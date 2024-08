De nieuwe clip van The Girl Who Cried Wolf is niet geschikt voor kinderen

Hela! Het is een fijne dag. Vandaag gaat namelijk de nieuwe videoclip voor het liedje White Noise van de Belgische band The Girl Who Cried Wolf bij ons in première. In die clip zie je een arme drommel waar het niet helemaal goed mee gaat. Ze trekt gekke bekken, springt raar in het rond en smeert zichzelf in met modder. Je denkt misschien dat zoiets normaal is voor een kind, maar dan vergis je je.

Die gekke bekken gaan gepaard met eng rollende ogen, bij de sprongetjes slingeren haar armen en benen in onnatuurlijke richtingen en als ze zich insmeert met modder lijkt het eerder op een duivels ritueel dan op lekker kliederen met klei. Nou, dan weet je het wel: hoogste tijd om een exorcist te bellen.