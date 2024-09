Deze blote waternimfen zijn net echt

De sensuele waternimfen van de Amerikaanse Reisha Perlmutter zijn stiekem gewoon echte vrouwen van vlees en bloed. Ze maakt haar hyperrealistische portretten door foto’s te maken van vrouwen van over de hele wereld, ondergedompeld in wat water, en die vervolgens na te schilderen. Een van haar schilderijen is bijvoorbeeld een portret van een vrouw die ze ontmoette en fotografeerde in Cuba.

Perlmutter reisde voor dit project de hele wereld over, om vrouwen met verschillende achtergronden in dezelfde setting te zetten. De kunstenaar gebruikt het water als universeel element, waarmee ze verschillende etniciteiten met elkaar verbindt.

‘Plumeria’

“In deze kapitalistische economie worden we constant gebombardeerd met geïdealiseerde beelden van vrouwen die ons moeten overhalen om bepaalde dingen te kopen,” geeft Perlmutter als reden voor het naakt. Ze werkt bijna altijd met vrouwen die nog niet eerder model hebben gestaan en fotografeert hen zonder kleren of juwelen om het allemaal zo natuurlijk mogelijk te houden. “Ik denk dat vrouwen beelden moeten zien van échte vrouwen,” zegt de kunstenaar.

“Ik vind bovendien dat foto’s iets stijfs hebben. Zodra je begint te schilderen, gebeurt er iets: je voegt een interpretatie toe. Je communiceert het beeld minder direct en daardoor krijgt het iets poëtisch.”

De aanwezigheid van water en een natuurlijke omgeving speelt een belangrijke rol in haar werk. Op een ingenieuze manier beeldt ze in haar werk uit hoe kleur en licht gespiegeld worden. “Dat is heerlijk aan water: het maakt zaken echt abstracter. Als je je beweegt in water, focus je niet echt op een arm of een spier, maar zie je het als een onderdeel van een verbonden geheel.”

‘Iris’

‘Dione’

‘Fusion’

‘Abalone’

