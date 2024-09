Deze donut gevuld met Wagyuvlees is misschien wel de lekkerste snack ooit

Het klinkt als de perfecte snack voor stoners, maar karepan (donuts gevuld met curry) is in Japan een hele normale snack. Er bestaat zelfs een stripfiguur, Karepanman – ontwikkeld door anime-artiest Takashi Yanase – die curry uit zijn hoofd kan spuiten.

Er bestaan verschillende soorten van deze currydonut, maar het komt in principe allemaal op hetzelfde neer: het broodje is zacht en zoet, en de vulling bestaat uit Japanse curry. Het hele ding is knapperig omdat ze gefrituurd worden. Dit goddelijke voedsel kun je overal in Japan krijgen, van supermarkten en bakkerijen tot ambachtelijke karepan-winkeltjes.

Toyofuku is zo’n ambachtelijk karepanwinkeltje. Tencho Nori Masayuki maakt zijn karepan met een curry van Wagyuvlees. Toen Masayuki een bar in Nishi-Azabu runde, ontstond zijn liefde voor Japanse curry’s. Hij besloot een verbeterde versie te maken door de curry van Wagyuvlees te maken.

Toyofuku zit in een straatje vlakbij de drukke, toeristische Asakusa-tempel. Ze verkopen er twee smaken – normaal of pittig (karakuchi). In de curry zit mals vlees dat acht uur heeft gesudderd in rode wijn.

Tijdens de zomermaanden verkoopt Masayuki vierhonderd broodjes, in de koude winter kan het oplopen tot zevenhonderd per dag.

Hoewel de snack niet typisch Japans klinkt, bestaat hij al sinds 1850. Curry kwam mee met mariniers van de British Royal Navy, die aan het eind van de Edoperiode naar Japan kwamen. Tegenwoordig is curry een van de meest gegeten gerechten in Japan, vooral met kleverige Japanse rijst en udon-noedels.

De curry wordt omhuld door een pan, het Franse woord voor brood. Donutachtig deeg is typerend voor de currypan. Het deeg werkt ook uitstekend mee om gefrituurd te worden, zodat de buitenkant knapperig wordt maar de binnenkant zacht en smeuïg blijft. De finishing touch is een laagje panko, Japanse broodkruimels, die voor een knapperig gevoel in je mond zorgen.

Masayuki frituurt de karepan in katoenzaadolie. Dat zorgt voor een stevige en knapperige buitenkant, terwijl de binnenkant zacht en luchtig blijft. Er wordt niet bezuinigd op de hoeveelheid curry, dus je komt waarschijnlijk helemaal onder te zitten als je dit eet.