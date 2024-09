Deze brute track van Know V.A. klinkt als de onderwaterversie van gabber

Weinig Nederlandse producers maken zulke brute, meedogenloze en ijskoude muziek als het Amsterdamse duo Know V.A. Vrijdag presenteren ze de EP Zenith in De School tijdens Amsterdam Dance Event. De plaat verschijnt op Fog Mountain Records en staat vol met trapbeats, gabberkicks en dikke lagen noise, met af en toe een spookachtig mooie synthlijn erdoorheen. Noem ze gerust het Hollandse neefje van Evian Christ of Amnesia Scanner, met een voet in de hiphopwereld en eentje in de avant-garde. Luister hier als eerste de bijna-titeltrack Znith. Ik sprak ook even met Marijn en Feico.

Hoi jongens! Wie is de gabber op de hoes van jullie EP, die zo apathisch in de verte tuurt?

Feico: Dat is een vriend van me, Justin. Een echte gabber met een getunede Honda Civic. Op de voorruit staat heel groot ‘Frenchcore’. Ik ben opgegroeid tussen IJmuiden en Haarlem, met een vriendengroep die allemaal best wel gabber zijn. Ik ging vaak met die gasten naar feesten toe. Onze synths zijn gebaseerd op die sound: koude repetitieve geluiden, en arpeggio’s waar je rillingen van krijgt.

Marijn: Het is de onderwaterversie van hardcore, of een echo ervan.

Feico: Ik was wel bang: hoe krijg ik Justin aan boord? Hoe ga ik het zijn moeder uitleggen? Ik kom daar best wel vaak over de vloer. Ik wilde hem niet het idee geven dat hij ironisch zou worden afgebeeld. Maar toen ik hem uiteindelijk toch maar vroeg of hij gefotografeerd wilde worden, zei hij meteen heel droogjes: ‘Ja hoor, tof toch? M’n kop op iTunes en Spotify, dat gaan m’n vrienden leuk vinden!’ Het is niet de gebruikelijke manier om zulke gasten af te beelden, hij staat erop als de martelaar van de gabbers, het is bijna een afbeelding van een evangelist.

Er zijn niet veel mensen in Nederland die op zo’n manier trapbeats combineren met experimentele geluiden.

Marijn: Jammer, hè? Wij hebben juist het gevoel dat er geen hokjes meer bestaan. De meeste mensen zijn alleseters. Wij in elk geval wel.

Feico: Het begrip ‘beats’ is zó veranderd in de laatste jaren. Op ADE zie je nu dat een beats-avond heel trappy is met vooral veel rappers. Vijf jaar geleden hadden daar Flying Lotus en The Gaslamp Killer gestaan. Dat is de scene waarmee we zijn opgegroeid en waardoor we ons laten inspireren.

Marijn: We kijken ook naar de wat meer poppy kant, overigens, zoals Travis Scott.

Zouden jullie beats willen maken voor rappers?

Marijn: Jazeker, we zouden graag eens met de guys van SMIB werken. Hun punk-mentaliteit spreekt ons heel erg aan en we zouden graag samenwerken. Ja, en we hebben al tracks gemaakt met Willie Wartaal en Zwart Licht, maar daar is nog niet echt iets uitgekomen.

Feico: We maken veel beats waar vocalen op passen, samenwerken met iemand als Sevn Alias zou heel dope zijn.

Feico, jij bent neurowetenschapper. Marijn, jij bent theatermaker en acteur. Komt dat terug in je werk?

Feico: Niet echt. Ik ben nu bezig met een researchmaster waarin ik een biologische verklaring zoek voor hogere cognitieve processen. Dat doe ik door met proefdieren te werken, en elektrodes in de hersenen te steken terwijl ze dingetjes oplossen. Het zijn echt aparte werelden, maar ik heb ze allebei nodig in mijn leven.

Marijn: Voor mij zijn er wat meer raakvlakken. Eens per jaar maak ik een voorstelling, en daar komt muziek steeds vaker in terug. Mijn vorige project ging over hiphop, en daarvoor moest ik heel gericht uitzoeken hoe je een trapbeat met autotune kunt maken. Juist door een beat zo leeg mogelijk te houden, kan hij heel hard knallen. Dan kun je het veel lomper mixen.

Komt dat live ook terug?

Marijn: Natuurlijk. Onze dj-sets gaan vooral om de energie, daar kunnen we ook shit uit Brazilië draaien, of een trancenummer. Dat hoeft niet zo serieus te zijn. Een liveset is een showcase van onze muziek.

Feico [lacht]: Een showcase van onze pijn! We proberen mensen te overrompelen, er gebeuren veel onverwachte dingen. De kicks zijn echt in your face, en ons synthwerk is tegelijkertijd melancholisch.

Wat wordt naast jullie eigen show eigenlijk het ADE-zenit, het vier uur ’s nachts-piekmoment?

Marijn: Ik dacht eerst: we blijven die avond gewoon in De School, maar er is ook een set van DJ Dano in de Winston. Hij is gewoon dé hardcorelegende, misschien gaan we daar wel heen. En de donderdagavond in de Melkweg is ook mooi. Hudson Mohawke staat in de grote zaal op Deviation, in de kleine zaal komt iedereen uit dubstep en grime: van Kode9 tot Mala en Mumdance, dat is wel sick.

Know V.A. presenteert de EP Zenith vrijdag in De School. Meer tips voor Amsterdam Dance Event?

