Deze dief legt uit hoe je een emmer goud steelt – en kwijtraakt

Het is een prima manier om viral te gaan: in 2016 liep Julio Nivelo in New York over straat, toen hij langs een geparkeerde gepantserde wagen kwam en doodleuk een emmer mee greep waar 40 kilo goud in zat — wat neerkomt op 1,6 miljoen dollar. Hij wandelde vrolijk door, en slaagde erin de grens over te komen zonder gepakt te worden.

Na een internationale klopjacht van jaren, is deze casual meesterdief nu gevonden voor een interview. Hij vertelt voor het eerst, hoe hij wist weg te vluchten en wat hij met zijn buit heeft gedaan. Spoiler: er is niets meer van over.

Nivelo legde in het interview uit hoe hij na de diefstal een tijdje in zijn geboorteland Ecuador verbleef. Aan NBC vertelde hij fijntjes, dat hij een doorgewinterde dief is, en dat de pot met goud die hij in New York had gejat slechts een van de vele overvallen was die hij de afgelopen jaren heeft gepleegd. “Het is redelijk bekend dat goud in dat soort emmers vervoerd wordt,” zegt hij. “Ik wist welke bedrijven dat doen. Ik dacht altijd: op een dag zal ik ze tegenkomen. Ik was er helemaal klaar voor.”

Kort nadat hij thuis was gekomen met het gestolen goud — om de paar blokken stopte hij even om uit te rusten — ruilde Nivelo zijn buit in voor contant geld. Ongeveer 1,2 miljoen dollar verstopte hij thuis in schoenendozen. 200.000 dollar gaf hij uit aan zijn eigen financiën, en met 40.000 dollar op zak vluchtte hij via Florida naar Los Angeles. Toen reisde hij af naar Mexico, om uiteindelijk door Zuid-Amerika van land naar land te hoppen, en te eindigen in Ecuador.

Daar dacht hij wel veilig te zijn, ware het niet dat hij een maand later werd opgepakt door lokale autoriteiten. Die weigerden hem uit te leveren aan de Verenigde Staten, en stuurden hem in plaats daarvan naar een Ecuadoriaanse gevangenis, waar hij uiteindelijk negen maanden lang zou brommen.

Nu hij weer op vrije voeten is, en bij zijn moeder in de Ecuadoriaanse stad Guayaquil woont, kan hij fluiten naar zijn centen. Zijn verloofde stuurde hem 50.000 dollar op en ging er vandoor met een andere man. De rest van het geld zou de politie hebben meegenomen bij een huiszoeking, vertelde ze hem. En ondertussen denkt heel Guayaquil dat Nivelo — ook wel de ‘Golden Boy’ genoemd — hartstikke binnen is.

“Ze weten dat ik die ene gast ben die naar New York is gegaan, en daar een emmer goud heeft gestolen,” zegt hij. “En ze denken dat ik 1,6 miljoen dollar heb. Maar eigenlijk ben ik helemaal blut.”

Misschien had Nivelo zich achteraf ook wel moeten richten op een ander doelwit. Blijkbaar is het makkelijker om weg te komen met het stelen van gouden munten van honderd kilo, 300.000 dollar aan wijn of NASA-memorabilia.

