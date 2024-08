Deze creepy robotlintworm gaat in de toekomst jouw darmen onderzoeken

Robots zijn er in alle soorten en maten, en deze nieuwe robot is de engste die ik tot nu toe heb gezien.

Zachte robots – wat inhoudt dat ze van flexibele materialen gemaakt zijn – zijn een veelbelovend onderzoeksveld. Dankzij die flexibele materialen kunnen ze op veel plekken komen waar conventionele robots niet kunnen komen. Ze hebben ook geen onhandige accessoires zoals een stroomvoeding nodig. Met manieren van voortbewegen die vaak zijn afgekeken van de natuur kunnen de zachte robots van alles omzeilen waar meer traditionele robots gemaakt van stal en met motortjes het moeilijk mee hebben. Ze bewegen zich veel efficiënter voort.

De liaanrobot is ontwikkeld door onderzoekers van de University of California in Santa Barbara en Stanford University. Hij kan zichzelf tot een lengte van 72 meter uitschuiven en zich door allerlei kleine ruimtes wurmen (dus ook in het menselijk lichaam), door zichzelf van binnenuit vol met lucht te pompen. Sensoren aan het uiteinde zorgen ervoor dat hij in de richting van een bepaald doel kan ‘groeien’. Degenen die ‘m bedienen kunnen de vooruitgang zien door middel van een camera aan de voorkant.

“Net zoals lianen voedingsstoffen door hun lichaam kunnen transporteren, kun je je voorstellen dat een groeiend robotlichaam gebruikt kan worden om voorraden en ladingen af te leveren, of een communicatiepad te vormen,” schreef Laura Blumenschein, robotonderzoeker aan Stanford en mede-auteur van het paper, in een mail. “Of je kunt met andere materialen het lichaam zelf als een structuur laten groeien om als ondersteuning van dingen in de omgeving te dienen.”

In een woensdag gepubliceerd paper werd de manier waarop de robot werkt uitgelegd. Hij kan een aantal indrukwekkende trucjes, zoals zich een weg banen door een doolhof en – nog indrukwekkender – een kraan openmaken die meters bij het beginpunt van de robot vandaan lag. Hij kon zelfs een krat van 70 kilo optillen. Met al die trucs, plus een camera, denken de onderzoekers dat hij goed van pas kan komen bij reddingsoperaties.

Aangezien de robot ook is uitgerust met een camera, geloven de onderzoekers ook dat de robot medische toepassingen kan hebben, zoals het begeleiden van een katheter.

“Met deze grootte kun je je voorstellen dat je gereedschappen voor chirurgen kunt maken die de natuurlijke vormen van het lichaam volgen in plaats van dat ze het lichaam in geduwd moeten worden,” schrijft Blumenschein. “Dit zou kunnen helpen bij operaties waar het nu nog moeilijk is om een stuk gereedschap op de juiste plek te krijgen, of waarbij er een risico op schade is met het huidige chirurgische gereedschap.”

Omdat zachte robots er wat organischer uitzien dan hun harde soortgenoten, zijn ze vaak een beetje eng. Zie bijvoorbeeld de robothand die eruit ziet als een stel penissen, of deze kleine robot die zich als een slak voortbeweegt. Deze liaanrobot is toch wel echt de allerraarste.