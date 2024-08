Deze clip van Steve French is een onderzoek naar de effecten in Adobe Premiere

Terwijl wij lekker fotootjes aan het maken waren van zweterige mensen tijdens de

albumrelease van Canshaker Pi in het Skatecafé, nam Steve French, een van de bands die daar optrad, van de gelegenheid gebruik om net buiten de deur een clipje op te nemen. Toen ik die clip had bekeken, dacht ik: jeetje, hadden ze daar drie maanden voor nodig? Maar dat bleek niet zo te zijn. Het was het mixen en masteren van het liedje dat drie maanden duurde. Vandaar dat het zo goed is!



Maar die clip? Wat is er up met die clip? Ik vroeg het ze en ze noemden het een “samenkomst van een aangeschoten gedachte om Cees te laten dansen voor de camera en een onderzoek naar de effecten van Adobe Premiere,” waarbij ze nog toevoegden dat “de uitkomst ervan, net als al onze muziek, foto’s en domme instastories, altijd open staan voor discussie,” (daarvoor kun je denk ik gewoon terecht in de comments op YouTube). Dit liedje is de eerste single van een 12-inch-dubbel-EP die begin volgend jaar uitkomt op het nieuwe label van Charlie & The Lesbians en Traumahelicopter.

Inmiddels waren we toch al aan het mailen, en ik zat nog steeds met wat vragen.

Noisey: Wie is Cees en waar leerde hij dansen?

Cees Paris: Hallo, ik ben Cees Paris, de zanger en naamgever van Steve French, waar ook Killian Kayser, Ruben van Weegberg en sinds kort Willem Smit en Abel Tuinstra in spelen. Ik heb nooit ergens leren dansen. Wat je ziet in de video is puur en ruw talent.

Waarom is de clip buiten opgenomen en niet binnen?

De clip is opgenomen tijdens een feestje in Skatecafé waar we optraden. Eigenlijk wilden we de clip binnen op het podium opnemen, maar er speelden nog allemaal andere bands en daar was geen tijd en ruimte voor. Toen gingen we naar buiten en namen we daar de clip op.

Wat is dat voor label van Traumahelicopter en Charlie & The Lesbians?

Dat label heet Bottom Shelf Records en is opgericht door Noortje (de bassiste van Charlie & The Lesbians), Roel (drummer van Traumahelicopter) en Stijn. Het idee is om LP’s uit te brengen waarvan de coverart gemaakt wordt door een visueel kunstenaar in samenwerking met de band zelf, om vervolgens exposities en showcases te kunnen doen. In het voorjaar van 2019 zullen de eerste platen verschijnen, waaronder onze pas opgenomen dubbel-EP.

Wat is je droomvakantie?

Naar Porto gaan met Winnie.

Wat is je grootste angst?

Dat ik mijn naam Google en het geen resultaten oplevert.

Noem eens iets gênants wat op Google staat over jezelf?

Ik sta er niet op. Dat is toch raar? Besta ik wel?





