Deze ex-non schiet portretten vol rauw vlees en nonnen in designerkleding

De kerk was alles voor Bita Cuertas. In de eerste zestien jaar van haar leven als non draaide alles wat ze deed om haar geloof, maar toch liet ze dat plotseling vallen. Als tiener veranderde er iets in haar. “Ik was altijd al bezig met het helpen van anderen. Maar plots ontdekte ik dat dat ook zou kunnen als ik geen non zou zijn,” vertelt Cuartas. Nu is de Colombiaanse ex-non modefotograaf en maakt ze felgekleurde portretten vol lippenstift, nonnen in designerkleding en stukken vlees.

Toen ze de kerk eenmaal achter zich liet, begon ze te experimenteren met verschillende kunstvormen en ontdekte zo fotografie. “Het werd mijn surrealistische plek,” legt Cuartas uit. “Een plek waar ik grenzeloze verhalen kon maken waarin alles kon.” Fotografie hielp haar de focus in haar leven terug te vinden die ze verloor toen ze geen non meer was.

Met haar werk verwijst ze vaak naar bekende films, schilderijen en objecten – eigenlijk alles waar haar publiek zich in kan herkennen. Zo zie je details uit The Shining, Trainspotting, of Het Melkmeisje van Johannes Vermeer in haar beelden .

“Hoe vaker mensen iets zien, hoe minder aandacht ze eraan besteden,” vertelt Cuartas aan Creators. Van dat idee wil ze mensen bewust maken zodat ze zich daartegen verzetten. Daarom richt ze zich met haar foto’s op de bekende wereld, en specifiek op wat daarin wordt overgeslagen.

In Lysergic Fucsia gebruikt Cuartas de emoties waar de karakters in Trainspotting mee worstelen en onthult die in gezichtsuitdrukkingen.

In Room 238 creëert ze haar eigen versie van Room 237 van The Shining en geeft ze kijkers een kans om na te denken wat achter de gesloten deuren van een relatie plaatsvindt.

In Blauwe Meid transformeert ze Het Melkmeisje van Vermeer tot een fantasie en rukt ze zowel het dienstmeisje als de kijker los van alles wat hen normaliter tegenhoudt.

In haar stillevens wordt geen papierklem of telefoon nog voor hun normale functie gebruikt. Door een wild kleurenpalet en een stukje abnormaliteit aan de objecten toe te voegen, maakt Cuartas vervreemdende composities.

Haar nieuwste serie, No Makeup, richt zich op natuurlijke vrouwelijke schoonheid. Cuartas wil naar tien verschillende landen reizen en daar vrouwen fotograferen zonder mascara en poeders, om zo hun echte emoties uit te beelden. Dit deed ze tot nu toe in Argentinië, Peru, Panama en Colombia. Haar volgende bestemming is Havana in Cuba.

Check de website van Bita Cuartas voor meer werk.