Deze collages van katten en planten zijn heerlijk onlogisch

Neem een kijkje in het huishouden van de gemiddelde twintigjarige en je vindt er bijna altijd twee dingen terug: katten en planten. De kunstenaar, Stephen Eichhorn, maakt fascinerende collages van deze duo’s. Hij heeft zijn verzameling poezen en planten nu in een indrukwekkend fotoboek van niet minder dan 152 pagina’s gestopt, met de gepaste naam Cats & Plants.

Eichhorn prutst al bijna tien jaar aan zijn poezelige collages, maar Cats & Plants is het eerste kunstboek dat hij uitbrengt. “Rond 2008 of 2009 zocht ik naar materiaal voor andere collages. Nu en dan stootte ik op een kattenboek,” vertelt de kunstenaar aan Creators. “Ik had al een redelijk grote collectie kamerplantboeken. Ik merkte dat katten op dezelfde manier gefotografeerd werden als planten. Er is namelijk altijd een soort eigenzinnigheid en humor in de stillevens van katten en planten. Ze worden benaderd als een soort huishoudelijke objecten.”



De beelden van Eichhorn zijn heerlijk onlogisch. In een zeer levendige collage lijken verschillende cactussen te exploderen in het gezicht van een Siamees. Een pluizige grijze kat is versierd met wenkbrauwen van witte bloemen, alsof het huisdier zich klaarmaakt voor Coachella. Andere collages hebben juist iets dreigends. Een voorbeeld zijn de twee onheilspellende gele ogen in een vleesetende plant, alsof de kat klaar staat om elk moment nietsvermoedende knaagdieren op te peuzelen.



Blijkbaar gaan katten en planten zo goed samen, dat Eichhorn regels bedacht voor het maken van zijn collages. “Ik gebruik Life of National Geographic nooit als bron voor materiaal. Het wordt op die manier gewoon wat te makkelijk, omdat er zoveel bruikbare foto’s tussen zitten,” legt Eichhorn uit. “Ik gebruik ook alleen gevonden materiaal en ik scan of bewerk het bronmateriaal niet.”

