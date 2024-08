Deze bizarre video van Shht houdt ons een spiegel voor die we niet willen zien

Rare jongens, die Vlamingen van Shht. Moet je hun nummer Soup eens horen, en dan heb ik het nog niet eens over de bizarre bijhorende clip. Alien-achtige personen die met hamburgers zwaaien, hersenen die de plek van iemands geslachtsdeel innemen, mannen met goud haar die op zichzelf masturberen: de Gentenaren maken het bont.



Maar we worden door de video ook keihard met de neus op de feiten gedrukt, namelijk: de maatschappij is kut en alleen maar met zichzelf bezig. Bah.

De personages in Soup posten op Facebook vrolijk selfies met vluchtelingen en staren levenloos je ziel in terwijl ze gokken of mensen in elkaar slaan. De clip roept walging en tegelijk overgave op. Als je me zoekt ben ik aan het huilen onder de dekens. Maar niet voordat ik een selfie van mijn verdriet online heb gegooid. Want als social media niet weet hoeveel ik geef om de wereld, wat voor nut heeft het dan?

Bekijk de clip voor ‘Soup’ hierboven.