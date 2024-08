Deze chef heeft het helemaal gehad met jouw neppe voedselallergieën

Op de muur van het Queen Chow-restaurant, in de Australische stad Sydney, hangt een bord met daarop in neonletters de tekst: “Queen Chow Loves You.” Maar in tegenstelling tot de oneindige genegenheid die je moeder doorgaans voor je heeft, is de liefde van Queen Chow niet onvoorwaardelijk – en die liefde lijkt gebaseerd te zijn op wat jij als gast bestelt. Chef-kok Patrick Friesen heeft het helemaal gehad met jouw neppe glutenallergie, jouw non-existente overgevoeligheid voor schelpdieren en andere, twijfelachtige aanstellerij, die zoveel invloed heeft op hoe hij jouw maaltijd bereidt.

“Kunnen mensen met dieetwensen eerst eens op een rijtje krijgen wat ze nou wel en niet kunnen eten?”, vroeg hij aan het begin van zijn tirade op Instagram, met daarbij foto’s van bestelbonnetjes waarop opmerkingen als “GLUTENALLERGIE,” “ALLERGIE SCHELPDIEREN” en “EEND APART GESERVEERD ALSJEBLIEFT” op werkelijk iedere bon te zien zijn. Friesen zegt helemaal klaar te zijn met mensen die last hebben van inconsistente allergieën (“Allergie voor schelpdieren, maar houdt van oestersaus”), of mensen die claimen overgevoelig te zijn voor gluten – maar dan wel alleen de gluten die in brood voorkomen.

Videos by VICE

En ondanks het feit dat Friesen op dit moment waarschijnlijk wéér met gebalde vuisten een nieuwe bestelling binnenkrijgt, zijn zijn klachten niet helemaal ongefundeerd. “Zoek je shit eerst even uit, en geef dan pas je bestelling door,” schreef hij. “Je maakt het mensen met echte allergieën en dieetwensen op deze manier heel moeilijk wanneer ze uit eten gaan.” (Wie haalt het dan ook in zo’n hoofd om sashimi met Sint Jacobsschelp te bestellen, en ondertussen wel aan te geven allergisch te zijn voor schelpdieren?)

Friesen lijkt zich nog het meest zorgen te maken om mensen die daadwerkelijk last hebben van allergieën, en het feit dat moeilijke eters en degenen die slechts parttime ‘allergisch’ zijn het mogelijk moeilijker voor hen maken. Aan de Daily Telegraph liet hij weten dat hij zo ongerust is, omdat zijn eigen moeder coeliakie heeft en daarmee overgevoelig is voor gluten.

“Je hebt van die mensen die op een eerste date gaan en aan de keuken doorgeven dat ze allergisch zijn voor uien, omdat ze niet uit hun mond willen stinken,” liet Friesen de krant weten. “En dan zeggen wij: ‘Nou ja, dit is een Aziatisch restaurant, dus eigenlijk zitten er overal uien in.’ Of sjalotjes, of uienpoeder, ga zo maar door. En dan zeggen ze vaak: ‘Oh, oké – laat dan maar zitten. Ik kan gewoon alles eten.’ Dan is het meteen duidelijk dat ze helemaal niet allergisch zijn.”

Een hekel hebben aan uien, of nooit meer het gevoel willen ervaren van een oester die je tong aanraakt betekent niet dat je daarmee ook allergisch bent voor uien of oesters. Friesen probeert ons duidelijk te maken dat, wanneer je je aan een koolhydraatarm of Paleo-dieetplan houdt, je niet ook meteen een glutenintolerantie hebt. Eigenlijk komt het erop neer dat je gewoon een lastpak bent.







Friesen staat erom bekend zijn klanten wel vaker aan de schandpaal te nagelen. Eerder plaatste hij een foto van een bestelling die door een vegetariër was geplaatst in Papi Chulo, een barbecuerestaurant; onder de foto suggereerde hij dat mensen die geen vlees eten misschien beter helemaal niet aan kunnen schuiven in een restaurant waar vier verschillende soorten dieren op het menu staan. “Ik ga ook niet naar een Indiaas restaurant, om vervolgens boos te worden omdat er curry’s op het menu staan,” schreef hij. “FML.”

Friesen lijkt dus sowieso geen aanhanger te zijn van het adagium dat de klant altijd gelijk heeft.