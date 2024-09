Deze Chinese ontwikkelaar ziet in homoseksuele gamers een gat in de markt

Zhu Qiming zit in zijn kantoor in Peking en tikt op het scherm van zijn smartphone. Plotseling draagt de digitale hunk die hem vanaf het apparaat aankijkt een gele boxershort. Het broekje is ontworpen om te lijken op het hoofd van Spongebob Squarepants, compleet met een fronsend gezicht over de bobbel die bedekt moest worden. Met nog een paar klikken heeft de man in de gele boxer een vriend, met een zo mogelijk nog strakker broekje over een nog grotere bobbel.

Zhu demonstreert een nieuw smartphonespel met de werktitel Rainbow Town. Zoals de naam en de inhoud van het spel al doen vermoeden, is dit wellicht het meest homoseksuele Chinese spel ooit.

Videos by VICE

Dat is ook de bedoeling: Rainbow Town is het resultaat van Zhu’s gamebedrijf Star-G Technologies, dat een gat ziet in de gigantische Chinese mobiele gamemarkt. Momenteel beleeft China een zogenaamd ‘pink dollar’-moment: steeds meer bedrijven beseffen dat er geld kan worden verdiend aan homoseksuele klanten. Kleine techbedrijven als Star-G lopen voorop in die revolutie.

“Op dit moment is er in China een campagne aan de gang van ‘landelijke ondernemers’ en ‘landelijke innovatie’. De technologie-industrie is op recordtempo aan het ontwikkelen,” vertelt Geng Le, oprichter van de Chinese homo-datingapp Blued. Geng speelde een grote rol in het promoten van LHBT-vriendelijke bedrijven in China en heeft van zijn eigen app het equivalent van Grindr gemaakt. Geng: “De LHBT-gemeenschap in China is groot: tientallen miljoenen mensen. Daar kan je goed zaken mee doen.”

Beeld: Star-G

“LHBT-ers worden geleidelijk geaccepteerd door het publiek – een paar jaar geleden was de markt nog niet klaar voor de gayscene,” zegt Zhu. Hoewel wordt vermoed dat slechts een klein percentage van de homoseksuele mensen in China er ook voor uitkomt, heeft Zhu er gelijk in dat de maatschappelijke houding begint te veranderen.

Het zal nog wel even duren totdat de niet-heteroseksuele levensstijl in China breed wordt geaccepteerd. Homoseksualiteit was tot 1997 nog illegaal. Maar steden met veel internationale bezoekers, zoals Peking en Shanghai, zijn erg gastvrij voor openlijk homoseksuele mensen. De Chinese staatsmedia bericht ondertussen bijna constant over LHBT-onderwerpen met een progressieve en positieve toon.

“Door de stijgende sociale tolerantie laten mensen uit de LHBT-gemeenschap steeds meer hun identiteit zien en ontmoeten ze anderen uit hun gemeenschap bij verschillende sociale activiteiten, waaronder videogames,” zei Zhu tegen China Daily voordat ik hem ontmoette. “Ik zie een grote vraag die nog niet wordt beantwoord, en dat zorgt voor ‘roze’ kansen.”

Beeld: Star-G

Zhu stelt dat Rainbow Town het eerste Chinese videospel wordt dat specifiek ontworpen is voor homo’s. Het moet, naast een leuke app voor openlijke homoseksuelen in het land, ook een belangrijke uitlaatklep worden voor mensen die nog in de kast zitten.

“Ik heb altijd al iets willen doen voor homoseksuelen,” zegt hij. “Het doel van dit spel is om mensen dingen te laten doen die ze misschien niet in het echt kunnen doen, zoals zichzelf kleden hoe ze willen.”

Toen Zhu onderzoek deed voor het spel, ontdekte hij dat veel homoseksuelen graag het homohuwelijk in een spel zouden zien. Daarom heeft Rainbow Town een kerk waar mensen kunnen trouwen, terwijl het homohuwelijk niet wordt erkend in China. “We werken ook aan de mogelijkheid om een baby te adopteren,” vertelt Zhu.

Die kerk zal niet worden gewaardeerd door de autoriteiten – de overheid promoot secularisme en wordt vaak beschuldigd van het veroordelen van religieuze mensen. De overheid heeft ook de media onder controle, waar ‘ongeschikte’ content wordt verwijderd. Hoewel de staatsmedia een progressieve houding aannemen over LHBT-onderwerpen, deed de overheid vorig jaar alle beelden van homoseksuelen op televisie in de ban als onderdeel van een hardhandig optreden tegen “vulgaire, immorele en ongezonde content.”

Beeld: Star-G

Zhu is op zijn hoede voor de censuur: het meest onzedelijke dat in Rainbow Town te vinden is, is het voorzichtig strelen van een man om rode hartjes te sturen. “We begrijpen dat homo’s houden van gespierde mannen, dus we hebben de personages zo naakt mogelijk gemaakt, zonder dat ze volledig bloot zijn. De overheid heeft de controle over homoseksuele zaken, maar de regels voor tv, films en het internet zijn strikter.”

Rainbow Town is eerder schattig dan kinky. “Tijdens ons onderzoek kwamen we een buitenlands spel tegen dat zich afspeelde op een campus – de professoren trokken de kleding van een speler uit en hadden seks met ze op het bureau,” vertelt Zhu. “We zagen een andere game waarin de speler maar één ding doet: mannelijke cliënten in bad doen. Je poetst de rug van een man en als je het goed doet, kreunen ze. Wij hebben zulke dingen niet.”

Rainbow Town krijgt een Engelstalige versie nadat de Chinese versie uitkomt. Met de verwachting dat er een gayming-revolutie zal losbarsten in China, gaat Star-G nog een ander spel lanceren in China met virtuele mannen.

Als het lintje van de virtuele stad is doorgeknipt, wordt er in elk geval weer een kleine stap gezet richting gelijkheid voor alle seksualiteiten in China.