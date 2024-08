Deze boer kweekte per toeval de duurste mango ter wereld

Vier jaar geleden ging Sankalp Singh Parihar, een boer uit de Indiase stad Jabalpur, naar het zuiden van het land om hybride zaad voor kokospalmen te zoeken. In de treinreis ernaartoe raakte hij in gesprek met de man die tegenover hem zat. Toen die erachter kwam dat Parihar een boer was, bood hij hem een speciaal mangoboompje aan voor 2500 roepie, omgerekend zo’n 28 euro.

Parihar was wel nieuwsgierig en besloot op het aanbod in te gaan. “Ik had geen idee welk mangoras het was, dus ik plantte ‘m maar gewoon zoals een normale mangoboom, en een paar maanden later had de vrucht een schitterende rode kleur,” zegt hij tegen VICE. “Ik vernoemde de mango naar mijn moeder Damini.”

Toen eenmaal bekend werd dat Parihar zo’n speciale mangoboom had, werd hij benaderd door zakenlui uit Mumbai en Surat. “Pas toen ze meer dan 21.000 roepie boden [zo’n 238 euro] realiseerde ik me dat ik iets waardevols te pakken had.” Hij bleek niet zomaar gewone mango’s te laten groeien, maar de Miyazaki-mango, die wordt beschouwd als duurste mangosoort ter wereld.

Miyazaki-mango’s worden ook wel ‘het ei van de zon’ genoemd en worden in Japan vaak verkocht op speciale veilingen. Ze kosten meestal ruim 40 euro per stuk en worden beschouwd als luxe geschenk. De schil van deze mango’s heeft een dieprode kleur, hij smelt weg in je mond en de smaak is buitengewoon zoet. “Het vruchtvlees is wat gelei-achtig, de kleur is prachtig en je kunt de schil gewoon opeten,” zegt Parihar.

De mango’s komen oorspronkelijk uit de prefectuur Miyazaki, op het zuidelijke Japanse eiland Kyushu, en worden geteeld onder specifieke omstandigheden. Er wordt op toegezien dat het suikergehalte op 15 procent blijft en ze minstens 350 gram wegen – een arbeidsintensief proces. Japanse boeren plaatsen meestal netten onder de mango’s, die in een kas groeien waarvan ze de temperatuur kunnen reguleren. Dat zorgt ervoor dat ze genoeg zonlicht krijgen om de rode schil te ontwikkelen en ze vanzelf in het net vallen als ze rijp en zoet genoeg zijn.

De mango’s van Parihar groeien daarentegen gewoon op natuurlijke wijze in het frissere en vochtige klimaat van India, en krijgen verder geen speciale aandacht. “Omdat ik niet wist wat voor soort het was, liet ik ze groeien zoals iedere andere soort, zoals de Alphonso.”

Nu wil hij de duurste mango ter wereld toegankelijker maken voor Indiase boeren. “Ik vind dat elk Indiaas gezin zich deze mango zou moeten kunnen veroorloven,” zegt hij. “In Japan is deze mango gewoon duur omdat ze ‘m in van die kassen kweken. Maar hier kan het gewoon in de open lucht, wat een stuk goedkoper is.”

Momenteel groeien er 52 mangobomen in zijn boomgaard. Ondanks dat ze erg gewild zijn, heeft hij nog geen mango’s verkocht.

“Het zijn onze baby’s en we richten ons er nu op dat we ze blijven voeden en met hun zaadjes nieuwe bomen kunnen planten,” zegt hij.

Hij wil net zo lang door blijven planten totdat de hele boomgaard gevuld is. Doordat hij veel aandacht heeft getrokken met zijn speciale vrucht is hij wel een beetje bang om beroofd te worden, en dus heeft hij een beveiligingsleger ingehuurd van negen waakhonden en drie beveiligers.

“Vorig jaar kwamen we in het lokale nieuws, waarna er een dief inbrak die veertien mango’s meenam,” zegt hij. “Dus we betalen die bewakers nu 8000 roepie [90 euro] per maand. Dat geef ik liever uit dan dat ik mango’s kwijtraak, want die zijn veel meer geld waard.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk bij VICE India.

