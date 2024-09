Deze beveiligingscamera is ontworpen om je collega’s te betrappen als ze je eten stelen

Er zijn veel schrijnende aspecten aan het hebben van een kantoorbaan. Je zit veertig uren per week tegen dezelfde koppen aan te kijken (als je er goed en niet eens zo heel lang over nadenkt adem je een hele dag lang vrijwel letterlijk hun koffie- en sigarettenadem in en uit), je muishand ligt er ’s avonds bij als een verkrampt hoopje modder door een hele dag met je muismat in de weer te zijn, en het pietluttige kantoorkeukentje dat je moet delen met je collega’s is een gerenommeerd mijnenveld.

Dat laatste kan er weleens voor zorgen dat al het personeel zo nu en dan een ongemakkelijk mailtje toegestuurd krijgt met daarin een boodschap als: “Jongens, als iemand ziet dat er in de koelkast een pak kaas ligt dat eruit ziet alsof het als petrischaaltje gebruikt wordt om aan bacteriekweken te doen, kan je het dan in de vuilnisbak flikkeren?” of “Even een vriendelijke herinnering dat je beter GEEN bakje curry zonder deksel in de magnetron zet.”

Videos by VICE

Lees verder op Munchies.