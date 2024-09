Deze enorme gouden clitoris is een ode aan de vrouwelijke anatomie

The Glitoris is precies wat de naam doet vermoeden: een gouden glitterclitoris. The Glitoris laat mensen zonder ook maar enige seksuele kennis toch eens de clitoris vinden.

Alli Sebastian Wolf, een kunstenaar uit Sydney, maakte het werk dat ondertussen al flink wat aandacht kreeg. Zo vroeg Amanda Palmer, een Amerikaanse zangeres, de kunstenaar om het kunstwerk tijdens een van haar optredens aan het publiek te laten zien. Mensen begonnen te juichen toen de kunstenaar vertelde dat de clitoris 8000 zenuwuiteinden bevat, wat het dubbele is van de penis.

“Bijna niemand die ik spreek, weet iets over dit ongelooflijke orgaan,” vertelt ze aan The Creators Project. “Ze weten niet dat het verder reikt dan wat je op het eerste zicht kan zien en hoe het eigenlijk werkt. Het is het meest fabelachtige lichaamsdeel in het universum, en overigens het enige dat geen enkel ander doel heeft dan genot. Het is in de Westerse cultuur al eeuwenlang genegeerd.”