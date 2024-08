Deze Brusselse fotograaf breekt het taboe rond de pil

De pil is de meest voorgeschreven anticonceptie door gynaecologen en voor veel vrouwen ook de nummer één anticonceptie. De fotograaf Valentine Jamis uit Brussel dacht er anders over toen ze zelf met de bijwerkingen te maken kreeg, zoals paniekaanvallen en angst. “We vergeten dat veel mensen zich slecht voelen door dat pilletje. Velen voelen zich niet serieus genomen door hun artsen of hun ouders, ze voelen zich niet gerechtvaardigd om erover te praten.”

Valentine zocht vrouwen die de pil nemen of genomen hebben en die dezelfde ervaringen als haar hadden en vroeg hun verhaal en een foto: “Ik merkte een enorme opluchting bij de mensen die getuigden en we beseffen nu dat het helemaal niet zo zeldzaam is, dat het een echt probleem is en dat we erover moeten praten.” Valentine schreef hieronder zelf het verhaal van 13 vrouwen neer.

Alexane (23)

“Ik ben tien jaar wanneer ik voor het eerst begin te bloeden. Pech! Ik heb ze misschien wat te vroeg gekregen, want mijn regels duren zo lang dat ze me verzwakken. Ik heb een gebrek aan ijzer en ik mis school. Een maand lang ben ik thuis en ik blijf de hele tijd neerliggen.

Op een avond vinden mijn ouders me ineengedoken op de vloer in de gang. Ik kan er niet meer tegen; ik verlies zoveel bloed dat ik leeg lijk te lopen bij elke beweging. Mijn dokter schrijft de pil niet voor als een anticonceptiemiddel maar om deze aandoening te stoppen door mijn lichaam te leren om maar één keer per maand, voorexact zeven dagen, te bloeden.

“Deze dokter vond het niet nodig dat ik een bloedtest liet doen om een pil te kiezen die bij me zou passen”

Een professionele fout: deze dokter vond het niet nodig dat ik een bloedtest liet doen om een pil te kiezen die bij me zou passen. Ik werd elke ochtend zo misselijk dat ik niets at en uiteindelijk gal braakte. Ik heb gewacht, omdat ik vond dat mijn lichaam daar recht op had, tot mijn lijf gewend was aan deze pil. Maar die harmonie tussen mijn lichaam en de pil is er nooit gekomen. De ontmoeting was niet effectief, integendeel. Ik haatte het, ik had er spijt van. Dus ik stopte met deze behandeling en liet mijn lichaam zich liever zelf stabiliseren. Dat is ook gelukt. Ik had nog steeds heel heftige maandstonden, maar die waren tenminste niet pijnlijk. Dat was toch al iets.

Maar toen raakte ik zwanger. Ik heb abortus gepleegd. Ik stemde ermee in om de pil terug te nemen met veel bezorgdheid. Maar deze keer kreeg ik na enkele tests een pil voorgeschreven waarvan ik denk dat mijn lichaam die goed verdraagt. Het is een doorneempil, wat betekent dat het voor sommige mensen de menstruatie kan stoppen. Bingo, ik ben een van hen. Ik ben al vijf jaar niet meer ongesteld geweest. Om eerlijk te zijn was ik vooral opgelucht, maar nu stel ik me er vragen bij. Ik heb het idee dat ik mijn lichaam haar natuurlijke cyclus ontneem en tegelijkertijd ben ik gerustgesteld dat ik geen bloed meer zie stromen. In die zin is mijn gevoel vergelijkbaar met dat bij mijn abortus.”

Lara (23)

“Ik begon de eerste keer met de pil toen ik 17 was om mijn menstruatiecyclus te regelen en een tweede keer toen ik 19 was. Ik kreeg eerst Minesse voorgeschreven, een zogenaamde ‘lichte’ pil. Binnen twee, drie dagen begonnen de bijwerkingen: pijnlijke puistjes op de huid, een opgeblazen gevoel en meer. Ik dacht dat mijn lichaam zich zou aanpassen aan de hormonen, maar de bijwerkingen bleven duren en er kwamen nog andere neveneffecten. Ik kwam veel kilo’s aan, had pijnlijke borsten — die waren tenslotte 3 maten groter geworden — en had het meeste last van depressie en intense stemmingswisselingen. Mijn hele lichaam was gezwollen en onaangenaam gevoelig en ik herkende het niet meer. Zowel die gevoeligheden als mijn uiterlijk voelden vreemd aan. Ik was maandenlang ’zonder reden’ depressief en geïrriteerd. Na een tijd besefte ik dat deze pil niet werkte voor mij, dus ben ik gestopt.

“De pil wordt te gemakkelijk aanbevolen en de bijwerkingen worden niet altijd serieus genomen.”

Twee jaar later, bij gebrek aan een alternatief en ondanks dat ik mijn gynaecoloog vertelde dat ik geen hormonale pil wilde, ben ik begonnen met het nemen van Deso20 en bijna meteen verschenen er gelijkaardige bijwerkingen.

Na een paar weken (hoewel je lichaam vaak meer tijd nodig heeft om zich aan te passen) stopte ik ermee, omdat de impact op mijn geest en hele lichaam gewoon vreselijk waren. Vandaag neem ik helemaal geen hormonen. Dat is duidelijk geen optie voor mij, mijn lichaam heeft dat duidelijk gemaakt. De pil wordt te gemakkelijk aanbevolen en de bijwerkingen worden niet altijd serieus genomen.”

Apolline (33)

“Het was mijn vriendje van toen die voor het eerst zei dat mijn stemmingswisselingen misschien te wijten waren aan de pil. Hij dacht dat mijn moodswings niet echt werden getriggerd door concrete feiten en vond “zomaar” onvoldoende verklaring voor mijn gedrag. Daarom deed hij zelf wat onderzoek. Eerst vond ik dat een beetje vervelend, maar het zette me wel aan het denken. Ik nam de pil al sinds mijn 15de en ik wilde al een tijdje zien hoe mijn lichaam zou ontwikkelen zonder de pil.

“Ik nam de pil al sinds mijn 15de en ik wilde al een tijdje zien hoe mijn lichaam zou ontwikkelen zonder de pil.”

Ik ben gestopt en inderdaad: mijn stemmingswisselingen die van overal kwamen en mijn pieken van prikkelbare melancholie zijn verminderd en zelfs gestopt. Ik raakte snel gewend aan de verandering en de rest herinner ik me niet meer zo goed. Wat ik wel weet is dat sinds ik met de pil gestopt ben, ik makkelijker voel waar mijn stemmingswisselingen vandaan komen. Vroeger had ik het gevoel dat mijn emoties wisselvallig waren als het weer, wat me bang maakte voor mijn vermogen om mijn emoties en angsten te temmen. Nu ben ik die bewolkte hemels de baas en ik waardeer hun mysterieuze verdwijnen en verschijnen.”

Pauline (23)

“Het kwam uit het niets: een pil van samengeperste hormonen die je niet kan vertrouwen. Een goed verkocht gif, vermomd als een wonder. Gratis verdeeld. Ik heb het acht jaar lang genomen. Dit kleine medicijn. Elke dag. Het heeft me veel schade berokkend. Ik herkende mezelf niet meer. Ik had het gevoel dat ik in een wereld zat waarin ik wel functioneerde maar niet leefde. Het heeft de tijd gehad om mijn biologische klok en een deel van mijn ziel te verneuken. Mist in mijn hoofd. Gelukkig had ik het zelf door! Het moest stoppen.

“Als ik terug kon gaan, had ik dé pil nooit genomen”

Ik ben er een jaar geleden mee gestopt. De post-pill-effecten zijn bij mij vooral grote emotionele instabiliteit. Mijn hormonen proberen nog steeds het evenwicht te herstellen. Het is echt een mentale schok. Mijn cyclus is totaal niet regelmatig. op het moment van schrijven is het meer dan twee maanden geleden dat ik ongesteld werd, met alle zwangerschapstesten, fysieke en psychische spanningen die daarbij komen kijken. Acne is het meest zichtbare deel van de hormonale instabiliteit die deze medicatie heeft veroorzaakt, samen met de gewichtstoename.

Al het andere gebeurt aan de binnenkant, waardoor ik soms wil exploderen. Al een jaar lang ben ik mezelf aan het heropbouwen. Met ups, downs en pieken. En vooral met een zekere woede in mijn maag. Als ik terug in de tijd kon gaan, had ik die befaamde pil nooit genomen.”

Amandine (23)

“Ik heb de pil genomen van mijn 13 tot 21. Ik was nog heel jong en niet seksueel actief, maar ze raadden het aan om milde acne te behandelen, en mijn hormoon- en menstruatiecyclus te regelen. Toen ik ongeveer 19 jaar was, begon ik er meer over te leren. Ik realiseerde me dat het een invloed kon hebben op mijn gemoedstoestand en het ongemak dat ik in mijn lichaam voelde. Ik was 21 en na een paar maanden zonder pil, raakte ik ontregeld; ik kreeg plots gewichtsverlies, hoge testosteron- en lage oestrogeenproductie en goedaardige eierstokcysten. Beetje bij beetje, kreeg ik cystische acne op mijn gezicht, rug en dijen.

“Ik walg ervan dat de pil op zo’n onschuldige manier wordt voorgeschreven aan jonge, onwetende meisjes die niet seksueel actief zijn. Dat dat zo simpel is!”

Fysiek en geestelijk lijden, angstaanvallen,… Ik sluit mezelf af. Ik heb het gevoel dat ik mijn lichaam niet de kans heb gegeven om zich op haar eigen tempo te ontwikkelen en nu onderga ik de gevolgen van wat ik zie als vergiftiging. Ik walg ervan dat de pil op zo’n onschuldige manier wordt voorgeschreven aan jonge, onwetende meisjes die niet seksueel actief zijn. Dat dat zo simpel is! Ik ben bijna 24, mijn lichaam is aan het stabiliseren en ik ontdek haar natuurlijke werking. Ik zit veel beter in m’n vel en ben trots op mijn beslissing en op het feit dat ik deze hormonale storm heb overleefd.”

Loula (23)

“Ik begon de pil te nemen toen ik 16 was, in 2013, vanwege een zware menstruatiebloeding. Wat voor mij ook een probleem was, was het feit dat de anticonceptie in mijn relatie volledig afhing van ik die de pil consequent innam. Als ik eens de pech had om ze te vergeten, was het mijn schuld en die van mij alleen. Anticonceptie was mijn verantwoordelijkheid. Vergeten? Gezaag van mijn partner. Jouw baarmoeder? Jouw probleem! Wat wel cool was, was dat de pil een deel van mijn acne deed verdwijnen.

“Ik wil mijn lichaam de tijd geven om haar plaats terug te vinden. Verrassing! Blijk ik plots een libido te hebben.”

De pil betekende ook een laag libido. Ik ben ermee gestopt in juni 2017. Ik heb dus bijna 4 jaar lang deze rooskleurige pil genomen. In die tijd gierden de hormonen door mijn hele lichaam, elke dag, drie weken per maand. Het is niet onschuldig en het is totaal tegennatuurlijk. De beslissing om te stoppen heb ik genomen na het lezen van vele getuigenissen over de bijwerkingen van de pil waarin ik mezelf herkende. Toen ik erover nadacht, besefte ik dat ik voor de pil veel minder humeurig en gevoelig was. Ik had het gevoel dat ik mezelf niet meer was. De nadelen begonnen zich op te stapelen.

De pil deed me mijn biologische systeem vergeten. In december 2014 kreeg ik te horen dat ik een eierstokcyste had van 1,3 liter, bijna twee jaar nadat ik met de pil was begonnen. Die zorgde ervoor dat deze UFO zich in mijn lichaam kon nestelen en beetje bij beetje kon groeien. Ik had de link eierstokcyste – pil niet gemaakt, maar hoe meer ik erover praatte, hoe meer het leek alsof het met elkaar te maken heeft. Ik nam een laag gedoseerde pil. In juni 2017 stopte ik met de pil. Zomaar. Ik herontdek de vreugde van acne op mijn gezicht en rug. Ik ontdek dat ik een libido heb. Verrassing! Ik voel mijn systeem weer opstarten. Ik ontdek vergeten sensaties. Game over, pillen.”

Lise (21)

“Twee jaar geleden wilde ik beginnen met de pil. Dus heb ik een afspraak gemaakt met een gynaecoloog. Ze gaf me een test en stelde me gewoon een paar vragen over mijn gezondheid. Op het moment dat ze me een pil voorschreef, zat de gynaecoloog voor een lijst van ongeveer 30 namen. Ze zocht de pil die voor mij het goedkoopst zou zijn. Ik dacht toen niet na en dacht dat alle pillen hetzelfde waren, behalve de prijs die verschilde, dus ik maakte me geen zorgen.

“Pas nu, twee jaar later, besef ik dat het niet “normaal” hoeft te zijn”

Maar toen ik erover nadacht, leek het meer een willekeurige keuze. Ik heb veel bijwerkingen gehad van deze pil, ook al zeggen ze in het begin wel “het is normaal, je lichaam zal zich aanpassen en je komt er overheen”. Ik ben tien kilo aangekomen, ik kreeg striemen, ik heb altijd zin in eten, mijn humeur kan in een paar minuten van gelukkig naar verdrietig gaan,… Pas nu, twee jaar later, besef ik dat het niet “normaal” hoeft te zijn. Mijn plan is om volledig van de pil af te gaan.”

Anna (22)

“Ik begon met de pil toen ik 15 was.

Ik had mijn regels 2 keer per maand,

Ik viel flauw van de pijn.

“Maar pijn is normaal.

We hebben allemaal onze regels.

We hebben allemaal pijn.”

“Je hebt een lage pijngrens.

Daar speel je een beetje mee,

Het hangt af van je karakter.”

Regels zijn niet slopend

en vol met medische aandoeningen die

hetzelfde zijn voor “veel vrouwen van jouw leeftijd.”

De eerste twee maanden,

Begreep mijn lichaam er niets van.

Toen kwam de aanvaarding dat hormonale stoornissen

een groot deel van mijn leven zouden bepalen.

De controle van hormonen met de pil,

liet me de pijn vergeten,

en regelmatige maandstonden te hebben,

de prijs die ik al zeven jaar betaal is een langzaam

en onverbiddelijk verlies van alle seksuele verlangens.

Mijn lichaam valt in slaap. Het is stabiel,

maar het is uitgeschakeld.”

Elise (27)

“Tussen 18 en 20 jaar ben ik begonnen met de pil. Ik had een vriendje en voor mij was dat de logische weg om te volgen. Als gevolg daarvan daalde mijn libido zo hard dat de intimiteit met mijn vriendje een levende hel werd. Ik heb er vreselijke herinneringen aan, zelfs trauma’s. Angstaanvallen en depressies maakten deel uit van het pakket.

“Mijn libido daalde zo hard dat de intimiteit met mijn vriendje een levende hel werd”

Al deze effecten gingen weg toen ik met de pil stopte, maar geen van de artsen die ik zag nam mijn probleem serieus. Nu heb ik endometriose, een ziekte die enkel kan behandeld worden met de pil [of enkele andere hormoonbehandelingen zoals de spiraal, red.] Ik weiger hem te nemen. Ik zou liever lijden dan deze nachtmerrie weer te moeten doorstaan.

Louka (20)

“Oktober 2017. Ik heb een afspraak met mijn gynaecoloog, want een man die zijn regels heeft, is niet zo eenvoudig. Ze schrijft me een pil voor die Colprone heet en die de regels stopt. Ik moet twee pillen per dag nemen. De eerste twee maanden was ik niet ongesteld. Ik was gelukkig. Een tijdje later verloor ik een beetje bloed en ze vertelde me dat dat kon gebeuren, ook al was het zeldzaam, maar dat het zeker normaal was dat dat toen voorkwam. Een maand later had ik nog steeds wat bloedingen tijdens mijn “maandelijkse stonden”. Ik gaf het de tijd, denkend dat het wel in zijn plooi zou vallen.

“Ik kon niet meer niezen, hoesten of te hard lachen omdat de pijn te veel werd”

Toen begon ik sterke pijn in mijn eierstokken te krijgen en kon ik niet meer niezen, hoesten of te hard lachen omdat de pijn te veel werd. Ik ging naar de dokter na twee, drie dagen dat ik echt pijn had. Ik deed een echografie en het bleek dat ik een eierstokcyste had. Ik nam wat medicatie en het ging weg.

Van november 2017 tot begin januari 2018 verloor ik elke dag bloed. Onafgebroken. Drie maanden van permanente menstruatie… Toen besloot ik te stoppen met de pil en de gynaecoloog kon me niet uitleggen waarom het niet werkte. Begin februari ben ik begonnen met mijn hormoonbehandeling, waardoor mijn menstruatie is gestopt.

Marie (25)

“Vorig jaar besloot ik uit nieuwsgierigheid met de pil te stoppen. Ik had gehoord over radicale veranderingen in lichaam en humeur en op dat moment had ik geen vaste partner. Ik vond het ook leuk om mijn bedpartners te “testen” om te zien of ze zelf een condoom zouden meenemen. Bijna onmiddellijk en op een manier die ik moeilijk kan uitleggen, voelde ik me lichter, vooral mentaal. Mijn lichaam veranderde ook, minder gezwollen, en ik voelde vooral dat ik minder last had van melancholie en depressie. Ook op seksueel gebied heb ik plezier herontdekt: het is alsof mijn orgasmes zes jaar lang in een kast achterin een appartement opgesloten zaten. Het voelde alsof ik weer in het bezit was van mijn lijf.

“Het is alsof mijn orgasmes zes jaar lang in een kast achterin een appartement opgesloten zaten”

Ik kwam er later ook achter dat de pil mij twee – voorlopig goedaardige – knobbeltjes op mijn lever zou hebben veroorzaakt (die ik regelmatig moet laten controleren), en dat het mijn cholesterol- en triglyceridenspiegels had doen exploderen, zo veel dat mijn dokter me waarschuwde voor een mogelijke hartstilstand. Ik moest een drastisch dieet volgen na deze verontrustende bloedtesten: alcohol, tabak, vet en suiker elimineren. Ik heb het twee maanden volgehouden en toen ben ik gewoon teruggegaan naar een normale levensstijl, zoals vroeger, zonder overdaad maar ook zonder te leven als een non. Toen ik een paar maanden later stopte met de pil, was alles weer normaal.

Niet zo lang geleden ontmoette ik iemand en kwam de kwestie van anticonceptie weer naar boven. Ik ging naar een centrum gespecialiseerd in anticonceptie om over mijn ervaring te praten en hun advies te krijgen, ze zeiden me gewoon dat ik de pil terug moest nemen of een spiraaltje moest laten steken, maar dat “het veel pijn zou doen wanneer ik het laat inbrengen”. Dus ik begon weer met de pil omdat ik het niet wilde laten aanslepen. Ik heb er al spijt van en ik wil zo snel mogelijk overstappen op het hormoonvrije spiraaltje, ook al heb ik nog steeds het gevoel dat ik moet kiezen tussen de pest en cholera.”

Laura (22)

“Begin 2016, op 17-jarige leeftijd, heb ik op advies van mijn gynaecoloog besloten om met de pil Deso 20 te beginnen. Ik had al eerder de anticonceptiepatch getest. Die werkte goed voor mij, maar ik ondervond verschillende praktische en esthetische nadelen die me ervan overtuigd hebben om te veranderen. Dus ben ik eind januari 2016 met Deso 20 begonnen en dat jaar was waarschijnlijk een van de moeilijkste jaren voor mij, zowel mentaal als fysiek.

“Ik hoop dat de wetenschap dit op een dag beter zal kunnen bestuderen om vrouwen en mannen minder beperkende en minder gevaarlijke oplossingen te kunnen bieden”

Oké, ik ben van nature altijd nogal angstig geweest, maar dat jaar is alles vertienvoudigd. Mijn kleine zorgen veranderden in angstaanvallen en mijn kleine angsten in echte fobieën. Bovendien was ik rond april, na drie maanden dat ik de pil nam al 6 kg kwijt, dus ik woog slechts 46 kg voor bijna 1m70. Ik begon ook fobieën te krijgen voor eten, dus ik was vaak moe en had niet genoeg kracht om het ritme bij te houden tijdens mijn danslessen. Die vicieuze cirkel duurde bijna een jaar. Begin 2017 heb ik besloten om me niet meer te laten gaan en ik kwam langzaam weer wat aan om een gezonder leven en een gezonder lichaam te krijgen.

Nu neem ik nog steeds Deso 20, maar het gaat beter, ik weeg nu 55 kg en voel me goed over mijn lichaam. Mijn angsten zijn nog steeds erg aanwezig, maar ik laat ze niet meer de bovenhand nemen. Aan de andere kant is mijn libido nog steeds onbestaand… Ik twijfelde erg om te stoppen met de pil, maar mijn gynaecoloog was helaas niet erg ontvankelijk voor het onderwerp en moedigde me aan om door te gaan met hormonale anticonceptie. Op dit moment blijf ik leren over de bijwerkingen van hormonen en de wetenschappelijke vooruitgang van de pil voor mannen. Ik hoop dat de wetenschap dit op een dag beter zal kunnen bestuderen om vrouwen en mannen minder beperkende en minder gevaarlijke oplossingen te kunnen bieden.”

Marie (20)

“Ik begon de pil te nemen toen ik ongeveer 15 was om mijn menstruatie te regelen en ook om mijn pijn te verlichten. Rond 16 jaar begon ik een normaal seksleven te hebben. Maar mijn eerste pil bezorgde me ondraaglijke pijn wanneer ik mijn regels had en zorgde ervoor dat ik bijna vijf kilo aankwam. Dus na anderhalf jaar heb ik besloten om van pil te wisselen. Ik verloor mijn vijf kilo weer bijna onmiddellijk, en de menstruatiepijn nam af.

“Maar mijn eerste pil bezorgde me ondraaglijke pijn wanneer ik mijn regels had en zorgde ervoor dat ik bijna vijf kilo aankwam”

Ik moest uiteindelijk weer van pil wisselen omdat de andere niet meer te koop was. Mijn menstruatie verliep oké. Ik had er niet veel last van en het deed niet veel pijn maar ik had vaak pijn tijdens het vrijen en ik had veel problemen met droogte en irritatie — bijna dagelijks. Ik besloot daarom te stoppen met de pil en ook omdat ik geen regelmatige seksuele relaties meer had.

Vandaag is mijn gewicht stabiel, heb ik geen droogte of irritatie meer en geen pijn meer tijdens het vrijen. Aan de andere kant heb ik wel een beetje acne, regels die niet erg regelmatig zijn, pijnlijk en vrij overvloedig zijn, evenals meer haargroei. Ik denk dat die kleine probleempjes over een paar maanden zullen verdwijnen.

