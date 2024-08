Deze erotische striptekeningen worden voor duizenden euro’s geveild

De Nederlandse veilingsite Catawiki is letterlijk van alle markten thuis. Wie diep in de krochten van de site duikt, weet dat je zeer bijzondere en soms ronduit vreemde voorwerpen kunt tegenkomen. Hier vind je ook de afdeling striptekeningen, met als subcategorie de erotische stripkunst. Geen Captain America of Batman, maar zeer expliciete seks in stripvorm die soms voor meer dan 6000 euro per tekening geveild wordt. De man die deze kunstwerken taxeert voor Catawiki is de Italiaanse (erotische) stripexpert Luca Mencaroni.

Luca is al vanaf zijn jeugd bezeten van stripboeken. Hij groeide op in de Italiaanse stad Lucca, thuisbasis voor Lucca Comics & Games, de grootste stripboekenconventie van Europa. Als jochie begon hij stripboeken te verzamelen met zijn vrienden. Veertig jaar later bezit hij zijn eigen stripboekenuitgeverij, Mencaroni Editore, die zich richt op verzamelaars van bijzondere stripkunst, waaronder erotische striptekeningen. Via Catawiki worden deze erotische tekeningen onder begeleiding van Luca soms voor duizenden euro’s geveild.

Wanneer je op een rommelmarkt je collectie Rode Oortjes-stripboeken probeert te verkopen, kun je er misschien net vijftig cent voor vragen. Dat is een ander verhaal voor de tekeningen die Luca taxeert. “Deze kunst wordt door veel mensen gewaardeerd en verzameld,” vertelt hij. “Het zijn originele, unieke tekeningen die niet gereproduceerd kunnen worden.” Dat maakt de handgetekende werken veel geld waard.

“Op deze pagina wordt een vrouw bijvoorbeeld ingesmeerd met een naar honing geurende bodycrème die iemand onzichtbaar maakt.”



Bij de taxatie van deze bijzondere kunstwerken komt dan ook het een en ander kijken. Vervalsing is steeds vaker een probleem, vertelt Luca. Met zijn veertig jaar ervaring en kennersoog is de controle van echtheid dan ook het eerste punt van aandacht. “Daarnaast wordt de waarde van een tekening mede bepaald door de vaardigheid van de tekenaar, maar ook door zijn inzicht en vindingrijkheid.”

Het woord ‘vindingrijkheid’ roept misschien vragen op als je denkt aan een striptekenaar, maar Luca geeft verduidelijking: “Hoe explicieter de seksscène en hoe gedetailleerder de naaktheid, hoe hoger de biedingen worden. Dit komt dan nog eens bovenop de prijs die ik getaxeerd heb. Vindingrijkheid van de kunstenaar op deze gebieden zorgt voor een hogere waarde.”

Die vindingrijkheid is volgens Luca voornamelijk bij Italiaans kunstenaars te vinden. Zij lijken zich te hebben gespecialiseerd in erotische stripkunst. Hoe dat precies komt, weet hij niet, maar hij durft een gok te wagen: “Italië heeft in verhouding de meeste stripkunstenaars ter wereld. De meest invloedrijke kunstenaars op erotisch stripgebied zijn allemaal begonnen in de jaren zestig, een periode waarin langzaam maar zeker steeds opener over seks gedacht en gesproken werd.”

Wat zijn de duurste erotische stripkunstwerken die op Catawiki voor een klein fortuin zijn geveild? Luca geeft een aantal voorbeelden:



Guido Crepax, originele tekening uit het boek Justine (1979) – €3000,-

Deze pagina is gemaakt door de in Milaan geboren en getogen Guido Crepax. Hij is gemaakt in 1979 en werd verkocht voor 3000 euro. Wat volgens Luca bijzonder is, is dat Crepax gebruik heeft gemaakt van cinematografische technieken in combinatie met een heel eigen manier van het ‘knippen’ van de strips (hoe de beelden elkaar opvolgen). Zijn erotische verhalen en personages, zoals ‘Valentina’, zijn al vijftig jaar een culthit.

Magnus, originele tekening uit het boek Le 110 pillole (1985-1986) – €4800,-

Deze tekening is gemaakt door Magnus (Roberto Raviola) uit Bologna (Italië) en is geveild voor 4800 euro. Magnus is op 56-jarige leeftijd overleden. De gezichtsuitdrukkingen die hij aan zijn personages meegaf en het hoge contrast tussen licht en donker, hebben hem een beroemd striptekenaar gemaakt. Zijn verhalen zijn niet alleen erotisch maar er zit ook humor en spanning in. Dat maakt zijn tekeningen zo populair.

Milo Manara, origineel uit het boek Il profumo dell’invisibile (1996) – €4700,-

Manara (Lüsen, Italië) staat bekend om zijn fantasierijke verhalen waarin zijn heldinnen terechtkomen in allerlei onwaarschijnlijke erotische situaties. De vrouwen in zijn tekeningen zijn altijd erg mooi afgebeeld en de verhaallijnen zijn uitgebreid en sterk erotisch. Op deze pagina wordt een vrouw bijvoorbeeld ingesmeerd met een naar honing geurende bodycrème die iemand onzichtbaar maakt. Ook Manara is erg populair bij verzamelaars. Deze tekening werd geveild voor 4700 euro.

Paolo E. Serpieri, origineel werk, gesigneerd, uit Druuna XXX – €4500,-

Druuna is het beroemdste personage van Paolo E. Serpieri, de Venetiaanse kunstenaar die deze tekening maakte. Druuna beleeft allerlei erotische sci-fi-avonturen in een post-apocalyptische wereld. Serpieri’s werk wordt voornamelijk gewaardeerd vanwege de ronde en sensuele vormen die zijn heldinnen hebben. Dit stuk werd geveild voor 4500 euro.

Paolo E. Serpieri, originele tekening, gesigneerd, gepubliceerd in zijn portfolio La donna di Serpieri (2006) – €6500,-





Dit is eveneens een werk van Serpieri waarin we Druuna zien. Serpieri staat niet alleen bekend vanwege de rondingen van zijn heldinnen, maar ook vanwege zijn realistische tekenwerk. Deze tekening werd verkocht voor maar liefst 6500 euro.

