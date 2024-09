Deze pas ontdekte duizendpoot heeft honderden benen en drie extra pikken

Met Halloween in het vooruitzicht is het redelijk gepast dat onderzoekers de ontdekking van een vreselijk griezelige duizendpoot publiceren. Het beest heeft 414 poten, 200 gifklieren en vier penissen.

De Illacme tobini duizendpoot werd in 2006 al ontdekt in het Sequoia National Park in Californië. De onderzoekers ontdekten er toen één, maar wilden meer exemplaren vinden voordat ze iets publiceerden. Ze bleven dus terugkeren naar de grotten en de omliggende leefgebieden om meer tobini-duizendpoten te vinden. Ze beschrijven dit in het onderzoek dat dinsdag in ZooKeys gepubliceerd werd.

De paper legt uit hoe de onderzoekers te werk gingen – ongeveer zoals je een duizendpootjacht verwacht: “De onderzijdes van grote stenen werden bestudeerd. De stammen van rottende bomen en afgevallen bladeren werden ook doorzocht.”

Helaas werden er geen andere exemplaren ontdekt, dus besloten de onderzoekers hun vindingen toch te publiceren. Tobini wint niet de prijs voor de meeste poten op een duizendpoot: die titel behoort tot een verwant van tobini, de Illacme plenipes, die heeft er 750. Dat maakt dit beest echter niet minder fascinerend. De duizendpoot heeft een mond die zelfs de onderzoekers beschrijven als ‘eigenaardig’ bestempelen en is waarschijnlijk geëvolueerd om schimmel te eten die op de grotwanden groeit. De duizendpoot heeft verder haren die zijde produceren en poriën die een ongeïdentificeerde giftige vloeistof afscheiden, geloven de onderzoekers.

Een close-up van de penissen van de duizendpoot. Beeld: ZooKeys

“Ik had nooit verwacht dat een tweede veelpotige diersoort ontdekt zou worden in een grot nog geen 250 kilometer hier vandaan,” zei Paul Marek, een entomoloog bij Virginia Tech en co-auteur van de paper in een persbericht.

En ik had nooit verwacht dat ik zou schrijven over een schepsel met 418 aanhangsels, waarvan er vier penissen zijn, maar hier is het dan toch.