Deze clip van SUiT is een psychedelisch kerstcadeautje

Trippen met kerst is misschien niet het allerbeste idee. Ik bedoel, hoe ga je je door een oneindige hoeveelheid wild werken terwijl je knarsetandend met wijd opengesperde ogen aan tafel zit met een bezweet voorhoofd? Dat gaat natuurlijk niet. De band SUiT heeft daar iets op bedacht: ze maakten een zeer psychedelische videoclip voor hun liedje Lovers, Leavers and Loners. Zelf noemen ze het een pil voor onder de boom. Nou, daar is geen woord van gelogen! De band komt deels uit Amsterdam en deels uit Mannheim (dat is in Duitsland) en ze trappen 2018 af met een tour door Siberië. Denk daar maar eens aan, terwijl jij in je warme kersttrui voor de open haard zit.

Tourdata:

15 maart – W2 in Den Bosch

16 maart – TBA in Amsterdam

17 maart – Carbon in Antwerp

18 maart – Sofar Sounds in Rotterdam

19 maart – De Muziekgieterij in Maastricht