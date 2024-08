Deze bierbrouwerij produceert alleen nog water voor slachtoffers van Harvey

Orkaan Harvey is inmiddels een tropische storm geworden, maar deze lagere categorisatie maakt het niet minder zwaar voor inwoners van de Golfkust, waar mensen nog steeds geteisterd worden door hagelstormen en overstromingen. In Houston is al 75 tot 100 centimeter regen gevallen en meteorologen verwachten dat er deze week nog zo’n 40 tot 60 cm bij komt. Het duurt nog een aantal weken voordat het helemaal duidelijk wordt wat voor ravage de orkaan precies heeft aangericht, maar tot die tijd werken de hulpdiensten rond de klok om zoveel mogelijk slachtoffers te helpen. En ze krijgen hulp uit een onverwachte hoek.

Anheuser-Busch is gestopt met de productie van bier in hun gigantische fabriek in Georgia. De volledige capaciteit wordt ingezet om water in te blikken voor de gebieden die door Harvey getroffen zijn. “Door het jaar heen stoppen we de productie van bier soms tijdelijk om mensen in nood te helpen,” vertelt Bill Bradley, Anheuser-Buschs maatschappelijk vicepresident aan MUNCHIES. “Door onze productionele en logistieke kracht in te zetten voor veilig, schoon drinkwater kunnen wij het beste helpen in dit soort situaties.”

Het bedrijf zegt dat ze oorspronkelijk van plan waren om 50.000 blikken aan het Rode Kruis in Baton Rouge, Louisiana te leveren. Maar afgelopen maandag waren dat al meer dan 155.000 blikken schoon drinkwater. Twee truck ladingen – ongeveer 100.000 blikken – worden woensdag verwacht bij het Rode Kruis in Arlington in Texas (afhankelijk van de toestand op de weg).

Anheuser-Busch heeft een lange geschiedenis van het doneren van noodvoorzieningen na natuurrampen. De traditie gaat al 100 jaar terug, toen mede-oprichter Adolphus Busch $100.000 ($2,7 miljoen vandaag) doneerde na de aardbeving van 1906 in San Francisco.

Het bedrijf werkt al meer dan 100 jaar samen met het Rode Kruis en in de laatste 20 jaar heeft het geholpen bij noodhulp in meer dan 20 staten. Zo heeft het onlangs in 2016 meer dan 724.400 blikken drinkwater verscheept naar de getroffenen van Orkaan Matthew. (En meer dan 9,4 miljoen blikken naar de Golfkust in 2005 in de nasleep van Orkaan Katrina en Rita).

Wanneer de fabriek in Cartersville de productie weer oppikt, brouwen ze meer dan 20 verschillende soorten bier. Anheuser-Busch is het grootste bierconcern ter de wereld. Grolsch, Hertog-Jan en Dommelsch zijn onderdeel van het enorme vat van merken.

Hoe dan ook, de volgende keer dat je een biertje drinkt, proost dan richting Cartersville.