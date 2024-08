Deze beruchte hacker legt uit hoe je online veilig blijft met nepidentiteiten

Radio Motherboard praat met beruchte hacker en computerveiligheidsexpert Kevin Mitnick – alias The Condor – over internetveiligheid, online privacy en de kunst van het hacken.

Mitnick, is al jaren hacker en codekraker; hij werd in 1995 door de FBI gearresteerd voor een waslijst aan misdaden, waaronder zichzelf zonder toestemming toegang verschaffen tot computernetwerken en het hacken van privé-e-mailadressen en -databases. Er werd destijds veel over geschreven en het bracht de discussie over cybercrime echt op gang. De zaak werd daarmee een van de eerste grote controverses van het digitale tijdperk.

Tegenwoordig is Mitnick consultant en auteur, en reist hij heel Amerika door om lezingen te geven over cyberveiligheid. In deze aflevering praten we met hem over zijn wonderbaarlijke en vaak gevaarlijke carrière als hacker, die begon op zijn dertiende en uiteindelijk ontaardde in zijn dramatische arrestatie in ’95. We praten ook over de ontzettend belangrijke thema’s uit zijn nieuwe boek, The Art of Invisibility, over veiligheid en privacy in een digitaal landschap dat steeds steeds verder doordringt en alle momenten van onze dag.

Als hacker en tegenwoordig als veiligheidsconsultant heeft Mitnick zowel binnen als buiten het systeem gewerkt. Hij heeft het framework van ons online bestaan vanuit hoeken bekeken waar de gemiddelde internetgebruiker geen flauw benul van heeft. Dus daarom is hij de aangewezen man om ons uit te leggen hoe je je informatie op het internet privé houdt.