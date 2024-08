Deze DIY-monteur crowdfundt een eigen repairshop tegen de wensen van Tesla in

Als het aan Rich Benoit ligt, hoeven mensen niet te wachten tot Tesla eindelijk hun auto repareert. Rich doet dat namelijk veel liever zelf.

Benoit beheert het YouTubekanaal Rich Rebuilds, waarop hij met de wereld deelt hoe hij elektrische voortuigen repareert, upgradet en ombouwt. Om een idee te krijgen van zijn ambitieuze avonturen: Benoit heeft een keer zijn Tesla Model S helemaal opnieuw in elkaar gezet, nadat deze volledig was ondergedompeld in zout water en total loss was verklaard. Nu probeert hij via een crowdfundingsactie geld in te zamelen, zodat hij zijn eigen garage kan openen. Hier wil hij allerlei soorten elektrische voertuigen gaan repareren, en de eigenaren ervan leren hoe ze hun eigen auto’s kunnen onderhouden.

Het is algemeen bekend dat Tesla’s verschrikkelijk moeilijk te repareren zijn. De autofabrikant laat het werk door maar weinig onafhankelijke garages uitvoeren. Daarnaast maken ze het particulieren haast onmogelijk om aan officiële onderdelen te komen en het zelf te doen. Helaas heeft het bedrijf het zelf ook te druk om alle reparaties uit te voeren, waardoor online Tesla-forums nu vol staan met verhalen van mensen die al maanden wachten op een reparateur om naar hun auto te kijken.

Benoit wil daar verandering in brengen door zijn eigen garage te openen, waarmee het reparatiemonopolie van Tesla kan worden teruggedrongen. “Het doel is om een ‘veilige haven’ voor elektrische voortuigen te creëren,” vertelt Benoit in een e-mail aan Motherboard. “Het is een plek waar je met je Tesla – en ieder andere elektrische voertuig – met of zonder garantie kunt langskomen voor reparaties, onderhoud en aanpassingen.”

Om dit allemaal te realiseren, heeft Benoit een garage nodig, een magazijn om onderdelen op te slaan en voertuigen kwijt te kunnen, en apparatuur om mee te kunnen werken. Dat kost natuurlijk een flinke zak duiten wat, dus heeft Benoit nu als doel om via Indiegogo 200.000 dollar (ongeveer 177.200 euro) in te zamelen. Inmiddels heeft hij bijna 7000 dollar binnengehaald.

Benoit houdt van Tesla’s, maar hij wil eigenaren de kans bieden om naar een garage te gaan die niet in het bezit is van Tesla – wie voor hun reparaties standaard 175 dollar [155 euro] per uur vragen.

“Tesla is fantastisch, maar het gaat de laatste tijd allemaal steeds trager bij ze,” legt Benoit uit. “Ze kunnen het aantal auto’s dat wordt besteld en het onderhoud van de reeds verkochte auto’s momenteel niet bijhouden, waardoor de eigenaren er nu onder lijden.”

Benoit wil naast een reparatieruimte ook een plek in zijn garage hebben waar hij klanten kan leren hoe ze voor hun voertuig moeten zorgen, wat nog een nieuwe dimensie toevoegt aan dit toch al zo ambitieuze project.

“De vraag die ik het meest van mensen krijg, is hoe elektrische voertuigen eigenlijk werken,” zegt Benoit. “Daarom wil ik hier een plek in de winkel aan wijden, zodat kinderen en volwassenen kunnen zien hoe de auto’s worden gemaakt. Daarnaast zijn we van plan om benzineauto’s om te bouwen en ze zo te veranderen in auto’s die op elektriciteit rijden.”

Benoit vertelt dat hij al in gesprek is met medewerkers van Tesla die maar al te graag voor hem zouden komen werken zodra alles rond is. “Ik ken drie werknemers van Tesla die bereid zijn om het bedrijf te verlaten en voor mijn ‘startup’ te komen werken, omdat ze erin geloven,” zegt hij. “Ze willen voor mij werken om dezelfde reden waarom ze eerst voor Tesla wilden werken: omdat het iets nieuws en innovatiefs is dat zich snel als alternatief ontwikkelt voor hetgeen we al kennen.”

Tesla Motors heeft nog niet gereageerd op ons verzoek om commentaar.