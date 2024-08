Deze blogger ziet haar vegan fruitbar in rook opgaan na bergen kritiek

Gezondheidsblogger Jenny Niezgoda heeft er altijd al van gedroomd haar eigen barretje te hebben. Tenminste, dat is wat ze vertelt in de video die ze afgelopen week online zette in combinatie met de Kickstarter-campagne. Niezgoda wilde haar droom werkelijkheid laten worden door te beginnen met La Gracia, een Mexicaanse fruitbar in het hart van Barrio Logan (in San Diego in de Verenigde Staten). Een plek waar al jaren een verhitte strijd plaatsvindt tegen de gentrificatie van de stad.

Op haar website omschrijft Niezgoda zichzelf als een “Barefoot Bohemian”. La Gracia werd een luxe juice bar met een plantaardig menu, waarop onder andere prachtig roze drankjes prijkten met namen als ‘Wellness Latte’. Dit allemaal als eerbetoon aan de traditionele frutería, laat de reislustige Niezgoda weten.

Gentrification at it’s finest. A white-owned “fruiteria” in the barrio. pic.twitter.com/ChDeCsOsvs — 🌿Zoe Rain🌿 (@clayandrain) October 26, 2017

“Ik heb mijn hart verloren aan Mexico,” vertelt Niezgoda in haar video. “En toen vond ik het hier! In San Diego!” De buurt is volgens Niezgoda levendig en “upcoming” en haar menu is een gezond alternatief binnen de soms minder gezonde Mexicaanse keuken.

Helaas werd haar droom geen werkelijkheid. Na drie dagen werd haar campagnepagina op privé gezet. Er was op dat moment een schamele 700 euro binnen gehaald, in plaats van de benodigde dertigduizend. Sindsdien heeft ze haar eigen Instagram-account geblokkeerd en is het onmogelijk te reageren op het account van La Gracia. Elk spoor van de toekomstige bar is verdwenen op haar blog. La Gracia, zo meldt ze in een droevige facebookpost, gaat er niet meer komen.

Reden is de enorme bak kritiek die Niezgoda kreeg op sociale media. Lokale activisten vonden Niezgoda een buitenstaander. Ook was ze totaal niet op de hoogte van de geschiedenis van de gemeenschap, de klassenverschillen en de racistische politiek. Niezgoda zou elementen lenen uit een levendige cultuur die al jaren onderdeel is van de gemeenschap, zonder daadwerkelijk iets toe te voegen. De video bij de Kickstarter-campagne wordt gebombardeerd met comments. Niezgoda gaf geen commentaar aan MUNCHIES over de kritiek die haar project ontving.

“Fruterías zijn al een lange tijd onderdeel van de Latijns-Amerikaanse gemeenschap. Ze voorzien ons van betaalbaar vers fruit, gezonde sapjes en andere lekkernijen op warme zomerdagen,” zegt Esteban Castillo, blogger van Chicano Eats. “De fruitkraampjes zijn vaak de enige bron van inkomen voor mensen met een getinte huidskleur. Niezgoda probeerde zichzelf in een cultuur te mengen waar ze niet nodig of welkom was.”



Zoe Rain uit San Diego gaf afgelopen week op Twitter aan dat er enorm veel redenen zijn waarom Niezgoda’s campagne niet oké is.

“Het plan van Jenny was om een blanke mensen variant van een frutería te plaatsen in een Mexicaanse buurt. Een buurt die al genoeg authentieke Mexicaanse frutería’s bevat,” vertelde Rain aan MUNCHIES. “Haar bar was niet alleen onnodig, maar hielp ook mee aan de gentrificatie van Barrio Logan. Nu is dit al een lange tijd gaande in Barrio Logan, maar het feit dat ze een Mexicaans concept opzet zonder Mexicanen is waarschijnlijk nog het meest problematisch.”

“La Gracia is een perfect voorbeeld van culturele toe-eigening, en absoluut niet van waardering,” vertelde Castillo aan MUNCHIES. “Als Niezgoda werkelijk gepassioneerd zou zijn over de Mexicaanse cultuur, dan zou ze in ieder geval “frutería” fatsoenlijk kunnen uitspreken.”