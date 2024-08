Deze beroemde Franse chef levert zijn drie Michelinsterren in

In 1900 publiceerde een Franse bandenfabriek een restaurantgids zodat mensen de weg op zouden gaan en zo hun auto meer zouden gebruiken.

117 jaar en miljoenen banden later, is de Michelingids het grootste statussymbool voor chefs wereldwijd geworden. De sterren worden bepaald door anonieme inspecteurs en de beoordeling weegt zo zwaar dat het in verband gebracht wordt met de zelfdodingen van twee chefs.

Tegenwoordig vinden jonge chefs de Michelinsterren wellicht wat minder interessant, maar het gebeurt niet vaak dat een jonge Franse chef zijn sterren teruggeeft aan de bandenfabriek. Maar nu dus wel, want precies dat heeft Sébastien Bras van driesterrenrestaurant Le Suquet in Laguiole, Frankrijk gedaan.

Volgens de Agence France Presse, heeft Sébastien Bras aangegeven niet meer in de gids van 2018 te willen staan. De reden hiervan is de stress die het met zich meebrengt om een heel jaar lang op zo’n hoog niveau te moeten presteren.

Sébastien Bras. Foto door Céline Maguet.

“Je krijgt twee tot drie keer per jaar een inspectie, je weet nooit wanneer,” zegt Bras. “Elke maaltijd die uit de keuken komt, kan een inspectie krijgen. Dat betekent dat elke dag, één van de vijfhonderd gerechten geïnspecteerd kan worden. Misschien word ik wel minder beroemd, maar dat accepteer ik.”

Bras blijft gewoon koken, maar met een andere mindset, of zoals hij het zelf zegt: “Zonder me af te vragen of mijn creaties goed genoeg zijn voor de Michelin-inspecteurs.”

Bras is niet de eerste chef die zijn drie sterren inlevert bij Michelin. In 1999 gaf Marco Pierre White (toen de jongste chef ooit met drie Michelinsterren), zijn sterren weer terug.

“Ik werd beoordeeld door mensen met minder kennis dan ik, dus wat was het waard? Ik gaf de inspecteurs teveel respect en haalde mezelf omlaag,” is een beroemde uitspraak van Pierre White. “Ik had drie opties: ik kon een gevangene van mijn wereld worden en doorgaan met zes dagen per week werken, ik kon liegen, hoge menuprijzen vragen en zelf niet eens achter het fornuis staan of ik kon mijn sterren teruggegeven, tijd met mijn kinderen doorbrengen en mezelf opnieuw uitvinden.”

Ook hij was niet de eerste. Frankrijk was in rep en roer toen Alain Senderens en Oliver Roellinger hun sterren opgaven. Bras is echter, volgens Michelin, de eerste Fransman die gevraagd heeft om niet meer in de gids te komen zonder een grote verandering of positionering van zijn restaurant.

Bras is de zoon van de legendarische chef Michel Bras, die ook drie Michelinsterren ontving toen hij chef was bij Le Suguet. Eerder dit jaar sprak MUNCHIES met Bras over zijn nieuwe restaurant op het afgelegen eiland Hokkaido in Japan en toen leek hij al meer interesse te hebben in tuinieren en zijn familie dan in de restaurantgids.

“Als je een kind bent van het platteland, dan zijn dit dat gewoon in je, en doe je iets uit liefde. Ons eten is een representatie van onze verlangens, onze inspiraties, de oogst en van wat je op de markt vindt.”

En zoiets is moeilijk te onthouden als er sterren boven je hoofd hangen.