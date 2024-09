Deze enorme gouden clitoris is een ode aan de vrouwelijke anatomie

The Glitoris is precies wat de naam doet vermoeden: een gouden glitterclitoris. The Glitoris laat mensen zonder ook maar enige seksuele kennis toch eens de clitoris vinden.

Alli Sebastian Wolf, een kunstenaar uit Sydney, maakte het werk dat ondertussen al flink wat aandacht kreeg. Zo vroeg Amanda Palmer, een Amerikaanse zangeres, de kunstenaar om het kunstwerk tijdens een van haar optredens aan het publiek te laten zien. Mensen begonnen te juichen toen de kunstenaar vertelde dat de clitoris 8000 zenuwuiteinden bevat, wat het dubbele is van de penis.

“Bijna niemand die ik spreek, weet iets over dit ongelooflijke orgaan,” vertelt ze aan The Creators Project. “Ze weten niet dat het verder reikt dan wat je op het eerste zicht kan zien en hoe het eigenlijk werkt. Het is het meest fabelachtige lichaamsdeel in het universum, en overigens het enige dat geen enkel ander doel heeft dan genot. Het is in de Westerse cultuur al eeuwenlang genegeerd.”

Wolf verwijst vooral naar het feit dat de clitoris voor het grootste deel onzichtbaar is. Het orgaan zit verborgen tussen de schaamlippen maar loopt helemaal tot aan de dijen uit. Net zoals de penis, groeit de clitoris bij opwinding. Een clitoris kan wel tot driehonderd procent groter worden. Het is een anatomisch wonder, maar vreemd genoeg zien we het orgaan bijna niet terug in kunst, terwijl penissen en vrouwenborsten vaak genoeg worden gebruikt.

“Ik wilde iets maken dat de clitoris eert, en dat werd een groot gouden glitterstandbeeld waarmee ik mensen ervan wil laten houden zoals ik dat doe,” zegt Wolf. “Los van geslacht of seksuele voorkeur, hoop ik gewoon dat mensen hierdoor hun eigen en andermans genot beter gaan begrijpen. The Glitoris is een kleine stap in de revolutionaire verschuiving in het bewustzijn die ik voor ogen heb.”

The Glirotis is ongeveer anatomisch correct, maar natuurlijk is er een vleugje artistieke verfraaiing mee gemoeid. “De glitters staan voor de duizenden zenuwen die door de clitoris lopen,” zegt Wolf. “Ik maakte het werk op een schaal van 10:1. In het echt is de totale clitoris tussen de 7-12 centimeter lang.”

Wat misschien het meest confronterend is aan The Glitoris is zijn opgerichte pose. Samen met de overdreven grootte, lijkt het glitterende gouden orgaan nogal imposant. “De pose van The Glitoris is een clitoris in opgewonden toestand,” legt Wolf uit. “De lange armen die naar je dijen wijzen wanneer de clitoris in rust is, zijn nu gekruld en de twee zakjes, die tegen de vaginale opening net onder de grote schaamlippen liggen, zijn groter.”

The Glitoris is een politiek statement, gemaakt om bewustzijn te creëren over een fascinerend en ondergewaardeerd aspect van de vrouwelijke seksuele autonomie. Toch is het werk ook bedoeld om leuk te zijn. Dat laat de kunstenaar vandaag zien in The Bearded Tit in Redfern, Australië. Daar krijgt het publiek (die Wolf de “Clitorati” noemt) clitoriskroontjes en lapjes met plaatjes van clitorissen die je op je kleren kunt strijken.

The Glitoris is vanaf vandaag een maand lang te zien in The Bearded Tit. Je kan hier meer te weten komen over The Glitoris en het werk van Alli Sebastian Wolf.