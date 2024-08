Deze coffeeshop verkoopt de beste wiet van Nederland

Afgelopen weekend werden in het Brabantse Best de beste wiet en hasj van Nederland geëerd met de Highlife Cannabis Cup. Een vijftienkoppige jury bepaalde dat de Silver Haze van coffeeshop Zero Zero uit Arnhem de allerbeste wiet van het land is.



Zero Zero is de coffeeshop van Marjolein de Keijzer-van Nimwegen. De geheimen van het vak, en de coffeeshop zelf, heeft ze geërfd van haar man Frans, die in 2016 is overleden. We belden Marjolein om haar te vragen hoe ze aan de beste wiet van Nederland komt, en of ze voorstander van de legalisering van cannabis is.

VICE: Hoi Marjolein, gefeliciteerd met de prijs voor de beste wiet van het land. Waarom is jullie Silver Haze zo ongelofelijk goed?

Marjolein: Dat is lastig uit te leggen, maar waar wij vooral zo trots op zijn is dat-ie biologisch gekweekt is. Dat wil in ieder geval zeggen dat de wiet op aarde gekweekt is [en niet op een hydrocultuur, red] en dat het schoon is.

Vind je dit zelf ook de lekkerste wiet die er is?

Ik heb nog nooit van m’n leven geblowd. Ik vind het echt afschuwelijk, ik vind het stinken. Af en toe dan moet ik zelf werken in de zaak en dan ruik ik het en dan word ik gewoon echt stoned. Ik zit ook nog niet zo heel lang in deze handel. Ik heb deze shop van mijn man geërfd, en hij heeft me alles uitgelegd wat ik moest leren. Mijn man – we scheelden 25 jaar – was een echte Amsterdammer. Hij rookte z’n hele leven wiet, en ik rook alleen maar sigaretten. Maar ik weet wel waar ik op moet letten hoor, dat heeft-ie er echt wel goed ingestampt.

Ik begrijp dat je vanwege het gedoogbeleid niet kunt zeggen hoe je aan je wiet komt, maar kan je toch een tipje van de sluier oplichten?

Weet je, je moet ‘t bij kleine kwekers houden. We krijgen heel veel aanbiedingen, al zolang ik de shop draai. Maar ten eerste doe ik met vreemde mensen geen zaken, omdat je gewoon niet weet met wie je je inlaat. De mensen met wie ik werk, daar heb ik een vertrouwensband mee. Dat zijn gewoon de kleine mensen, laat ik het maar zo zeggen. Met die grote zaken, en dan praat ik echt over 10, 20 of 30 kilo per keer, daar wil je niet mee te maken hebben.

Waarom niet?

Dan kom je echt in het zwaardere circuit, en daar wil ik zo ver mogelijk buiten blijven. We werken met jongens die het klein houden, die er echt oog voor hebben en het met liefde doen. Ze letten overal op, zodat je weet dat je geen schimmels krijgt, geen bacteriën, een echt product dat met liefde is gemaakt. Dat is gewoon heel belangrijk. Daar komt niet zoveel vanaf, maar dat is wel met zorg en liefde gedaan. Je hebt het wel over de gezondheid van je klanten. En daar ben je ook wel verantwoordelijk voor. Dus als jij dingen gaat verkopen waar bijvoorbeeld een schimmel of een bacterie in zit, en je hebt ‘t niet in de gaten, dan is dat geen goede zaak. Wat ik al zeg, je praat over de gezondheid van je klant en dat staat bovenaan.

Hadden jullie deze prijs eigenlijk aan zien komen, of was het een totale verrassing?

Nou mijn vriend had hem wel zien aankomen. Die had al gezegd dat als we een prijs zouden winnen, het deze zou zijn. Maar dat ze het zo hoog zouden scoren, dat hadden we echt niet verwacht. We zijn er ook echt heel trots op.

Ben je eigenlijk voorstander van de legalisering van wietteelt?

Niet zoals die nu gaat. Ik heb allerlei manieren zitten bedenken over hoe je het nou gewoon het beste kan aanpakken. Wat de staat wil is dat alle shops hetzelfde gaan verkopen. Dan krijg je eenheidsworst. Dat is betuttelend, want je gaat voor de klanten beslissen wat ze mogen kopen. Je gaat toch ook niet de kroeg in om te zeggen: nou jullie mogen geen rum verkopen, jullie mogen alleen nog maar bier, wijn en water schenken?

Hoe moet het volgens jou dan wel?

Als je nou elke shop een vergunning geeft om te mogen kweken, dat moet je dan gewoon verplicht laten checken en dan krijg je daar een certificaat bij van waar je het hebt laten onderzoeken. En ga daar bijvoorbeeld belasting op heffen, dan heeft de gemeente er ook meer grip op. Je kan dan aantonen wat er wordt gekweekt, en wat de testuitslagen zijn. Je weet of het schoon is of niet, en je kan er gewoon btw op heffen. De gemeente heeft er toch zicht op, dus je kan niet gaan lopen kloten met TL-buizen over de plantjes en weet ik veel wat voor verkeerds mensen allemaal doen. Zo hou je het schoon en veilig voor je klanten.

Dankjewel, Marjolein!