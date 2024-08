Deze chef verandert zijn favoriete rappers in heerlijke hapjes sushi

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd bij onze Amerikaanse collega’s van Creators.



Een hiphopsuperfan die gezegend is met gekke sushi-rol-skills bouwt zijn favoriete rappers na met rijst, zeewier en rauwe vis. De Chinees-Italiaanse chef Yujia Hu veranderde zo onder meer Kanye West, Future, Gucci Mane en Lil Uzi in een heerlijk hapje.

Hu studeerde een tijdje kunst, maar stopte met zijn opleiding om te werken in Sakama, het restaurant van zijn familie in Milaan. “Eerst wou ik gewoon een beetje experimenteren om het restaurant te promoten, maar toen werd ik heel gepassioneerd door wat ik aan het doen was, dus bleef ik ze creëren,” vertelt Hu aan onze collega’s van Creators. “Met mijn artistieke achtergrond probeer ik iets nieuws te maken, en dit is het resultaat.”

Hu geeft zijn creaties ook passende namen. Gucci Mane heet ‘Gushi Mane’, Kanye West noemt hij ‘808 & Chopsticks’ en Future gaat onder de naam ‘Percocet, Sushi Percocet’. De rappers dragen ondertussen kleding van ‘Susheme’. Wanneer Hu een foto heeft gemaakt van zijn sculpturen, eet hij de rappers zelf op of hij serveert ze aan een klant. Bekijk hieronder wat van zijn creaties.







Nas

Tupac

Kanye West

Action Bronson

Gucci Mane

Lil Uzi Vert