Deze Duitse test laat zien dat een betonblok niet helpt tegen een aanslag

Hand in hand met de terroristische aanslagen uit het recente verleden (Parijs. Nice, Brussel, Londen, Barcelona) verschijnen ze in het straatbeeld van grote Europese steden: betonblokken. Ze verschijnen ook steeds vaker in het Nederlandse straatbeeld, kijk naar Rotterdam en Amsterdam. Voor de variatie zijn ook (nogal groot uitgevallen) bloembakken favoriet bij gemeentes. De betonblokken, zo wordt gedacht, verkleinen de kans dat iemand met een auto of vrachtwagen op een menigte in kan rijden.

Niet zo gek, gezien nota bene IS het zijn volgelingen vooral opriep om aanslagen met voertuigen te plegen. In een video uit 2014 roept IS op om “doelwitten te vermoorden, in hun gezicht te spugen en ze te overrijden met een voertuig.” Geen wonder dus dat gemeentes en overheden zich proberen te wapenen tegen zulke aanslagen.

Maar de betonblokken in de straten zijn niet zomaar betonblokken, het zijn Legioblocken, een bedenksel van het bedrijf A.Jansen B.V., een bedrijf dat opereert onder de rook van Eindhoven. Het Legioblock is ontwikkeld voor gebruik in de bouw, maar bleek na de recente aanslagen ook multi-inzetbaar: de gemeente Zaltbommel bijvoorbeeld plaatste de Legioblock voor het gemeentehuis nadat een lokale “bommenman” dreigde de burgemeester te vermoorden en het gemeentehuis op te blazen met explosieven.

De gemeentelijke medewerkers van het kleine dorpje in Gelderland werden dus beschermd met een groot betonblok op de stoep. Wel zo veilig, zo vond ook burgemeester Peter Rehwinkel, supporter van de betonblokken, en een man die je misschien nog wel kent van de soap rondom zijn niet-bestaande nieuwe baan.

Over de effectiviteit van de blokken zijn twijfels. Terreurdeskundige Peter de Kock zei van de week tegen Het Parool dat “de betonblokken misschien voorkomen dat op de Dam met een auto een aanslag wordt gepleegd,” maar dat “iemand vijftig meter verderop met zijn auto alsnog op de menigte kan inrijden.” Het gaat er volgens hem dat de gemeente laat zien aan haar burgers dat er op z’n minst iets gebeurt.

Een nog fundamentelere vraag is: Overleeft zo’n betonblok überhaupt wel een aanslag?

Een scene uit het programma Umschau van de Duitse publieke omroep MDR laat een ander licht schijnen op de Legioblock, en zijn verwante broertjes en zusjes. In een opgezette test wordt op een leeg industrieterrein enkele van deze betonnen blokken neergezet, en wordt er gekeken of deze betonnen blokken dan ook daadwerkelijk de test doorstaan als er een vrachtwagen met hoge snelheid tegenaan rijdt. En, zo blijkt, dat doen ze dus niet.

In verschillende duistere krochten van Facebook gaan inmiddels vrij hysterische memes rond waarin “COSMETISCHE VEILIGHEID!!`1`1“” wordt geroepen.



En gezien de aard van de terroristische aanslag in Nice in juli 2016 lijken de blokken inderdaad schijn van kans te hebben: de aanslagpleger reed in dat geval met hoge snelheid in op het publiek. Hetzelfde gebeurde recent met personenauto’s nog in Barcelona, Londen en New York.

Het ‘bewijs’

De gemeente Zaltbommel, die in augustus van dit jaar nog een dergelijk betonblok voor de deur had staan, reageert schriftelijk dat het betonblok op hun stoep “slechts een tijdelijke oplossing was”. Inmiddels is het blok vervangen door paaltjes. De woordvoerder van de gemeente voegt daarnaast toe dat de situatie voor het gemeentehuis niet zodanig was dat er met hoge snelheid op in gereden kon worden, maar er zijn tal van situaties waar dat wel kan, zoals bijvoorbeeld op De Dam in Amsterdam, waar dezelfde blokken staan.

Ook deze blokken lijken tijdelijk van aard en worden te zijner tijd vervangen door een permanente oplossing (misschien zoiets?), maar tot die tijd zit veiligheid dus vooral tussen de oren.