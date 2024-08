Deze boze restaurantbaas zocht ’s nachts een vrouw op na haar matige recensie

“[Onze manager] heeft allerlei verschillende banen in de dienstverlening gehad. Hij bedient gasten met zoveel passie en houdt ervan om met mensen te werken,” valt te lezen op de Yelp-pagina van La Porchetta, een pizzeria in Sterling in de Amerikaanse staat Virginia. Maar die manager gaat soms op een ietwat onconventionele manier met mensen om. Zo bonst hij bijvoorbeeld wel eens om tien uur ‘s avonds op iemands deur om verhaal te halen over een matige Yelp-review.

Yesha Callahan, de adjunct-hoofdredacteur van The Root, zegt dat ze zondagavond een bestelling had geplaatst bij La Porchetta. Toen haar hamburger en zeppole (een Italiaans taartje) werden afgeleverd, vroeg de bezorger of ze het restaurant kon beoordelen op Yelp. Na haar teleurstellende maaltijd, die volgens haar bestond uit een amper ontdooide hamburger zonder sla of tomaat, een doorweekte zeppole en “verdrietige frietjes”, deed ze wat de bezorger van haar had gevraagd en schreef ze die recensie.

Callahans beoordeling was niet vernietigend en ze was niet grof. Ze beschreef puur en alleen hoe teleurgesteld ze met haar droge hamburger en de slappe taartje was. “Misschien probeer ik de volgende keer een pizza,” schreef ze, voordat ze verderging met de rest van haar avond. Vervolgens hoorde ze om ongeveer tien uur ’s avonds gebons op de deur, maar ze deed niet open. Even later werd ze door een onbekend nummer gebeld.

“Een paar paar seconden later werd er weer gebeld. Ik drukte hem opnieuw weg. Maar dit keer werd er wel een voicemail achtergelaten,” schreef Callahan. “Hallo, dit is [onhoorbare naam], de manager van La Porchetta. Ik sta voor je deur en ik wil je spreken over de beoordeling die je op Yelp hebt achtergelaten.”

Ze reageerde zoals iedereen in haar situatie waarschijnlijk had gedaan: met een “holy fucking shit”, waarna ze meteen de politie belde. De agenten kwamen, namen haar verklaring af en boden aan om haar te beschermen tegen de gast die haar maar al te graag wilde spreken over z’n middelmatige burger.

Callahan werkte vervolgens haar Yelp-review bij en gaf La Porchetta één ster. Als het mogelijk was om minder dan één ster te geven, had ze dat waarschijnlijk gedaan. “Hoe durf je me thuis op te zoeken? In wat voor business zit je eigenlijk?” vroeg ze. “En ja, ik heb de politie gebeld […] Voor de volgende keer: als je de waarheid niet aan kan, vraag dan ook niet om een recensie.”

Ze diende ook een klacht in bij Yelp. Zij vonden ook dat het gedrag van de manager ongepast en totaal gestoord was. (Niet de exacte woorden van Yelp). “We vinden het heel vervelend om te horen wat u afgelopen weekend heeft meegemaakt na uw review van La Porchetta en willen dat u weet dat we dit soort incidenten altijd zeer serieus nemen,” aldus het bedrijf. “We hebben dit incident ook aangekaart bij onze bezorgpartner Grubhub. Zij zijn ook een intern onderzoek gestart, zullen gepaste maatregelen nemen en het contract met dit restaurant ontbinden.”

La Porchetta is op dit moment nog steeds op Yelp te vinden. De dag na de nare ervaring van Callahan gaf ene Joshua het restaurant twee sterren voor het “flinterdunne” gyrosvlees en de “vreemde” tzatziki. “Ik wil u graag persoonlijk opnieuw uitnodigen om uw laatste bestelling goed te maken,” reageerde het restaurant. “Ik zie ernaar uit u te ontmoeten en hopelijk geeft u ons een tweede kans.”

Hou je deurbel maar wel goed in de gaten, Joshua. Je weet het maar nooit.

