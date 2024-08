Deze boeddhistische robot gaat in Japan begrafenissen verzorgen

Het Japanse bedrijf Nissei Eco kwam deze maand met een robotische begrafenis-assistent. En dan heb ik het niet over de zoveelste begrafenisondernemer met een plechtig meelevend gezicht, die je condoleert en een willekeurig praatje houdt over hoe onze geliefden ons nooit verlaten, nee, een daadwerkelijke robot die aanwezig is bij uitvaartplechtigheden in Japan.

De robot is specifiek ontworpen voor boeddhistische begrafenisceremonies. In Japan heeft namelijk meer dan 90 procent van de uitvaarten in Japan een boeddhistisch tintje. Het ding heet Pepper, draagt het gewaad van een boeddhistische monnik en reciteert soetra’s uit de vier grootste stromingen van het Japanse boeddhisme.

Videos by VICE

Lees verder op Motherboard.