamste reden achter het succes van TWOO in dit land.”

Het Gentse team is zich ervan bewust dat er veel aan het veranderen is in Saoedi-Arabië. Uit recente tests blijkt dat 28 procent van de Saoudi’s de app eigenlijk wil gebruiken om te daten. Maar omdat de regering de realiteit niet onder ogen wil zien, is dat nog niet mogelijk.

Volgens Lien Louwagie, woordvoerder van TWOO, zijn er verschillende redenen waarom de app naadloos aansluit bij de cultuur van het Midden-Oosten: “Op een app als Tinder is de persoonlijke investering te klein. Je logt in en anderen kunnen je beoordelen op basis van je uiterlijk. Dat is te oppervlakkig en ligt daar niet goed.”

TWOO geeft de mogelijkheid om jouw mening met die van anderen te vergelijken. “We hebben in totaal 2000 vragen om een zo goed mogelijke match te vinden,” zegt Louwagie. “‘Hoe belangrijk is religie in je leven?‘. ‘Wat is je politieke voorkeur?’, ‘Wat vind je van voorbehoedsmiddelen?’ In het Midden-Oosten zijn het vragen die er meer toe doen dan wij ons kunnen voorstellen.”

Die vragen zijn al door tientallen miljoenen gebruikers beantwoord. Dit heeft het Gentse team een schat aan informatie opgeleverd. Al zijn de verschillen klein, maar toch vinden meer Iraniërs (12%) en Saoedi’s (13,2%) dat vrouwen hun benen niet moeten scheren dan Belgen (11,6%). En ondanks dat er een totaalverbod op alcohol is en de straf voor het nuttigen van drank tientallen zweepslagen is, toch geven meer Iraniërs (28,4 %) en Saoedi’s (36,5 %) dan Belgen (13,3 %) toe dat ze wel eens dronken achter het stuur zitten.

En ondanks dat veel mensen problemen hebben met vooral de vrouwelijke seksualiteit, toch vindt meer dan de helft van de Iraniërs seksdaten geen probleem. Dat is net iets meer dan bij de Saoedi’s (45 %). In het Westen lijken we een stuk conservatiever: twee op drie Belgen heeft hier problemen mee. Nederlanders scoren nog lager: vier op de tien mensen vindt seksdaten oké. Het is niet duidelijk waar deze verschillen tussen Oost en West door komen, maar dat is dan ook voer voor antropologen.

* De namen van Moamed, Nasim en Fadia werden op hun vraag veranderd.

