Deze Cosmopolitan staat vol met teksten uit Mein Kampf

Volgens kunstenaar Alvaro Carmona doet de manier waarop media vrouwen in rolpatronen drukken erg denken een fascistische ideologie. Hij heeft daarom elk woord van de Spaanse editie van de Cosmopolitan uit januari 2016 vervangen met de tekst uit Mein Kampf van Adolf Hitler.

Het artikel ‘Zo fix je je make-up nadat je hebt gehuild’ legde de basis voor het project van de Spaanse conceptuele kunstenaar. De kop, bedoeld als advies voor duizenden lezers, choqueerde Carmona en inspireerde hem om de inhoud van Mein Kampf te gebruiken.

Videos by VICE

Het resultaat is een tijdschrift van 172 bladzijden waar alle schoonheidsregels zijn vervangen met passages uit het autobiografische manifest van Hitler. Het proces vereiste veel nauwkeurigheid en geduld. Elk woord, van de kop tot de minuscule letters van het fotobijschrift, moest in dezelfde kleur, font, grootte en lengte.

Met zijn project probeert Carmona de aandacht te vestigen op de mogelijke gevaren van de manier waarop tijdschriften het zelfbeeld en de identiteit van vrouwen beïnvloeden, vaak al vanaf een zeer jonge leeftijd. Hij wil dat mensen zich realiseren dat vrouwen elke dag worden blootgesteld aan een enorme hoeveelheid indoctrinatie. “Ik wil gewoon dat het door zoveel mogelijk mensen wordt gezien, zowel vrouwen als mannen,” vertelt Carmona. “Het is gevaarlijk om de media, met name dit soort tijdschriften, te laten bepalen wat de waarde van een vrouw is. Ik hoop dat mensen dat inzien.”

Klik hier om meer te lezen over het project van Alvaro Carmona.