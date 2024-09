Deze blockchain-startup wil de macht van Google en Facebook breken

Het internet is ontworpen met de principes van openheid, vrijheid en decentralisatie in het achterhoofd, maar de manier waarop alles tegenwoordig geregeld is steekt daar pover bij af. In de praktijk wordt de gang van zaken vaak bepaald door een aantal gatekeepers. Een goed voorbeeld is de strijd rondom net neutrality in Amerika, waarbij telecomgiganten gigantisch veel macht hebben over het vrije verkeer van data.

Dan is er ook nog de gigantische cyberaanval op DNS-provider Dyn vorig jaar, waardoor internetgebruikers uit Europa en Noord-Amerika geen toegang hadden tot Twitter, Netflix, Reddit en veel andere sites. Het laat zien hoe de centralisatie van domeinnaamregistratie een gigantische zwakke plek is, in wat we eigenlijk zien als een wereldwijd verdeeld netwerk.

Daarom is er een kleine, maar groeiende beweging van start-ups bezig om de toekomst van het internet weer terug te nemen. Eén daarvan is Blockstack, een gedecentraliseerd internetplatform dat binnenkort met een eigen browser en development pack komt, zodat programmeurs kunnen gaan experimenteren met een nieuwe blauwdruk voor het internet.

Blockstack wil wat doen aan drie grote problemen van de huidige structuur van het internet. Het eerste probleem is dat we vertrouwen op een te gecentraliseerde hoeveelheid domeinnaamservers die leesbare URL’s koppelen aan het IP-adres van een website. Probleem nummer twee is het client-servermodel van webapplicaties, dat afhankelijk is van potentieel onbetrouwbare computers om de informatie te verwerken. Tot slot is er nog het probleem dat een klein aantal grote bedrijven de controle heeft over gigantische hoeveelheden gebruikersdata.

Het alternatief van Blockstack gebruikt dezelfde technologie als Bitcoin – een “blockchain” database die verdeeld en gesynchroniseerd wordt onder heel veel verschillende computers – om een nieuw naamsysteem in te voeren dat geen centrale server nodig heeft, om gebruikersnamen en webadressen toe te wijzen.

Online pakt het systeem van Blockstack data-opslag ook nog eens heel anders aan. Die opslag is namelijk geen onderdeel van de applicatie. Zie het zo: in plaats van dat Facebook al jouw gegevens opslaat en in bezit houdt, is je data opgeslagen zoals op Dropbox.

Daardoor komt je data pas op internet als je er op je computer mee aan de slag gaat. Je data wordt ook nog eens in stukken gehakt en versleuteld, zodat andere gebruikers er geen toegang toe hebben.

“Wat we eigenlijk proberen te doen is consumenten zowel beter beschermen als meer vrijheid bieden, door ze betere software aan te bieden,” zei Ryan Shea, een van de oprichters van Blockstack.

Mede-oprichter Muneeb Ali legde uit dat het systeem het ook makkelijker moet maken voor softwareontwikkelaars: “Met Blockstack hoef je ook minder code te schrijven. Gebruikers hebben hun eigen identiteit en de data wordt bij de gebruiker opgeslagen, dus ontwikkelaars hoeven zich geen zorgen te maken om veel bijkomende infrastructuur. Ze kunnen sneller aan de slag dan bij het schrijven van traditionele applicaties.”

Met het uitbrengen van het nieuwe softwarepakket hopen de oprichters meer mensen aan te moedigen om het internet te innoveren met de software die zij ontworpen hebben. Ze concentreren zich eerst op individuele ontwikkelaars en kleine organisaties voordat ze op de grote bedrijven af stappen.

Hoewel het even gaat duren om onze verwachtingen van hoe het internet werkt te veranderen, kunnen dit soort alternatieven door zorgen over surveillance en datalekken nog wel eens flink gaan groeien.